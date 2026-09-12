Enoturismo y oleoturismo: la Ruta del Olivo y Vinos Buenos Aires

ADOLFO ALSINA

FINCA RECÓNDITO OLIVARES

Experiencia Sensorial en el Olivar

ENTRADA ARANCELADA CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: 12 de septiembre, a las 9:30 y 15:30, en colonia San Miguel Arcángel, Alsina.

Descripción: Recorrido guiado por el olivar que propone una experiencia productiva y sensorial, con explicación sobre el cultivo del olivo y proceso de elaboración en el sudoeste bonaerense, visita a espacios de bioconstrucción realizados con tierra y materiales naturales; y desayunos o meriendas con productos locales que incluyen al Olivalatte, una infusión especial a base de hojas de olivo y leche, desarrollada como producto identitario de la finca.

Se suspende por lluvia y se programa para el sábado siguiente.

Organiza Finca Recóndito Olivares. Reservas: +54 9 2923 48-3801

Más información: https://www.instagram.com/reconditoolivares/

BERISSO

COOPERATIVA DE LA COSTA

ENTRADA ARANCELADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados 12 y 19, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa. Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso.

Descripción: Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador de vinos. Incluye la degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales.

Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata. Menores de 12, gratis.

Organiza Cooperativa de la Costa.

Reservas al +54 9 221 524-9934

Más información: https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es

CORONEL DORREGO

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL OLIVO

Misa mensual

ENTRADA SIN RESERVA

Fecha, hora y lugar: 27 de septiembre, desde las 16:00, en RP72, localidad de Faro, Dorrego.

Descripción: En el interior de la capilla se destaca la imagen de la Virgen del Olivo, ofrecen visitas guiadas y el 4to domingo de cada mes celebran la Santa Misa. Organiza Capilla Nuestra Señora del Olivo. Reservas: +54 9 2921 40-7427

BAHÍA BLANCA

FINCA OLIVOS DEL NAPOSTÁ

EVENTO GASTRONÓMICO: Cordero patagónico mediterráneo al asador con aceite de oliva y cosecha colectiva.

ENTRADA CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, a las 12:00, RP51 kilómetro 698,5, B8118, localidad de Cabildo, Bahía Blanca.

Descripción: La experiencia incluye un almuerzo al aire libre, visita guiada al olivar, almazara y degustación de AOVEs propios , jornada de medicina integrativa a cargo de un médico especialista, yoga, SPA y SPO (salud por agua y por olio), baños de sonido y de árboles, reflexología, hidroterapia, aromaterapia y mascota-terapia.

Se suspende por lluvia. Organiza Olivos del Naposta.

Reservas: olivosdelnaposta@gmail.com

Más información: https://www.instagram.com/olivosdelnaposta/ https://www.olivosdelnaposta.com/

BAHÍA BLANCA

FINCA OLIVA OLIVOS

Almuerzo y/o merienda en la finca

ENTRADA CON RESERVA PREVIA.

Fecha, hora y lugar: Todos los domingos, de 13:00 a 19:00, RN 3 Vieja, Bahía Blanca.

Descripción: Recorrido por el olivar con información sobre el proceso de elaboración, degustación de de los aceites, y almuerzo o merienda en medio del olivar.

Organiza Finca Oliva Olivos. Reservas: +54 9 291 402-6545 fincaolivaolivos@gmail.com

Más información: https://www.instagram.com/fincaolivaolivos/

BRANDSEN

VINOS Y TURISMO RURAL

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, en Estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Brandsen.

Descripción: Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo.

Organiza Bodega Hocico Negro.

Se suspende por lluvia.

Reservas: teléfono +54 9 11 3601-6954

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

LAS FLORES

BODEGA LA BLANQUEADA

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 12:30, en Bodega La Blanqueada, paraje La Blanqueada, zona rural, Las Flores.

Descripción: Visita guiada a la zona de elaboración de vinos y a la cava recubierta en bioconstrucción. Incluye degustación de dos etiquetas junto a un menú de tres pasos.

Se suspende por lluvia.

Organiza Bodega La Blanqueada.

Reservas al teléfono +54 9 11 3351-0606

Más información: https://www.instagram.com/lablanqueadalf/?hl=es

TORNQUIST

BODEGA SALDUNGARAY

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Visitas guiadas, de jueves a domingos y feriados, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.

Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas a partir de un taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.

Organiza Bodega Saldungaray.

Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es

TANDIL

BODEGA CORDÓN BLANCO

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:30 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil.

Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de uno a cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos.

No se suspende por lluvia.

Organiza Bodega Cordón Blanco.

Reservas al teléfono +54 9 249 462-9356

Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/

JUNÍN

BODEGA LAS ANTÍPODAS

ENTRADAS ANTICIPADAS CON CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes.

Descripción: Alojamiento en contenedores dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.

Organiza Bodega Las Antípodas.

Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/

LUJÁN

VIÑEDO Y RESTÓ ZAFFRATELLI

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Degustaciones y almuerzos a la carta y por pasos: sábado, domingo y feriados de 11:00 a 17:00. Restaurant – Eventos empresariales y corporativos en avenida Emilio Mitre, kilómetro 11200 - Ruta camino a Villa Ruiz (a 2 kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen).

Descripción: Degustación de 4 vinos con un bocadito de maridaje y almuerzo. Gastronomía regional de alta calidad para disfrutar un mediodía con vistas al viñedo.

Evento del Día del Maestro: almuerzo, descuentos y regalo para docentes el 11 de septiembre. Evento Sunset: primer Sunset de apertura de temporada el 26 de septiembre.

No se suspende por lluvia.

Organiza Viñedo y Resto Zaffratelli

Más información: +54 9 11 3211-9836

https://www.instagram.com/zaffratelli/

PUNTA ALTA

BODEGA SANTE VINS

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Para las actividades, se requiere coordinación previa. Se encuentra ubicada en calle Mitre 1666, Punta Alta.

Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la microbodega. Incluye degustación de vinos en elaboración y de diversas etiquetas. Eventos periódicos y exclusivos.

No se suspende por lluvia.

Organiza Bodega Sante Vins

Reservas al teléfono +54 9 2932 46-9422

Más información: https://www.instagram.com/santevins/?hl=es-la

ZÁRATE

LABORY WINES – BODEGA BOUTIQUE & VIÑEDO

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Miércoles a domingos en la Finca y Viñedo Labory Wines, La Florida, Zárate.

Descripción: Visitas guiadas por el viñedo y la bodega, degustaciones de vinos, almuerzos maridados, propuestas gastronómicas, experiencias sensoriales y participativas vinculadas al mundo del vino, picnics entre viñedos, sunsets y eventos privados, empresariales y corporativos.

Las actividades al aire libre se suspenden en caso de lluvia.

Organiza Labory Wines – Bodega Boutique & Viñedo

Más información: WhatsApp +54 9 11 7671-0093

https://www.instagram.com/laborywines?igsh=ZXNkeGRlb3ZiZ3c%3D&utm_source=qr

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