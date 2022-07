Villa denunció por falso testimonio a la joven que lo acusó de abuso: “Juego al fútbol, no soy un sicario”

El jugador de Boca Sebastián Villa denunció por falso testimonio a Tamara Doldán, la joven que lo denunció penalmente de violación. Anoche, presentó un escrito ante el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en el que también pidió ser aceptado como particular damnificado en la causa.

“Tamara Doldán efectuó una falsa denuncia contra mi persona (...) propiciando falso testimonio agravado”, sostiene el escrito. “Ello nunca sucedió. En esa ocasión, al igual que en otras, tuvimos relaciones sexuales plenamente consentidas por ambos”, agregó en línea con la estrategia de defensa. La acción judicial patrocinada por el abogado Martín Apolo se dió horas después de la declaración indagatoria de Villa por “abuso sexual con acceso carnal” ante la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría.

En el texto, Villa hace referencia a las dos médicas ginecólogas del Hospital Penna, René Alejandra Legrand y Raquel María Santa Cruz Quintana, quienes declararon que no recuerdan haber atendido a Doldán aunque los certificados médicos llevan sus firmas. Estas testimoniales son usadas en contra de la víctima en la denuncia. “Si realmente hubiera sufrido el abuso sexual que falsamente denunció y también hubiera existido el dialogo que dijo haber tenido con las medicas ginecólogas, ello se habría acreditado en el legajo. Y nada de eso sucedió. Ello fue desmentido categóricamente por las médicas”, sostiene el escrito. “La Dra. Santa Cruz Quintana dijo que si una paciente refiere abuso sexual la revisa un médico legista. Nada de eso sucedió porque el hecho denunciado no existió”, agrega.

La presentación también incluye el testimonio de una joven que estuvo la noche del 26 de junio de 2021 en la casa del jugador en el country Venado II, en Canning, y que dijo que Doldán se fue con ellas a otra fiesta y que no le contó lo que había pasado.

Villa negó haberle ofrecido 5,000 dólares para evitar que lo denunciara penalmente y dijo que no es “una persona violenta y celosa”. Agregó que se vieron entre ocho y nueve veces, pero que no tenían una relación formal. “Soy un joven que juega al fútbol, no un sicario”, afirmó Villa en la denuncia.

En el escrito, Villa ( que ya tiene una denuncia previa y que en septiembre se inicia un juicio oral por la presentación hecha por parte de su exmujer Daniela Cortés), habla del patriarcado. “No es patriarcado versus feminismo, no es una grieta, no es ventajismo indiscriminado a cualquier precio, es igualdad de condiciones y lamentablemente yo no las tuve”, afirma.

También hace referencias a otros casos como el de Pablo Rago. “Fui juzgado por cierta opinión pública que, a la ligera, tomó esta situación tan delicada poniéndome en un lugar que no era el correcto. Mejor dicho se ha hecho un escarnio público de mi persona, por ser conocido, por tener una actividad laboral digna como es la profesión de futbolista que me hace conocido en la sociedad”, indica.

Esta no es la primera vez que un acusado por violencia de género hace una denuncia contra la víctima. Pasó en el caso de Juan Darthes, cuando en 2018 denunció a Calu Rivero por “daños y perjuicios” luego de que ella indicó que sufrió acoso durante la grabación de una novela. Lo mismo hizo con la actriz Anita Co, a quién la querelló por injurias. “”Calu elige ahora luchar, ganar el expediente, y establecer un precedente por el cual los abusadores no tengan derecho a cobrar ningún tipo de resarcimiento, como es el tema de los daños y perjuicios, porque alguien cuente el delito que padeció, que vivió y atravesó“, afirmó el año pasado la abogado de Calu, Raquel Hermida.

CDB/MG