El Gobierno publicó el reglamento para los vouchers educativos y dio a conocer requisitos, inscripción y fecha de pago

El Gobierno dio a conocer este lunes el reglamento del programa de asistencia “Vouchers Educativos”, al aprobarlo y especificar que la prestación “se otorgarán en dos o en tres cuotas mensuales”, mediante la resolución 90/2024 publicada en el Boletín Oficial.

El plan fue lanzado por la Secretaría de Educación a mediados de marzo y consiste en una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos de hasta 18 años de edad asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supere los 7 salarios mínimos, vitales y móviles.

El programa abarca a estudiantes del nivel inicial, primario y secundario, otorgándole el beneficio a quienes ejerzan la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años. El reglamento puntualizó que la prestación “será de carácter personal e intransferible”.

Requisitos y condiciones

Los titulares de la responsabilidad parental de los estudiantes deberán ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos 2 años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI). La suma del ingreso familiar no debe ser superior a 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) al momento de la validación del presente requisito. A tal efecto, se considerarán las pautas establecidas en el artículo 13 del presente Reglamento. Al momento de realizar la inscripción, deberán completar la encuesta solicitada en la plataforma “Vouchers Educativos”. Los estudiantes alcanzados por el presente Programa deben poseer al momento del cierre de la convocatoria hasta 18 años de edad inclusive y cumplir con la condición de alumno regular en la institución educativa a la que acuda.

Inscripción

La asistencia se otorgará a partir de una convocatoria pública y abierta, a la que podrán inscribirse todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. El período de inscripción tendrá lugar entre el 3 y el 30 de abril del 2024.

El reglamento estipuló que “la inscripción correspondiente deberá realizarse con el CUIL de alguno de los titulares de la responsabilidad parental del/ de los estudiantes” y aclaró que “sólo podrá inscribir a los estudiantes un responsable parental”, agregando que “en caso de que el CUIL del estudiante haya sido registrado en el Programa, se rechazará cualquier inscripción posterior con ese mismo CUIL”.

La solicitud de la asistencia deberá efectuarse mediante el formulario de inscripción puesto a disposición en la plataforma “Vouchers educativos” en el sitio oficial de la Secretaría de Educación (https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/).

Forma y fecha de pago

El resultado de la inscripción será publicado en la plataforma del Programa. Para quienes resulten beneficiarios del plan, la liquidación de la prestación y su pago estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los beneficiarios de la prestación validados por las instituciones educativas hasta el 18 de abril recibirán un pago mensual en los meses de mayo, junio y julio. En cambio, quienes sean validados entre el 19 de abril y el 10 mayo recibirán el primer pago junto con el segundo en junio y el pago restante en el mes de julio.

El reglamento completo

REGLAMENTO GENERAL DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA “VOUCHERS EDUCATIVOS”

CAPÍTULO I – OBJETO DEL REGLAMENTO

ARTÍCULO 1°. - Objeto. Aplicación

El presente reglamento tiene por objeto regular el otorgamiento de la prestación temporaria “VOUCHERS EDUCATIVOS” creado por Resolución del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO N.º 61/24.

CAPÍTULO II – DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 2°. - Objetivos.

El Programa de Asistencia “VOUCHERS EDUCATIVOS” tiene como objetivo brindar apoyo temporal a las familias de menores recursos cuyos hijos asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos un 75% de aporte estatal.

ARTÍCULO 3°. - Intransferibilidad.

La asistencia “VOUCHERS EDUCATIVOS” se otorgará a quienes ejerzan la responsabilidad parental de estudiantes de hasta DIECIOCHO (18) años de edad inclusive al momento de la inscripción que asistan a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal. Esta prestación será de carácter personal e intransferible.

ARTÍCULO 4°. - Obligaciones Aquellos titulares de la responsabilidad parental de estudiantes que asistan a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal que soliciten la asistencia del Programa “VOUCHERS EDUCATIVOS” deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

A. Conocimiento y aceptación del presente Reglamento. La inscripción al Programa importará el conocimiento y aceptación de la normativa que lo regula y el compromiso del cumplimiento de las obligaciones que de él resulten.

B. Relaciones familiares: Quienes ejercen la responsabilidad parental deberán verificar, completar y mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar registrados en la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

C. Renuncia: Los responsables parentales que deseen renunciar al Programa podrán hacerlo únicamente a través de la plataforma “VOUCHERS EDUCATIVOS” disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Educación (https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/).

CAPÍTULO III – REQUISITOS Y CONDICIONES DE ACCESO

ARTÍCULO 5°. - Titulares de la asistencia “VOUCHERS EDUCATIVOS”

Podrán ser titulares de la asistencia temporal quienes ejerzan la responsabilidad parental de estudiantes de hasta DIECIOCHO (18) años de edad inclusive al momento de la inscripción, que asistan a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal y que cumplan con todos los requisitos y condiciones establecidos en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 6°. - Requisitos y condiciones.

1.- Los titulares de la responsabilidad parental de los estudiantes deberán ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos DOS (2) años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).

2.- La suma del ingreso familiar no debe ser superior a SIETE (7) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) al momento de la validación del presente requisito. A tal efecto, se considerarán las pautas establecidas en el artículo 13 del presente Reglamento.

3.- Al momento de realizar la inscripción, deberán completar la encuesta solicitada en la plataforma “VOUCHERS EDUCATIVOS”.

4.- Los estudiantes alcanzados por el presente Programa deben poseer al momento del cierre de la convocatoria hasta DIECIOCHO (18) años de edad inclusive y cumplir con la condición de alumno regular en la institución educativa a la que acuda.

CAPÍTULO IV – CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN

ARTÍCULO 7°. - Convocatoria.

La asistencia “VOUCHERS EDUCATIVOS” se otorgará a partir de una convocatoria pública y abierta, a la que podrán inscribirse todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos.

ARTÍCULO 8°. - Inscripción.

El período de inscripción tendrá lugar entre el 3 y el 30 de abril del 2024 .

. Quienes ejerzan la responsabilidad parental de los aspirantes de la asistencia “VOUCHERS EDUCATIVOS” podrán y deberán realizar la inscripción exclusivamente durante el transcurso del plazo estipulado a tal fin.

La inscripción correspondiente deberá realizarse con el CUIL de alguno de los titulares de la responsabilidad parental del/ de los estudiantes.

Sólo podrá inscribir a los estudiantes un responsable parental.

En caso de que el CUIL del estudiante haya sido registrado en el Programa, se rechazará cualquier inscripción posterior con ese mismo CUIL

ARTÍCULO 9°. - Procedimiento de inscripción.

La solicitud de la asistencia “VOUCHERS EDUCATIVOS” deberá efectuarse mediante el formulario de inscripción puesto a disposición en la plataforma “VOUCHER EDUCATIVOS” en el sitio oficial de la Secretaría de Educación (https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/).

La información proporcionada en dichos formularios tiene carácter de declaración jurada y la falsedad de los datos vertidos en la misma tendrá como consecuencia la imposibilidad de otorgamiento de la asistencia, así como también será pasible de aplicación de sanciones administrativas.

El peticionante podrá modificar los datos hasta el momento en que se cierre y envíe el formulario de inscripción referido. Una vez finalizado, se encontrará inscripto como solicitante en las condiciones declaradas.

ARTÍCULO 10. - Rechazo. Se rechazará la inscripción cuando el peticionante no cumpla con los requisitos detallados en el presente reglamento.

CAPÍTULO V – EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y RECLAMOS

ARTÍCULO 11. - De la evaluación.

Una vez finalizada la inscripción, se procederá a la evaluación de la postulación. La evaluación de los requisitos exigidos por el Programa estará conformada por DOS (2) componentes: la validación de la condición de regularidad del estudiante y la evaluación socioeconómica del ingreso familiar.

ARTÍCULO 12. - De la validación de la condición de regularidad del estudiante Las instituciones educativas realizarán la validación de la condición regular de los alumnos que hayan sido inscriptos en el Programa de Asistencia “VOUCHERS EDUCATIVOS”.

Esta validación la realizarán las instituciones educativas correspondientes a través de la plataforma “VOUCHERS EDUCATIVOS” dentro de los siguientes períodos: del 3 al 18 de abril para quienes se hayan inscripto en ese mismo período, y del 19 de abril al 10 de mayo para quienes se hayan inscripto entre el 19 y el 30 de abril.

Una vez finalizado cada período de validación, se remitirá a la ANSES la nómina de estudiantes validados para la evaluación socioeconómica.

ARTÍCULO 13. - De la evaluación socioeconómica.

La evaluación socioeconómica se realizará a través de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) en función de los ingresos del grupo familiar que se registren en las bases de datos de dicho organismo al momento de la inscripción.

Para el cálculo del ingreso familiar se considerará la suma de las remuneraciones brutas de quienes ejerzan la responsabilidad parental que sean trabajadores en relación de dependencia registrados, con exclusión de las horas extras, la asignación familiar por maternidad de cualquier tipo, el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.

ARTÍCULO 14. - Resultados de la inscripción.

El resultado de la inscripción será publicado en la plataforma del Programa. Cada aspirante deberá hacer el seguimiento y consulta acerca del resultado de la inscripción a través de dicha plataforma. En caso de que el resultado sea rechazado, cada uno de los postulantes podrá acceder a la plataforma, con su usuario y contraseña, para identificar la causal de denegación de la prestación.

ARTÍCULO 15. - Aprobación de los beneficiarios.

Una vez finalizado el período de evaluación y obtenidos los resultados, se dictará el acto administrativo de otorgamiento de la asistencia “VOUCHERS EDUCATIVOS”.

ARTÍCULO 16. - Reclamos

En los casos en los que la solicitud no resultara aprobada por errores involuntarios registrados al momento de finalizar la inscripción o cuando, finalizado el plazo para hacerlo, los datos educativos de los estudiantes no hubieran sido validados por las instituciones educativas correspondientes, el postulante podrá efectuar el reclamo a través de la plataforma del Programa. Dicho reclamo deberá formularse dentro de los CINCO (5) días corridos posteriores a la fecha de publicación del resultado.

CAPÍTULO VI – DEL PAGO

ARTÍCULO 17. - Forma de pago.

Para quienes resulten beneficiarios del Programa de Asistencia “VOUCHERS EDUCATIVOS”, la liquidación de la prestación y su pago, por cuenta y orden de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

Los beneficiarios de la prestación validados por las instituciones educativas hasta el 18 de abril recibirán un pago mensual en los meses de mayo, junio y julio.

En cambio, quienes sean validados entre el 19 de abril y el 10 mayo recibirán el primer pago junto con el segundo en junio y el pago restante en el mes de julio.

ARTÍCULO 18. – Titular del cobro de la prestación.

La titularidad del cobro de la prestación se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Si el estudiante cuenta con un solo responsable parental registrado en ANSES, éste será el titular.

b) Si el estudiante cuenta con ambos responsables parentales registrados en ANSES, se seguirá el siguiente orden de prelación:

I. A quien conviva con el estudiante, tenga o no tenga medio de pago registrado en ANSES. En este último caso, ANSES informará la situación para que el postulante ingrese una CBU por la aplicación MI ANSES.

II. Si quienes ejercen la responsabilidad parental son convivientes y cuentan con medio de pago registrado, la titular del cobro de la prestación será la madre; excepto que sólo uno cuente con medio de pago registrado en cuyo caso éste será el titular.

c) En caso de que el estudiante se encuentre bajo Guarda/Tutela:

I. Será titular quien se encuentre a cargo del alumno, independientemente de que tenga o no tenga medio de pago. En este último caso, ANSES informará la situación para que el postulante ingrese una CBU por la aplicación MI ANSES.

II. En caso de que se registren dos tutores, será titular quien se encuentre a cargo de la guarda.

CAPÍTULO VII – CESE DE LA PRESTACIÓN

ARTÍCULO 19. - Cese de la prestación.

La prestación oportunamente otorgada cesará en los siguientes casos:

A. Por el vencimiento de la prestación del Programa.

B. Por muerte del estudiante.

C. Por renuncia del titular.

D. Por pérdida de la condición de alumno regular.

ARTÍCULO 20. – Momento del cese.

La prestación cesará a partir del momento en el que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN tome conocimiento de la producción de una de las causales establecidas en el artículo anterior. Se informará del cese de la prestación a través de la plataforma del Programa.

CAPÍTULO VIII – DE LAS INSTITUCIONES

ARTÍCULO 21. Alcance.

Obligación de las instituciones. Serán consideradas instituciones alcanzadas por el Programa de asistencia “VOUCHERS EDUCATIVOS” a las instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos un 75% de aporte estatal.

Aquellas instituciones alcanzadas por el Programa deberán certificar la condición de regularidad de los estudiantes que se postulen, conforme al procedimiento y dentro de los plazos establecidos en este Reglamento.

CAPÍTULO IX – DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 22. – Protección de datos personales

Toda la información personal de quienes se inscriban al Programa será tratada de acuerdo con la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326, tanto para su recopilación como para la transferencia de dichos datos a los organismos intervinientes en la evaluación y el pago de la prestación.

Las claves, de acuerdo a Capital Humano

¿Quiénes pueden solicitar el Voucher Educativo?

Pueden solicitarlo las familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

¿Quién debe realizar la inscripción?

La inscripción debe ser realizada solo por una de las personas que ejerza la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años de edad inclusive: madre, padre o tutor.

¿Puedo solicitar el voucher por cada uno de los menores que tengo a cargo?

Sí, la prestación consistirá en una suma de dinero mensual por cada menor que asista a una institución educativa según lo establecido en el reglamento. Cada madre, padre o tutor puede inscribir a todos los menores que tenga a cargo.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Voucher Educativo?

Responsables parentales

Ser argentinos nativos o naturalizado o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.

La suma de los ingresos de su grupo familiar no debe ser superior a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Solicitar la prestación dentro de los plazos fijados por la convocatoria.

Completar la encuesta solicitada al momento de realizar la inscripción en la plataforma.

Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma.

Alumnos

Tener al momento del cierre de la convocatoria hasta dieciocho años inclusive.

Asistir a una institución educativa pública de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

Cumplir con la condición de alumno regular.

¿A qué se considera grupo familiar?

El grupo familiar está integrado por padre, madre o tutor. Se reconoce como grupo familiar autónomo a los jóvenes casados o divorciados, con o sin hijos.

¿Dónde puedo consultar el grupo familiar?

Podés consultar los datos de tu grupo familiar en Mi ANSES con tu clave de seguridad social.

Si necesitás actualizarlos, podés hacerlo (sin turno) en una delegación de ANSES presentando originales de:

-Tu partida de nacimiento.

-DNI y partidas de nacimiento de los menores a cargo.

-La libreta de matrimonio o el certificado de convivencia si estás casado o vivís en pareja.

¿Qué se entiende por ingresos del grupo familiar?

Estos ingresos son la suma de: las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados; la asignación familiar por maternidad o maternidad Down, con exclusión de las horas extras; el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.

¿Qué es el Salario Mínimo Vital y Móvil?

El Salario Mínimo Vital y Móvil es una cifra estipulada por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

Consultá el Salario Mínimo Vital y Móvil

¿Los vouchers educativos son compatibles con otras prestaciones otorgadas por el Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Beca Progresar?

Sí, son compatibles con cualquier prestación otorgada por el Estado.

¿Cuál es el monto del voucher?

El monto del voucher será el 50 % del valor del arancel programático de jornada simple informado por cada jurisdicción o, en su defecto, estimado por la Secretaría de Educación en función de casos testigo.

¿Cuál es la duración de la prestación?

Los vouchers educativos tendrán una duración de tres meses; serán ejecutados en mayo, junio y julio.

¿Qué necesito para inscribirme?

Cumplir con los requisitos, responder la encuesta que se solicita al momento de la inscripción y completar el formulario en la plataforma del programa

Es importante que recuerde el usuario y el correo electrónico con el que se registró.

Le pedimos que preste atención a la hora de completar el formulario de inscripción. La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y la falsedad de los datos vertidos tendrá como consecuencia la imposibilidad de inscribirse al programa.

Completé el formulario y quiero modificarlo, ¿puedo hacerlo?

El formulario de inscripción solo podrá ser modificado hasta el momento en que se cierre y envíe. Una vez enviado, el responsable parental se encontrará inscripto como solicitante en las condiciones declaradas.

Olvidé la clave para ingresar, ¿qué hago?

Podrás recuperar tu clave en la plataforma del programa haciendo clic en “Olvidé mi contraseña”. Luego, seguí las instrucciones.

¿Cómo se abona el pago de la prestación?

Una vez realizada la inscripción, recibida la validación por parte de la institución educativa y confirmada la adjudicación, el pago estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Por este motivo, es importante tener actualizado el CBU correspondiente en Mi Anses.

Una vez adjudicada la prestación, ¿cuándo se realizará el pago?

Para que se concrete el pago, las instituciones que se encuentren dentro del programa deberán certificar la condición de regularidad de los estudiantes aspirantes.

Los beneficiarios que se inscriban y sean validados por las instituciones educativas entre el 3 y el 18 de abril recibirán el primer pago a comienzos de mayo y los siguientes en junio y julio.

Quienes se inscriban del 19 al 30 de abril y sean validados por las instituciones educativas entre el 19 de abril y el 10 mayo recibirán el primer y el segundo pago en junio y el tercero en julio.

Si cambio de institución al menor que tengo a cargo, ¿seguiré percibiendo la prestación?

Para seguir percibiendo la prestación, los beneficiarios deberán informar cambios de domicilio y pases de escuela, o cualquier otra variación relativa a su situación personal, familiar, patrimonial, laboral, económica y académica. Deben hacerlo a través de la plataforma en un plazo no mayor a quince días hábiles administrativos de ocurrido el cambio.

¿En qué consiste la evaluación de los requisitos para la adjudicación de los Vouchers Educativos?

La evaluación de los requisitos estará conformada por dos componentes: la validación de la condición de regularidad del estudiante y la evaluación socioeconómica.

La condición de regularidad será validada a partir de la información brindada por las instituciones educativas. Esto se realizará a través de la plataforma, dentro de los períodos establecidos: del 3 al 18 de abril para quienes se hayan inscripto en ese período y del 19 de abril al 10 de mayo para quienes se hayan inscripto entre el 19 y el 30 de abril.

La evaluación socioeconómica se realizará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en función de los ingresos del grupo familiar que se registren en las bases de datos de dicho organismo.

¿Cómo me entero del resultado de mi postulación?

El resultado de la postulación será publicado en la plataforma del programa. Los postulantes deberán ingresar con usuario y contraseña y dirigirse al apartado “Estado de tu solicitud”. En caso de no ser adjudicado, podrás acceder a las causas de la denegación.

No fui adjudicado con la prestación por motivos socioeconómicos, ¿puedo hacer un reclamo?

No, si el rechazo se debió a motivos socioeconómicos no es posible realizar un reclamo.

No fui adjudicado con la prestación por otros motivos, ¿puedo hacer un reclamo?

Si la postulación fue rechazada por errores en la carga de datos al momento de la inscripción o en la validación de la institución educativa, es posible efectuar un reclamo. Este debe hacerse en la plataforma del programa dentro de los cinco días corridos posteriores a la fecha de publicación de los resultados.

¿Por qué motivos se puede suspender la prestación?

Se suspenderá la prestación en caso de que el alumno pierda la condición de regularidad.

¿Por qué motivos puede cesar la prestación?

La prestación cesará por:

A. El vencimiento del programa

B. El fallecimiento del alumno.

C. La renuncia del responsable parental.

D. La modificación de alguna de las causas que justificaron su otorgamiento.

E. La pérdida de la condición de alumno regular.

F. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el reglamento.

G. La falsedad u omisión de información en el proceso de inscripción.

Por dudas o consultas podés escribir a voucherseducativos@educacion.gob.ar

