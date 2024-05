Fiat lanza en Argentina el Fastback, un SUV compacto con aires de coupé y una propuesta deportiva

En un evento para la prensa especializada realizado en la provincia de Salta, Fiat Argentina lanzó al mercado local el Fastback, un SUV mediano-chico que se caracteriza por una silueta “acupesada”. ¿Qué significa eso? Que la caída del techo en la parte trasera es más fluida que en las tradicionales SUV, que tienen un corte más marcado en el portón trasero. De hecho, “fastback” es el nombre genérico con el que se denomina a este este tipo de silueta en la jerga automotriz, que hace tiempo solía aplicarse a los más tradicionales sedanes, pero desde la irrupción del BMW X6 en 2006, también se usa en los SUV. El objetivo de este tipo de diseño es generar una apariencia más deportiva, por esto de que esas líneas más fluidas son más aerodinámicas, y por lo tanto correlacionan visualmente con una “mayor velocidad”.

El evento comenzó con una presentación oficial en la ciudad de Salta, en la que se expusieron las principales características y virtudes del producto. Según Fiat (que forma parte del Grupo Stellantis con Peugeot, Jeep, Citroën y otras 3 marcas), el Fastback cumple el rol de “incrementar el valor de marca y generar una mayor aspiracionalidad par Fiat”, ya que será el producto tope de gama entre sus vehículos de pasajeros. Para apuntalar ese objetivo incluye una versión Abarth, la submarca deportiva de Fiat, con algunas características especiales que apuntan a mejorar la apariencia y el comportamiento dinámico.

Principales características

Durante la presentación, Martín Scrimaglia, brand manager de Fiat en Argentina expuso los principales atributos del nuevo modelo:

Diseño: Desarrollado por el Stellantis Design Center South América , el Fastback “es un vehículo imponente, auténtico, con el diseño clásico característico de Fiat. Para ello combinó el puesto de conducción más elevado y el volumen exterior típico de los SUV con el confort interior y un baúl muy generoso”. A esto se suma una silueta tipo coupé que “logra un diseño fluido, ágil, imponente y seductor, con una musculatura para destacar”. La versión Abarth tiene llantas de diseño exclusivo, un spoiler sobre el portón trasero y decoraciones específicas para mejorar su apariencia deportiva.Capacidad: Con respecto al espacio interior se destaca su gran baúl “ que es el más grande de la categoría, con unos impresionantes 600 litros de capacidad, con mayor largo, ancho y apertura de acceso entre los competidores ”. Además, con los asientos traseros rebatidos, el volumen alcanza los 1.087 litros .

Performance: Las dos versiones del Fastback vienen con un motor de cuatro cilindros, 1.3 litros, 175 cv y 270 Nm , denominado 270 Turbo justamente por el número de torque máximo. La única caja disponible es automática de seis marchas y la transmisión es solo en las ruedas delanteras. Además, el Fastback cuenta con nuevas suspensiones que mejoran la estabilidad y una nueva relación de dirección que garantiza una dirección más precisa y directa. La versión Abarth, por su parte, agrega elementos deportivos como una doble salida de escape, una distribución activa del torque y el “Modo Poison”, que pulsando un botón en el volante modifica toda la puesta a punto del auto con mayor sensibilidad del pedal del acelerador, un mapeo más deportivo de los cambios de marcha y un modo de dirección más firme.

Seguridad: Desarrollado sobre la plataforma plataforma MLA del Grupo Stellantos, el Fastback tiene una estructura compuesta en un 87% por acero de alta y ultra resistencia que disipa mejor la energía del impacto en caso de colisión, aportando una mayor integridad al habitáculo. Además, cuenta con cuatro airbags, dos frontales y dos laterales. Por el lado de las ayudas automáticas a la conducción (ADAS) está equipado con freno autónomo de emergencia, mantenimiento de carril activo y conmutador automático de luces altas. Según Fiat, “es uno de los autos más seguros producidos en América Latina” .

Tecnología a bordo: Lo más destacado es la pantalla full digital de 7 pulgadas detrás del volante; la central multimedia de 10 pulgadas en el centro del tablero; el climatizador automático digital; el cargador inalámbrico de celulares; conectividad Android Auto o Apple Car Play (también inalámbrica) y el encendido remoto con la llave de apertura.

Posicionamiento, rivales y precio

Por su tamaño -4,40 m de largo-, el Fastback podría encuadrarse en lo que se conoce como Segmento C, que corresponde a los autos y SUV mediano-chicos, donde competiría -por ejemplo- con el Toyota CorollaCross, el Volkswagen Taos y hasta con el Jeep Compass, perteneciente a su mismo grupo industrial. De todas maneras, su posicionamiento no es tan simple de establecer, ya que es un vehículo derivado del Fiat Cronos, un producto de un segmento inferior -el “B”-, donde compiten más de 15 SUVs de distintas marcas. Así que el Fastback queda en medio de ambos segmentos, a lo que se suma su particular silueta, que lo deja sin rivales “directos” en el mercado Argentino. Al menos por ahora, y hasta que lleguen el Citroën Basalt y el Renault Arkana, dos productos de características similares.

Los precios sugeridos por Fiat para las dos versiones de lanzamiento del Fastback son:

Fastback Turbo T270 1.3T AT6: $31.500.000

Fastback Abarth Turbo 270 AT6: $33.900.000

Prueba y breve opinión

Lo primero con salta a la vista en presencia del nuevo Fastback, son las particularidades de su diseño. Técnicamente no es el primer “SUV Coupe” compacto en nuestro mercado -ese mérito le corresponde al Toyota C-HR, presentado en 2019, y hasta podría incluirse al Volkswagen Nivus en esa categoría-, pero si es el que más énfasis le ha puesto hasta ahora en esa particularidad de su silueta como diferencial de producto. En otras palabras, es un auto que apuesta a su diseño para seducir potenciales clientes.

Desde un punto de vista técnico del diseño, es un auto… desafiante. Tiene una distancia entre ejes muy corta para el gran volumen de chapa de la carrocería, lo que da como resultado unos voladizos muy largos y “pesados” visualmente. Incluso esto hace que las ruedas parezcan muy chicas (a pesar de tener llantas de 18 pulgadas)… como si fuese una persona muy corpulenta con piernas cortas y flaquitas. Pero también hay que reconocer que los diseñadores de Fiat hicieron un buen trabajo para compensar ese “defecto de origen” -que viene del uso del Cronos como base-, y lograron darle mucha fluidez y hasta cierta sensualidad italiana a la mitad superior de la carrocería, con una buena ejecución en sus curvas y superficies. Otra cosa innegable es que -justamente por esos volúmenes tan marcados- el auto impacta por su porte.

De todas maneras, y sin entrar tanto en detalles de diseño (por ahora), el Fastback es un auto que va a ser criticado por los que se autoperciben “conocedores” (también llamados fierreros), pero que sin dudas va a llamar mucho la atención del resto de la gente por su gran porte y su particular silueta. Y a eso suma otro elemento que puede ser decisivo, que es un enorme baúl.

El evento de presentación se extendió por 3 días, y en dos de ellos los periodistas invitados tuvimos la oportunidad de manejar el auto por las hermosas rutas que unen la ciudad de Salta con Cafayate. A lo largo de esos casi 400 km (ida y vuelta)

En ese -para nada breve- contacto, quedó claro que el Fastback tiene muy buenos argumentos en el terreno del comportamiento dinámico. El motor de turbo 170 CV alcanza -y sobra- para todo lo que se necesita en una ruta (sobrepasos) y empuja al auto con mucha decisión si se quiere hacer una conducción más “divertida”. Otra buena noticia se nota en las curvas: a pesar de ser un auto relativamente alto -y más allá de lo que transmite visualmente por su gran corpulencia con una base tan efímera- el Fastback se comporta en forma equilibrada y predecible, y eso habla de un muy bien del trabajo de Fiat en las suspensiones y la dirección. Sí podría esperarse “un poco más” de la versión Abarth, al menos en términos de potencia. Pero sí es cierto que mejora el ya de por sí buen comportamiento de la versión convencional.

En definitiva, el Fastback es un raro caso de producto que pone mucho énfasis en su personalidad, pero a la vez en su practicidad, por el tema del baúl. Será interesante ver la respuesta del mercado a este nuevo producto de Fiat, que a la vez tiene el desafiante objetivo de elevar la percepción que el consumidor promedio tiene de la marca, y por ende poder vender productos con mayor precio y margen de rentabilidad (algo que a Fiat siempre le ha costado mucho en Argentina). Porque, más allá de críticas (de los “entendidos”) o los elogios ocasionales, la pregunta del millón es si el auto se vende bien.

Según Pablo García Leyenda, Director Comercial de Stellantis en Argentina, la expectativa es vender 200 unidades por mes (de los cuales solo un 10% serían de la versión Abarth). Esto, por supuesto, considerando que las condiciones actuales del mercado se mantengan. Una referencia: en Brasil, el mercado principal al que apunta el auto, ya se vende más que el Pulse, el SUV más chico de entrada de gama de Fiat.

