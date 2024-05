Trabajadores del hospital Durand denunciaron que los dejaron sin gas y que colapsa el sistema eléctrico

Trabajadores del Hospital Durand denunciaron que “casi todo el edificio está sin gas, excepto la cocina” y que “les pidieron utilizar todo eléctrico”, sin embargo, sostienen que “el lugar no está preparado para soportar estufas o equipos de calefacción” que requieran electricidad.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Héctor Ortiz, enfermero y delegado de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) confirmó que hace tiempo que sufren el problema con el suministro del gas y que, además, tuvieron que “suspender la realización de estudios los cortes de luz” provocados por sobrecarga eléctrica.

“En el invierno vamos a padecer el frío, en el verano padecemos el calor porque no hay mantenimiento. Las empresas privadas no cumplen con lo que tienen que cumplir y, lamentablemente, esto hace años viene deteriorándose. No solamente en el mantenimiento. No invierten absolutamente en nada”, indicó Ortiz.

Asimismo, aseguró que ellos, como empleados, comunican a sus superiores el deterioro o la falta de suministros pero que desde el Gobierno de la Ciudad “no responden y no se preocupan porque las empresas de mantenimiento son privadas”.

“Los dueños de las empresas que se llevan millones y no invierten absolutamente un peso en los hospitales. Las autoridades saben, todos los años están los reclamos pertinentes, pero no hay una solución de fondo. Siempre son parches, pero no resuelven”, sostuvo.

Según Ortiz, lo que pasa en el Durand “también sucede en los 34 hospitales de la Ciudad” en mayor o menor medida, en un contexto donde las empresas de gas suspendieron el suministro de gas natural licuado “por razones de fuerza mayor hasta nuevo aviso”, no sólo en Buenos Aires sino en Córdoba, Santa Fe, Catamarca, La Rioja y Mendoza.

Con información de agencias.

