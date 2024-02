Hamilton a Ferrari: la trama secreta del más clamoroso pase de la Fórmula 1

1.

Lewis Hamilton es el máximo campeón de la historia de Mercedes en la Fórmula 1, pero esos pergaminos –seis títulos de pilotos entre 2014 y 2020– no impidieron que la marca desairara a su estrella en dos ocasiones en el último año. El primer desaire ocurrió a comienzos de 2023, cuando Mercedes se negó a aceptar un pedido de renovación de contrato por tres años, a partir de 2024. Toto Wolff, el Team Principal del equipo, pretendía tener las manos libres para armar un Mercedes post-Hamilton desde 2026, cuando la F-1 tenga un nuevo reglamento técnico, de manera que solo ofreció renovar por dos años. Molesto, Hamilton contraatacó y pidió una cláusula de salida para poder ser activada antes del segundo año. Las partes se pusieron de acuerdo en mayo de y firmaron el nuevo contrato en agosto. Cinco meses más tarde, Hamilton activó inesperadamente la cláusula de salida.

2.

Con un contrato que finalizaba en teoría a fines de 2025, Hamilton pidió a Mercedes constituirse en embajador de la marca por los siguientes diez años, hasta 2035. Eso implicaba un apoyo sustancial a los proyectos institucionales que Hamilton alienta más allá de la Fórmula 1, como la Mission 44, “una organización de caridad que auspicia organizaciones líderes e ideas para reimaginar el futuro y empoderar a los jóvenes de comunidades desatendidas”, tal como se define en su página oficial. Pero en diciembre el directorio de Mercedes votó en contra de nombrar embajador a Hamilton. Segundo desaire.

3.

El británico nunca ocultó el sueño de correr para Ferrari, aunque parecía que nada podía separarlo de Mercedes. Sin embargo, sus vínculos con la casa italiana eran muy aceitados. Primero, como cliente. Según reveló durante el fin de semana Piero Ferrari, el hijo del legendario Enzo y vice de la compañía, Hamilton visitó Maranello, ya como campeón con Mercedes, para encargar un superauto LaFerrari. En su condición de estrella del deporte, trabó relación con John Elkann, el presidente de Ferrari; ambos se encontraron a menudo en eventos sociales de alto nivel y siempre conversaron sobre la posibilidad de que el piloto se uniera a la Scuderia. El tercer eslabón lo aportó el francés Fred Vasseur, el Team Principal de Ferrari designado por Elkann a fines de 2022 para sustituir al polémico Mattia Binotto: había sido el jefe de equipo de Hamilton en Fórmula 3 y en GP2 (ahora Fórmula 2).

4.

La negociación resultó bastante ágil. A mediados de enero, cuando Ferrari ya había renovado el contrato de su piloto Charles Leclerc (hasta 2026, con opción hasta 2028) y había comenzado a discutir la continuidad de su otro conductor, el español Carlos Sainz (cuyo vínculo acaba a fin de este año), a Elkann le llegó la voz de que Hamilton estaba disponible. ¿Cómo ocurrió ello? Todo parece indicar que el inglés se lo hizo saber a Vasseur. “Hablo con Hamilton todas las semanas de cada año desde hace casi 20 años”, había contado el francés durante 2023. El presidente de Ferrari se encargó de negociar en persona con Hamilton; para el proyecto había previsto un presupuesto de 410 millones de euros. Y le ordenó a Vasseur que congelara las conversaciones con Sainz. En dos semanas resolvió todos los detalles.

5.

El miércoles 30 de enero, el rumor de un acuerdo increíble (¡Hamilton a Ferrari!) ganó terreno. Todo indica que la noticia la filtró el entorno de Leclerc a medios italianos de confianza. El piloto había sido consultado por la escudería, y en público expresó conformidad, pero en privado –según otros medios peninsulares– se mostró “desilusionado”. Su manager es Nicolas Todt, el hijo del ex presidente de Ferrari y de la FIA, Jean Todt, y que fuera socio de Vasseur en el equipo ART cuando Hamilton fue campeón de GP2 en 2006. Fue tan secreta la negociación que Nicolas Hamilton, el medio hermano del campeón mundial, contó que Lewis le reveló la noticia de manera telefónica recién en la medianoche del miércoles. “¿Podés hablar?”. “Dame cinco minutos”. “Estás en un lugar en el que podés hablar? ¿Podés hablar sin que nadie te escuche?” “Claro”. “Bueno, voy a Ferrari en 2025” “Mi Dios, ¿te volviste loco?”.

6.

Ese mismo miércoles 30, Hamilton tenía concertada una reunión en la casa de Wolff, en Oxford. En la misma cocina en la que Wolff retó a Hamilton por su comportamiento en la parte final del torneo de 2016 –que acabó ganando Nico Rosberg–y café mediante, Hamilton impuso la novedad a su jefe: ya había firmado contrato con Ferrari, invocando la cláusula de salida. Más tarde, Wolff citó a los empleados de Mercedes para el día siguiente, a fin de informarlos. No estuvo en la cita: el jueves 31 a las 14 tenía agendada una reunión de negocios en Milan, así que comunicó vía Zoom la shockeante novedad a sus empleados. Desde ese momento, Wolff está abocado a la tarea de evitar una sangría mayor en un equipo que ha perdido piezas muy valiosas desde la pandemia.

7.

Ese miércoles 30, Ferrari publicó el informe de sus resultados fiscales del cuarto trimestre de 2023, con números muy excitantes. Por eso, en la mañana del jueves, las acciones de la compañía, que cotizan en la Bolsa de New York, aumentaron un 11 por ciento. Cuando a media tarde se supo que Mercedes confirmaba a su personal la salida de Hamilton, las acciones se incrementaron otro 3 por ciento.

8.

El jueves 31 a las 20, hora italiana, Ferrari emitió un escueto comunicado, informando que Lewis Hamilton había firmado un contrato plurianual con la Scuderia. Un periodista con fluidos contactos en Maranello, Leo Turrini, reveló al día siguiente la duración exacta del contrato: dos años (2025 y 2026) más uno (2027) opcional. Durante las dos primeras temporadas, Hamilton podría ganar hasta 100 millones de euros con la Scuderia, teniendo en cuenta salario, bonificaciones por resultados y operaciones de marketing y comercialización. En el mismo periodo, Leclerc podría ganar hasta 60 millones de euros anuales por los mismos conceptos. La movida de Elkann no tiene límites comerciales y bien puede recuperar en pocos años la inversión presupuestada para el Proyecto Hamilton. Además, se asegura tranquilidad para el equipo de F-1 en esta temporada: desde ahora, lógicamente, el objetivo es el Mundial 2025.

9.

Además de la suculenta oferta económica, el titular ferrarista se valió de otros argumentos para convencer a Hamilton de cambiar de bando. La evidencia técnica de que, en este momento, Ferrari está más cerca que Mercedes de la chance de derrotar a RedBull y facilitarle al inglés la conquista de su octavo título mundial; y la promesa de que su unidad de potencia, la más poderosa del 2023, será todavía más terminante en 2026, cuando comience a utilizarse combustible sintético. Por último, la posibilidad de que, utilizando los millones presupuestados, Ferrari continúe incorporando técnicos de renombre para colaborar con la faena, como ya hizo con el francés Loic Serra, el responsable de dinámica de los autos de Mercedes, que en abril ya comenzará a trabajar en Maranello. A eso le teme Toto Wolff.

10.

¿Qué provocó que Hamilton activara tan pronto la cláusula de salida? El inglés nunca disimuló su decepción por el rendimiento de los modelos W13 y W14 de los años anteriores, que no le permitieron ganar un solo Grand Prix en dos temporadas, algo inédito en la carrera de Hamilton, que siempre había ganado al menos una carrera por año entre 2007 y 2021. Y aunque Mercedes cambió la filosofía de diseño para el W15 de este año, muchos creen que Hamilton se disgustó al probar el auto en el simulador. En realidad, Hamilton no había ensayado en el simulador, según Wolff, sino hasta el jueves 31, un día después de comunicarle la noticia a su empleador. Pero es probable que contara con algunos datos del auto que se presenta el próximo miércoles 14 de febrero. Una fuerza muy poderosa para la activación pudo haber sido la evidencia de que, si no cerraba un acuerdo ahora, Hamilton se quedaba sin la posibilidad de acceder a una butaca competitiva después de 2025: Max Verstappen amplió su contrato con RedBull hasta 2028, Leclerc tenía la misma proyección en Ferrari, y Lando Norris renovó su acuerdo con McLaren, que vencía en 2025, por una extensión no revelada, pero que llegaría hasta 2027 o 2028. Más allá de las prestaciones del W15, para Hamilton era ahora o nunca si pretende cumplir dos décadas de actividad continua en Fórmula 1, tras su debut en 2007.

11.

Mientras la prensa agita nombres de posibles sucesores de Hamilton en Mercedes, Wolff está más preocupado por detener la sangría. “¿Es Día de los Inocentes?”, preguntó Peter “Bono” Bonnington, el ingeniero de pista de Hamilton, cuando se enteró de la noticia de labios de Toto. El Team Principal ya lo da por ido a Ferrari. Pero no será el primero que lo haga, si es que finalmente “Bono” sigue a su piloto. Ricardo Musconi, director de operaciones en pista de Mercedes, es italiano, más precisamente nacido en Imola, la ciudad en la que se sitúa el circuito “Enzo y Dino Ferrari”, a pocos minutos de Maranello. Él será, descuentan en Italia, el precursor en este éxodo.

PV