WhatsApp, Telegram o Signal: ¿qué aplicación de mensajería ofrece las comunicaciones más seguras?

En 2022, Meta, la compañía matriz de Facebook y propietaria de la aplicación de mensajería WhatsApp, reveló que se habían robado y estaban a la venta en la dark web más de 500 millones de números de teléfono particulares de entre sus estimados 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Esto es suficiente para que los cibercriminales expongan a estos usuarios a intentos de fraude, suplantación de identidad o phishing.

No es la primera vez que se producen noticias de filtraciones de datos personales, conversaciones o fotos a través de WhatsApp, el sistema de mensajería más utilizado del mundo. A esto se une el cambio producido en 2021 de los términos de uso de la aplicación por parte de Meta, que se reservaba el derecho a analizar las comunicaciones entre usuarios y empresas dentro de la aplicación para marketing o publicidad en Facebook. Estos cambios llevaron a Elon Musk, el empresario actualmente propietario de X, a recomendar a los usuarios que se cambiaran a otro tipo de red más segura. Los temores se extendieron por todo el mundo y millones de personas se descargaron alguno de los dos principales competidores de WhatsApp: Telegram y Signal. Pero ¿realmente son más seguras estas aplicaciones alternativas?

Seguridad y privacidad

Signal, Telegram y WhatsApp utilizan un sistema de cifrado de extremo a extremo en algunas partes de sus aplicaciones. Esto significa que si alguien intercepta la transmisión, los mensajes aparecerán como un galimatías indescifrable. Esto también significa que el contenido exacto de los mensajes supuestamente no puede ser visto por los empleados de esas empresas cuando te estás comunicando con otro usuario privado.

Sin embargo, hay que distinguir entre la seguridad de la transmisión y la privacidad de los mensajes. Aunque, por ejemplo, los empleados de Meta no pueden leer los mensajes de WhatsApp, nada impide que un sistema informático procese otros datos personales de forma anónima, como nuestra localización geográfica, patrones de uso o número de teléfono, y los cruce con otros datos para luego recibir anuncios personalizados en Facebook o Instagram. Aquí es donde radican las principales diferencias entre las tres aplicaciones.

WhatsApp

WhatsApp utiliza el mismo protocolo de cifrado que Signal (que se considera el más robusto). En este sentido, la transmisión de los mensajes es muy segura. Aun así, tiene vulnerabilidades notables. El teléfono de Jeff Bezos fue hackeado en 2020 a través de un mensaje de vídeo de WhatsApp. La función de copia de seguridad en la nube de WhatsApp almacena los mensajes sin cifrar y se considera un riesgo para la seguridad. Fue una de las vías por las que el FBI consiguió pruebas sobre Paul Manafort, el consultor político corrupto que llevó la campaña de Trump en 2016.

Pero a pesar de los casos de hackeo, el principal riesgo de WhatsApp es la privacidad. Cuando usamos la aplicación, Meta tiene acceso a datos que podrían vincularse a nuestra identidad: el identificador único de nuestro dispositivo, datos de uso y publicidad, historial de compras, ubicación física, número de teléfono, información de contacto y la de nuestra lista de contactos, con qué productos has interactuado, con qué frecuencia utilizas la aplicación y cómo funciona cuando lo haces. Esto es relevante ahora que muchas empresas utilizan WhatsApp como canal para ventas o atención al cliente. Por desgracia, puede ser complicado dejar de usar la aplicación de mensajería más popular del planeta, especialmente cuando nuestros contactos la usan.

Telegram

Telegram dispone de su propio sistema de cifrado, denominado MTProto, y se considera en este aspecto tan segura o más que Signal y WhatsApp, aunque también ha sufrido casos de hackeo y filtraciones a lo largo de su historia. Además, la aplicación es parcialmente de código abierto. Esto quiere decir que, al contrario que WhatsApp, se puede analizar cómo funciona y su nivel de seguridad. La empresa está financiada principalmente por una fundación, aunque también tiene ingresos que proceden de sus cuentas premium y ha anunciado la próxima inclusión de publicidad.

En cuanto a la privacidad, Telegram ofrece más protección que WhatsApp, pero no tanta como Signal. Telegram sí recopila la información de la dirección IP de los usuarios y su lista de contactos, pero el nombre y teléfono pueden omitirse. Una de sus funcionalidades, ofrecida como una opción que se puede activar, para localizar a usuarios cercanos por GPS, también ha generado dudas sobre la protección de la intimidad de las personas.

Signal

Signal es sin duda la aplicación más segura y con el mayor nivel de protección de las tres. No recopila datos, sólo el número de teléfono del usuario para poder abrir la cuenta. Además, es completamente gratuita, sin publicidad y financiada por la fundación sin ánimo de lucro Signal Foundation. Por si fuera poco, es totalmente de código abierto.

Esta aplicación ha sido utilizada durante años por personajes como Edward Snowden para sus comunicaciones y es la que recomiendan medios de comunicación como The Guardian, The Washington Post, The New York Times o The Wall Street Journal para ponerse en contacto con sus periodistas.

Además de no almacenar datos de los usuarios que puedan identificarlos individualmente en caso de hackeo, también tiene opciones de protección desde sus inicios que no están presentes en las otras aplicaciones, como bloqueos específicos para cada aplicación, ventanas emergentes de notificaciones en blanco, herramientas que difuminan la cara en los vídeos y mensajes que desaparecen. Por desgracia, es la aplicación menos usada de las tres, y por mucha seguridad que ofrezca, si la otra persona no la tiene instalada, tendremos que usar un medio menos seguro.