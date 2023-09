Así es el nuevo iPhone 15: precios, colores y características de los nuevos smartphones de Apple

En medio de una caída global de los smartphones y dificultades en torno a las ventas en China, Apple lanzó hoy su nuevo modelo de celular. Con valores que oscilan entre los 799 y 1199 dólares, el iPhone 15 contará con cámaras de mayor resolución (48 megapíxeles), baterías de cobalto completamente recicladas y una pantalla más brillante.

Gran brecha de seguridad en Apple: hay que actualizar los iPhone, Mac y relojes

Más

Estas no son las únicas mejoras que tendrá la novedad de la empresa norteamericana. Además de una carcasa de titanio, el celular tendrá el mismo chip A16 Bionic que formaba parte del iPhone 14 Pro y su conectividad satelital podrá utilizarse para solicitar asistencia en la ruta, una función que se trabajó de manera conjunta con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) en Estados Unidos.

Esta vez se presentaron cuatro dispositivos nuevos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Apple también anunció que el cable de carga USB-C llegará a su iPhone 15, al igual que al estuche de carga de sus AirPods Pro. De este modo, se podrán usar los mismos cables de carga que ya se utilizan para iPads y Mac.

Características del nuevo iPhone 15

Antes del lanzamiento oficial, expertos de la industria mencionaron algunas características que se esperaban para los nuevos iPhone:

El cambio del cargador tipo Lightning al cargador tipo USB-C

La inclusión de la función 'Dynamic Island' de los iPhone 14 Pro en los modelos iPhone 15 más sencillos

La integración del reciente chip A17 de Apple, el primero con tecnología de 3 nanómetros

Nuevos colores, entre ellos el azul marino y tonos actualizados de gris, blanco y plateado

Los cuatro modelos nuevos del iPhone 15 se podrán ordenar de manera anticipada desde este viernes 15 de septiembre y estarán disponibles a partir del 22 de septiembre.

Los precios del iPhone 15

El iPhone 15 tiene un precio base de US$ 799, mientras que el costo del iPhone 15 Plus empieza desde los US$ 899 (los mismo valores que sus predecesores en 2022).

Por su parte, el iPhone 15 Pro empieza con un precio de US$ 999 (igual que su modelo predecesor del año pasado), pero el iPhone 15 Pro Max tendrá un costo inicial de US$ 1.199 (US$ 100 dólares más que el 14 Pro Max de 2022).

Nuevos colores

Apple anunció que los iPhone 15 y 15 Plus tendrán el mismo tamaño que sus predecesores del año pasado: 6,1 pulgadas y 6,7 pulgadas, respectivamente. Estos modelos vienen en negro, azul, verde, amarillo y rosa.

Como se esperaba, la nueva línea de iPhone 15 ahora tiene puertos de entrada USB-C para la carga. La empresa además tendrá AirPods de cable con esta entrada.

Estos modelos mejoran su cámara principal a una de 48 MP, en comparación de la de 12 MP del año pasado. Se incluye una optimización de 2x con un telefoto en la cámara principal. En tanto, se mantiene la cámara ultra gran angular de 12 MP.

La cámara de 48 MP permite tomas de alta resolución en distancias focales de 24, 28 y 35 milímetros.

En cuanto a las mejoras de esta cámara para el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, está un modo de retrato automático capaz de detectar cuando hay una persona sola en una toma y HDR inteligente para captar mejor a los animales.

Por su parte, El iPhone 15 Pro es de 6,1 pulgadas y el Pro Max de 6,7 pulgadas. Ambos vienen con una carcasa de titanio, la misma aleación utilizada en los rovers de Marte. Los colores para estos modelos son blanco, plata, azul y negro titanio.

También se presentó el Apple Watch Ultra 2

En el evento que se llevó a cabo en la sede de Apple en Cupertino, California, la empresa lanzó además su nuevo reloj Serie 9, el Apple Watch Ultra 2. El director de operaciones de la compañía, Jeff Wiliams presentó una novedad revolucionaria: la función “doble toque” permitirá a los usuarios responder llamados telefónicos con sólo tocarse el pulgar y el dedo dos veces. Esto libera la otra mano para realizar otras tareas en simultáneo sin problema como puede ser pasear a la mascota.

El aparato trae además nuevas funciones para los amantes del deporte, en particular del ciclismo y buceo. Y en un contexto en el que la preservación de la biodiversidad está cobrando mayor relevancia en la agenda política, Lisa Jackson, jefa medioambiental de la empresa, confirmó que el gigante tecnológico ya no utilizará cuero en ninguno de sus productos. En su lugar, se utilizará un tejido llamado “FineWoven”, de textura similar a la gamuza.

Por su lado, el director general, Tim Cook, afirmó que se están desarrollando auriculares de realidad mixta Vision Pro. Se prevé que la empresa lo tenga listo para su lanzamiento para inicios del próximo año.

ACM / NB con información de agencias.