Viviana Canosa denunció en Comodoro Py una presunta red de trata mientras la acusan de tráfico de influencias

La periodista de canal 13 Viviana Canosa se dedicó en su programa del viernes pasado a lanzar acusaciones contra la conductora de Telefe Lizy Tagliani. Dijo que le robó, que intentó seducir a una de sus exparejas, que quiso velar a su madre sin el certificado de defunción, con lo que debió ayudarla, y que tiene vínculos con una red de pedofilia. Aseguró que tiene pruebas y que las llevaría a la Justicia. Lo hizo. El tema escaló y derivó en denuncias cruzadas y la anécdota del fallecimiento derivó en sospechas de tráfico de influencias contra Canosa.

El domingo en su programa, La Peña de Morfi, Tagliani negó todo. Canosa siguió el lunes con otro editorial, prometió ir a los tribunales de Comodoro Py el miércoles, pero esta mañana con una historia de Instagram, anunció que adelantaba el plan. Horas más tarde, su abogado, Juan Manuel Dragani, confirmó la denuncia. “Incluye hechos, locaciones y nombres”, dijo a los medios en rueda de prensa.

Agregó que “la causa está bajo secreto de sumario” y que su investigación irá “a sorteo”. No aclaró qué tipo de pruebas fueron presentadas, pero anticipó que en las próximas horas aportarán “algunas más” y, de manera algo contradictoria, explicó que no acusaron a “personas en particular”.

“Viviana no va a denunciar hechos de los que no tenga pruebas”, sentenció Dragani e insistió, sin precisiones, en que en lo presentado este martes en Comodoro Py “hay un poco de todo”.

Asimismo, Canosa fue denunciada por tráfico de influencias. En su descargo del viernes contó que el día que Rosa Gallardo, madre de Tagliani murió, en diciembre de 2011, fue llevada a la funeraria sin los procedimientos legales correspondientes por lo que no existía el certificado de defunción ni alguien que quisiera hacerlo. La conductora de Telefé la habría llamado y le habría pedido ayuda con el asunto.

“El día que se murió la mamá de Lizy me suena el teléfono. Es Lizy que me dice llorando 'te lo pido por favor, se acaba de morir mi mamá y tengo un problemón' (...) 'La tengo a mi mamá en una sala velatoria y no tengo el acta de defunción y puedo ir presa porque la pude haber matado yo. Agarro el teléfono y empiezo a mirar en la agenda: ministros, diputados, senadores, a quién llamo. ¿A la presidente? Llamo a una persona de mucha confianza y le digo: 'mirá, tengo a una de mis mejores amigas que tiene a la madre en una sala velatoria sin el acta de defunción porque la llevó así de una de la casa y la casa velatoria le pide el acta de defunción y no la tiene. Me dicen '¿por qué te estás metiendo en este quilombo, Viviana?' (...) Señores, le conseguí todo. Conseguí a los médicos, conseguí a la gente de la obra social, conseguí todo, fueron, llevaron a la señora a la casa, le firmaron todo y la volvieron a llevar a la casa velatoria”, relató Canosa.

Por esto, el abogado Santiago Dupuy de Lome presentó una denuncia que quedó registrada bajo el expediente CFP 1560/2025. El caso recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.

Por otra parte, la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) abrió una investigación preliminar de oficio a raíz de los dichos públicos de Viviana Canosa. Lo hicieron la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal Marcelo Colombo.

Tagliani volvió a negar esta mañana tener implicancias en algún tipo de delito. Durante un descargo en Radio Pop dijo sobre la presunta denuncia de abuso sexual a menores: “Jamás en mi vida ocurrió eso y no voy a parar hasta que se sepa la verdad”. Según la conductora y humorista el caso se da a pocos días de que se firme la sentencia de adopción de su hijo y esto podría perjudicarla para ese trámite.

MM