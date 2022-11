En el último año se registraron 300 femicidios

En el último año asesinaron a una mujer cada 29 horas. Desde noviembre de 2021 hasta noviembre de 2022 se produjeron 300 femicidios y 7 trans/travesticidios en todo el país. Son datos del informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que coordina la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que también dió cuenta de 17 femicidios vinculados de varones, que son aquellos en los que se mata a algún allegado de la mujer para causarle dolor. En Argentina, en un año 338 hijas e hijos quedaron sin madre, el 64% son menores de edad.

El informe interanual realizado en base a la notas periodísticas de 120 medios de todo el país se presentó en la previa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el viernes 25 de noviembre. La estadística interanual indica que en 108 casos el femicida era la pareja, mientras que en 52 casos se trató de la expareja. Solo en el 24% de los casos (76) el autor del crimen no tenía un vínculo con la víctima por lo que se confirma la idea de que el lugar más inseguro para las mujeres es su propia casa. La presidenta de la asociación civil, Ada Rico, advirtió sobre las violencias previas que finalizan con el femicidio. “Estamos hablando de la forma más tremenda de la violencia que son los femicidios, pero en el medio seguramente las mujeres pasan muchísimas más violencias. En eso hay que trabajar y de eso hay que hablar en el marco de este 25 de noviembre. Tenemos la Ley de Educación Sexual Integral desde 2006 y, sin embargo, no se está aplicando. Siempre hablamos de la capacitación a los efectores de la justicia, pero también tendríamos que hablar sobre cómo trabajar desde la niñez y la adolescencia”, le dijo a elDiarioAR.

Según el informe, 58 víctimas habían realizado la denuncia previamente y 12 femicidas tenían dictada alguna medida cautelar de prevención. Además, 16 femicidas son agentes o exagentes de fuerzas de seguridad. “Tenemos un Poder Judicial con poca perspectiva de género, con poca capacitación y que no mide el riesgo de la mujer o la compañera trans que va a realizar una denuncia. Suponte que lla mujer ogra la medida cautelar, la justicia le tiene que brindar un dispositivo de protección, un botón o tobillera, y eso en realidad no sucede”, agregó Rico.

Este viernes se realizarán diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El colectivo Ni Una Menos se congregará en el Palacio de Tribunales a las 17 horas para denunciar que “No hay justicia para nosotras y nosotres”. Desde el espacio denunciaron al “sistema judicial que, a través de la jueza Silvina Domínguez, mantiene detenida a las cuatro mujeres mapuches” tras la represión en Villa Mascardi. Además, resaltaron el caso de la “La China”, una mujer venezolana presa en Ezeiza por un evento obstétrico. También pidieron movilizarse en contra de los jueces y juezas que protegen a los abusadores de niños y contra “el sistema que aloja a una jueza como María Eugenia Capuchetti, responsable de la impunidad” en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández. “La monarquía judicial nos revictimiza cuando denunciamos violencias”, indicaron.

Ada Rico insistió en la necesidad de trabajar en la prevención y la asistencia. “Siempre llegamos tarde. ¿Qué pasa en el antes? Tenemos víctimas migrantes, de pueblos originarios y muchas de estas mujeres eran de zonas que no son grandes urbes sino más alejadas. ¿Les llega la información?. Por eso hablamos de trabajar de manera federal con las víctimas de violencia de género. No es lo mismo una mujer en situación de violencia en una gran ciudad que una mujer de una zona rural o de un pueblo. Tenemos la Ley 26.485 y muchísimas veces ni conocen las leyes que tenemos, no tienen acceso a la información”, afirmó. El estudio indica que 20 víctimas eran migrantes y 4 pertenecían a los pueblos originarios.

Esta semana también se conoció un informe de Naciones Unidas que indica que más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora en el mundo por violencia de género. Según el último documento de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el año pasado se produjeron 81.000 femicidios. De ese total, el 56% fueron llevados a cabo por parejas o familiares. La tasa de femicidios en la esfera privada fue de 2,5 por cada 100.000 mujeres en África, una cifra que desciende al 1,4 en América, 1,2 en Oceanía, 0,8 en Asia y 0,6 en Europa.

CDB/MG