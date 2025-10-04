Los imperdibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad

Primavera en el restaurado Patio Andaluz

El Patio Andaluz es un emblema patrimonial del Rosedal de Palermo (Av. Infanta Isabel 900), fue *construido hace casi cien años* con materiales que llegaron en barco desde España y ahora la Ciudad lo restauró completamente. Se conservaron los azulejos originales, con motivos alegóricos a El Quijote, y fue renovada la fuente principal, un regalo de la ciudad de Sevilla. Se puede visitar desde hoy de martes a domingos, de 10 a 18.

Marianela Núñez y Julio Bocca

El Ballet del Colón, bajo la dirección artística de Julio Bocca, estrenará Onegin este viernes a las 20. Estará acompañada de la Orquesta Estable durante las diez funciones que se presentarán en el primer coliseo. En dos de ellas, las del viernes 10 y el domingo 12, la argentina Marianela Núñez, *Primera Bailarina del Royal Ballet de Londres*, integrará el elenco. Las entradas se pueden sacar en www.teatrocolon.org.ar o en la boletería del Teatro (Tucumán 1171).

Sabor de bodegón

Vuelve la feria gastronómica más importante de la Ciudad: Sabor a Buenos Aires. Habrá 40 puestos que van desde tradicionales bodegones hasta restaurantes de fusión, *pizzerías, parrillas, bares notables*, cafeterías, pastelerías y heladerías. Se desarrollará el sábado y el domingo, de 11 a 21, en el Parque Thays (Av. del Libertador y Ayacucho).

100 horas de astronomía

El Planetario Galileo Galilei se suma a la celebración internacional por los cien años de la inauguración del primer planetario: el Deutsches Museum de Munich, Alemania. Del jueves al domingo habrá una *agenda especial con funciones inmersivas*, visitas guiadas y observaciones por telescopio. Toda la programación se puede consultar en https://planetario.buenosaires.gob.ar/

El festival de los animales

Este fin de semana se hará el Festival Mascotear, un encuentro de bienestar y diversión para los animales, con diversos espacios, actividades, sector de veterinaria, *vacunación gratuita, jornadas de adopción y gastronomía*. Sábado y domingo, de 11 a 19, en Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego. La entrada es con reserva previa a través de buenosaires.gob.ar/descubrirba

La sinfonía de María Elena Walsh

Este domingo a las 17.30 se presentará el primer show sinfónico en homenaje a la obra de la cantautora María Elena Walsh. Será en la voz de Katie Viqueira, que estará acompañada por su trío y la *Orquesta Aeropuertos Argentina*. Será en la Usina del Arte (Caffarena 1). Las entradas se reservan en https://www.instagram.com/usinadelarte/

Simone Biles en el Parque Olímpico

La gimnasta más premiada de la historia y una de las *máximas figuras del deporte a nivel mundial* ofrecerá una clínica de gimnasia artística junto a su entrenador el jueves a las 17 en el Parque Olímpico (Av. Roca 4100). La entrada es con inscripción previa, que se hace enviando un mail a clinicasimonebiles@gmail.com.

Mozart y Schubert en la Usina

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad se presentará en la Usina del Arte (Caffarena 1) con la dirección musical de Silvina Peruglia y con un repertorio compuesto por obras de Mozart y Schubert. Será este viernes a las 20. A partir de las 17 se entregarán *hasta dos entradas por persona*, hasta agotar la capacidad de la sala.

El festival de las 100 milanesas

Este fin de semana una treintena de *food trucks y stands* ofrecerán más de cien variedades de milanesa, desde las clásicas de bodegón hasta las versiones de autor. En el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Av. Dorrego), sábado y domingo, de 12 a 20.

Florencio Sánchez en el Teatro de la Ribera

Marcelo Mininno estrena Ateneo para una familia en el Teatro de la Ribera (Av. Don Pedro de Mendoza 1821), una dramaturgia escénica inspirada en el universo de En familia de Florencio Sánchez. La obra aborda la historia de *un hijo que regresa a casa de sus padres* tras fracasar en los negocios. Hay funciones los viernes, sábados y domingos. Las entradas se pueden sacar en complejoteatral.gob.ar

Eurípides en el campo argentino

Baco Polaco subió al escenario del Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715). Se trata de una pieza escrita y dirigida por Mauricio Kartun, que traslada el mito, los personajes y el tema de la tragedia *Las bacantes a la pampa profunda*. Hay funciones de jueves a domingos. Las entradas están disponibles en complejoteatral.gob.ar

Lunes de Museos

Este lunes, entre las 11 y las 19, vecinos y turistas podrán visitar *todos los museos porteños con entrada gratuita*. Tendrán la posibilidad de disfrutar de las exposiciones temporales y redescubrir las muestras permanentes del acervo cultural.

