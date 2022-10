Temen que los acusados por la muerte del subteniente Matías Chirino se fuguen a Brasil

El papá de Matías Chirino, el subteniente de 22 años que murió tras un “bautismo” del Ejército en Corrientes, denunció que dos de los nueve imputados en la causa planean mudarse a Brasil y que realizan viajes frecuentes a través de la frontera. Esta semana terminaron las indagatorias y la familia pide el procesamiento de las personas que ya fueron separadas de la fuerza.

El joven falleció el 19 de junio de después de un rito de iniciación en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres y hay nueve personas que fueron imputadas por “homicidio simple y abuso de autoridad”. Esta semana el padre del subteniente, Ezequiel Chirino, advirtió sobre una posible fuga a Brasil de dos de los imputados. “Vecinos de la ciudad me comentaron que uno de ellos está trabajando en un remis y contínuamente está cruzando la frontera a Uruguayana. Según lo que me agregaron, hay un par que se están mudando allá. Ese es el temor por el que le fui a hablar al juez, está sucediendo lo que la familia no quería. Todo este proceso va muy lento”, le dijo el hombre a elDiarioAR.

Chirino, que vive en Córdoba, contó que hay un grupo de personas de la ciudad correntina que lo mantiene al tanto de las actividades de los ocho hombres y la mujer acusados por la muerte de su hijo. “Son personas que están atentas a lo que hacen los imputados, me mandan mensajes y me informan de lo que ven. Me dicen que andan libremente por la calle como si nada hubiese pasado mientras nosotros estamos sufriendo un calvario todos los días por la falta de mi hijo. Ni siquiera lo dejaron ejercer su primer día de trabajo”, agregó.

Esta semana finalizaron las indagatorias de los últimos dos imputados y se espera la resolución del juez federal Gustavo Fresneda. El fiscal Fabián Martínez acusó a los capitanes Claudio Luna, Rubén Darío Ruiz y Hugo Reclus Martínez Tárraga, el teniente primero Darío Martínez, los tenientes Exequiel Aguilar y Franco Grupico, los subtenientes Facundo Acosta, Gerardo Bautista y la subteniente Claudia Cayata por organizar la cena que terminó con la muerte de Chirino por broncoaspiración alimentaria después de obligarlo a beber alcohol en exceso y a tirarse a una pileta con agua a bajas temperaturas. Todos excepto la mujer, que colaboró con la investigación, fueron apartados de la fuerza.

Días atrás el padre y uno de sus abogados, Enrique Fernando Novo, se presentaron en el Juzgado Federal para pedir la prisión preventiva para los nueve oficiales ante el peligro de fuga. “Hay pruebas más que suficientes, son contundentes. Hay mucho en los celulares y los testimonios de los dos subtenientes Ezequiel Mesa y Jorge Chaile, que son los que se presentaron con Matías ese mismo día, fueron muy precisos”, agregó Chirino

El padre de la víctima se mostró conforme con el accionar de las autoridades del Ejército y dijo que se comprometieron con la causa. “De la parte castrense estoy totalmente agradecido porque el General Guillermo Pereda, jefe del Estado Mayor, y el comandante Sergio Jurczyszyn están continuamente en contacto con nuestra familia. El mismo ejército se comprometió en la parte civil también”, afirmó. Además del proceso penal, la familia presentó una demanda civil contra el Estado nacional ante el Juzgado Federal de Río Cuarto.

