“Me vino”: recursos para hablar de la menstruación con las niñas (y también con los niños)

Hablar de la menstruación con nuestras hijas, llegado el momento, puede resultar complicado. Aunque empezamos a superar algunos de los mitos que nos han perseguido en nuestra propia infancia –y más en la de nuestras madres y abuelas–, todavía persisten algunos tabús que dificultan tratar este tema con normalidad. Quizá uno de los que hay que empezar a derribar sea que se trata de un tema 'de chicas': las expertas subrayan que la conversación sobre la regla y el ciclo menstrual debe también llegar a los niños. A día de hoy, existen numerosas herramientas que nos pueden facilitar este momento: cuentas de Instagram, libros ilustrados, canales de Youtube y hasta escuelas de formación online.

'Red', Pixar mira por primera vez a la adolescencia femenina y la menstruación

Saber más

Abordar el tema con naturalidad, evitando reproducir tabús, e integrarlo en la vida cotidiana como el proceso fisiológico que es son algunos de los consejos más repetidos. Más allá de lo fisiológico, merece la pena incluir en la conversación la higiene menstrual, los cambios corporales, o nociones sobre el ciclo.

Cuentas de Instagram

Xusa Sanz es enfermera especializada en ciclo menstrual. Su cuenta de Instagram supera los 90.000 seguidores. “Creo que este tipo de plataformas pueden ser útiles para abordar el tema con niñas y adolescentes, ya que es un entorno que conocen y les gusta. De hecho, es el medio donde más feedback recibo. Cada día tengo muchas preguntas relacionadas con la salud menstrual, sexual y en general, sobre la salud femenina”, explica. Para ella, la clave es hablar de la menstruación “con naturalidad, haciéndoles ver que es un proceso natural del que no tienen que sentir vergüenza”. Y continúa: “Si ellas perciben en casa que la menstruación es un tema que se debe llevar en secreto, esto es lo que van a asociar y se va a producir un rechazo que perdurará durante todos los años que menstrúen”.

En esto coincide Irene Aterido, sexóloga, 'coach' menstrual y autora de la cuenta de Instagram @meduelelaregla, con más de 21.000 seguidores: “Tenemos que enfocar la menstruación como un proceso fisiológico natural, abordarlo desde la normalidad y la tranquilidad”. En su cuenta, Aterido ofrece numerosos recursos útiles relacionados con la menstruación: desde talleres y cursos online, hasta consejos básicos y vídeos cortos. “Yo me lancé a las redes sociales, aunque no soy millenial, porque es ahí donde estaba el público al que yo quería llegar con mi proyecto de salud ginecológica y menstrual: las niñas y adolescentes”, explica.

Uno de los primeros errores que solemos cometer, aun a pesar de habernos documentado, es pensar que solo tenemos que hablar de la regla con nuestras hijas. Aunque son ellas las que van a experimentar cambios y, por tanto, las que tienen que focalizar nuestra atención, también hay que hablar con los niños. Así lo explica Irene Aterido: “Tenemos que hablarlo no solo con nuestras hijas, sino también con nuestros hijos, porque si no seguiremos considerándolo un tema exclusivamente de mujeres cuando no es así. La mitad de la población tenemos ciclos menstruales, y este es un proceso que nos atañe a todas las personas. Solo así podremos naturalizarlo, normalizarlo y liberarlo de los tabús que todavía operan”.

Recursos online

Otra de las cuentas especializadas más seguidas es @ilovecyclo, con casi 50.000 seguidores. Detrás de este perfil está CYCLO, una tienda de higiene menstrual responsable que, además de vender copas menstruales y compresas reutilizables, ofrece numerosos recursos de formación. En su canal de Youtube, al que ya se han suscrito más de 17.000 personas, ofrecen vídeos y consejos menstruales, como este específico con 10 tips menstruales para adolescentes. Y el año pasado inauguraron la Escuela CYCLO, un espacio virtual con numerosos recursos educativos.

“Nosotras pensamos que las niñas y adolescentes tienen capacidad suficiente para entender la menstruación con el mismo discurso que una adulta, por lo que todo nuestro contenido está formulado para todas las edades”, explica Paloma Alma, fundadora de CYCLO. En cuanto a productos de higiene íntima específicos para los primeros años, suelen recomendar a las niñas que conozcan todas las alternativas que existen, más allá de las compresas y tampones tradicionales: “Es importantísimo que aunque a priori no les apetezca usar la copa menstrual, sepan exactamente qué es y cómo funciona. Por nuestra experiencia, las compresas de tela y las bragas menstruales son los productos que más gustan para los primeros años de regla”.

La pedagoga menstrual Erika Irusta, que coordina la web soy1soy4.com, ofrece una comunidad pedagógica con recursos exclusivos para socias. Irusta suele utilizar el concepto “pedagogía menstrual”, que para ella consiste en “acompañar a alcanzar la autonomía en torno a la experiencia menstrual. Esto es: conocer qué supone menstruar en esta sociedad y actuar en consecuencia de este saber para ser una persona más libre y capaz en la toma de decisiones en torno a su cuerpo y cuidados”.

Recursos analógicos: libros ilustrados

En los últimos años se han editado varios libros en España, sobre todo ilustrados, para acompañar a niñas y adolescentes en sus primeras experiencias con la regla. Una de las novedades para esta primavera es la guía ilustrada '¡Hola Menstruación!', realizada por la escritora Yumi Stynes, la doctora Melissa Kang y la ilustradora Jenny Latham. Es una guía separada por capítulos, donde las lectoras pueden encontrar desde la información más básica, qué es la regla y para qué sirve, hasta las diferencias entre tampones, copa menstrual y compresas. También desmonta mitos como los que rodean la práctica de deportes o de relaciones sexuales durante la regla.

Al final del libro incluye un glosario muy útil con términos relacionados: menarquía (primer episodio de sangrado menstrual), síndrome premenstrual o SPM (síntomas que se pueden experimentar antes o durante la menstruación), ciclo menstrual (periodo que va desde el primer día de sangrado hasta el primer día de la siguiente menstruación) o endometriosis (enfermedad común que provoca dolores menstruales).

'Takatuka. El rojo es bello', de Lucia Zamolo, es un manual ilustrado que habla directamente a las niñas y adolescentes. Explica cuándo empieza la regla, cómo es el día a día con ella, qué mentiras y tabús existen, cuál es la verdad y muchos consejos útiles. “Aunque resulte un rollo que la regla se presente siempre en el momento menos oportuno, que los calambres duelan una barbaridad y que estés con el ánimo por los suelos… ¡Tienes que ser consciente de lo que significa la menstruación! Es sinónimo de vida”, cuenta Zamolo en su libro.

Las hermanas May, Marta y Julia Serrano han escrito e ilustrado 'Mamá, me ha venido la regla'. El cuento empieza así: “Cuando me he levantado esta mañana he ido a hacer pis, como todos los días, y he descubierto una mancha en mis bragas”. A partir de ahí, una niña cuenta en primera persona el día en que tuvo su primera regla: su madre le monta una fiesta con las mujeres de la familia en la que puede plantear sus dudas y recibe regalos de todas ellas.

En el apartado de cómics destaca 'Así son nuestras reglas', de EsCarolota. En un tono de humor y con una perspectiva feminista cuenta también en primera persona su experiencia con la regla. “Yo no sabía lo que era la regla. El susto que me di cuando me vino no fue pequeño. Voy a morir”, asegura la autora en las primeras páginas.

Otra guía dirigida a niñas y adolescentes es 'El libro de la regla: todo lo que temes preguntar (pero tienes que saber)', de Jennifer Gravelle y su sobrina adolescente Karen Gravelle.

LQ