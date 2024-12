Montaña rusa: después de nueve carreras Colapinto se despide de la Fórmula 1 en 2024

Franco Colapinto se despide del que seguramente fue el mejor año de su vida. A los 21, debutó en la Fórmula 1, arrastró a un país a vivir 90 días desbordantes de pasión y afronta, este fin de semana, la carrera final del calendario 2024, el GP de Abu Dhabi, acaso en una situación distinta a la que esperaba estar un mes atrás, pero mucho mejor que lo que soñaba al comienzo de la temporada.

Resultó un año vertiginoso para el piloto argentino, una montaña rusa de sorpresas y emociones. En enero no sabía siquiera si iba a poder competir en la Fórmula 2. Tras finalmente debutar en marzo –y ganar una carrera en Imola–, a fines de mayo no estaba seguro de que el escaso presupuesto pudiera permitirle completar la temporada. En julio, Williams lo ensayó en la práctica libre de Fórmula 1 en Silverstone, Inglaterra, y 45 días más tarde le ofreció competir de inmediato. En setiembre debutó en la máxima categoría del automovilismo mundial y, tres meses más tarde, después de recorrer aproximadamente unos 3.500 kilómetros, afronta la última carrera del año con la esperanza de que no sea el último de su campaña.

El próximo campeonato de Fórmula podría arrancar sin Colapinto a bordo, por lo que habría que reciclar los planes en vigencia tres meses atrás: un 2025 como piloto reserva del equipo Williams, ensayando mucho con un auto de un par de temporadas atrás, pasando muchas horas en el simulador, ayudando a los dos pilotos oficiales, el inglés con pasaporte de Tailandia Alexander Albon y el venidero español Carlos Sainz, a encontrar la mejor puesta a punto para los autos de la escuadra de Grove en cada fin de semana. Y estar atento a que vuelva a surgir una posibilidad, allí o en otro equipo.

Colapinto era la nueva “hot property”, el pibe deslumbrante que muchos directores deportivos elogiaban y algunos querían tener en sus equipos.

Eso era lo que repetía el chico de Pilar día tras día cuando su mundo se vio mágicamente alterado. Aquel futuro promisorio se transformó, en pocas carreras, en un presente muy caliente, que sacudía la ya de por sí agitada agenda de la Fórmula 1. Colapinto era la nueva “hot property”, el pibe deslumbrante que muchos directores deportivos elogiaban y algunos querían tener en sus equipos.

Esa euforia fue sostenida por la euforia que la actuación de Colapinto despertó en las redes sociales, con millones de seguidores jóvenes, y que volvió expertos a muchos apasionados que, hasta julio, apenas sabían que un F-1 tenía cuatro ruedas. Parecía una ola imparable que solo podía calmarse con la confirmación de una butaca para el argentino de cara al 2025. Pero pasaron cosas.

Un debut asombroso

La campaña de Colapinto en la Fórmula 1 se puede dividir, con el beneficio de la perspectiva, en tres partes. La inicial, sorpresiva, en la que todo iba hacia arriba, que duró desde el debut en Monza hasta su presentación en Singapur; una segunda en la cima, tras cautivar a propios y ajenos, en Estados Unidos y México; y una tercera en bajada, que desactivó parte del interés que el piloto había despertado en círculos instrumentales del Gran Circo de la F-1. Bien vale la pena sopesar, con esos ángulos de análisis, qué fue lo que ocurrió.

El Williams FW46 no es, ni de lejos, uno de los mejores autos de la Fórmula 1 actual, pero sus atributos pasan por una buena velocidad final –está impulsado por el motor Mercedes AMG M15, el más potente de la categoría– y un relativo balance en circuitos veloces. Sin mucha downforce (lo que le impide estar muy adelante en circuitos de curvas de alta velocidad), pero sin oponer gran resistencia al avance (lo que favorece su accionar en trazados con largas rectas), esos coches habían conquistado, hasta el debut de Colapinto, dos novenos lugares en Mónaco e Inglaterra, en las manos de Alex Albon, y una serie de golpes provocados por la errática conducción del estadounidense Logan Sargeant, a quien el equipo cesanteó (con elegancia) tras el GP de los Países Bajos para subir en su lugar, sponsors mediante, al argentino.

Como ElDiarioAr explicó oportunamente aqui, las características del coche le caían bien al estilo del piloto de Pilar, que pareció sentirse cómodo de entrada en la butaca del coche nº 43. Ciertamente, en la única comparación directa posible –con el trabajo de su compañero Albon– Colapinto salía muy bien parado. Basta mirar su carnet en sus primeras tres competencias, disputadas a lo largo de tres fines de semana seguidos, en Italia, Azerbaijan y Singapur:

Italia

Largó 18º (medio segundo más lento que Albon)

Llegó 12º (Albon 9º)

Su mejor vuelta en carrera fue dos décimas más veloz que la de Albon.

Azerbaijan

Largó 9º (tres décimas más veloz que Albon, 10º)

Llegó 8º (Albon 7º)

Su mejor vuelta fue tres décimas más lenta que la de Albon

Singapur

Largó 12º (solo siete milésimas de segundo más lento que Albon, 11º)

Llegó 11º (Albon abandonó)

Su mejor vuelta fue cuatro décimas más lenta que la de Albon.

Los equipos rivales advirtieron que este debutante, que no había edificado nada demasiado especial en la Fórmula 2, peleaba con un compañero de equipo que ya contaba con un centenar de carreras de Fórmula 1 de experiencia aquilatada. En la pista, sus resultados eran muy superiores a los conseguidos por su antecesor, y el veteranísimo mexicano Sergio “Checo” Pérez advertía que “es bueno Colapinto, es difícil de pasar”. Y salvo un golpecito contra una pared en una práctica en el callejero de Baku (Azerbaiján) parecía muy dueño de sí mismo, como mostró la asombrosa largada que pergeñó en Singapur, superando tres autos en la partida con una frenada milimétrica, y sumando al cabo 4 puntos para el campeonato en la carrera azerí (solo suman los 10 primeros de carrera y el autor del record de vuelta si termina en el Top-10).

La Colapintomanía

Con ese arranque, Colapinto pasó a ser uno de los personajes más buscados en las redes por sus fanáticos y en el paddock por otros managers. La locura se había instalado: no podía ser posible, se pensaba por octubre, que Franco no tuviera un lugar en la F-1 de 2025; que todas las butacas estuvieran ya ocupadas no podía ser un inconveniente, argumentaban sus fanáticos. Por entonces, nos preguntábamos qué posibilidades tenía el argentino de hacerse un lugar (https://www.eldiarioar.com/autos-transporte-y-movilidad/no-colapinto-2025_129_11787239.html). En la cumbre de popularidad fue el momento de disputar las competencias de Estados Unidos y México, en dos circuitos auténticamente de carrera, a diferencia de los callejeros de oriente, estas eran pistas a la usanza tradicional, en la que el piloto podía soltarse un poco más. Sumado a su paulatino conocimiento del auto y de sus límites, Colapinto entró en una segunda fase. Había dejado de ser la sorpresa, ahora la Fórmula 1 quería saber si era de verdad una promesa.

Estados Unidos

· Largó: 17º (solo 11 milésimas más lento que Albon, 16º)

· Llegó 10º (Albon 16º)

· Marcó la segunda vuelta más veloz de toda la carrera, 1s 4 más veloz que la de su compañero.

México

· Largó: 16º (cuatro décimas más lento que Albon, 9º)

· Llegó: 12º (Albon abandonó)

· Su vuelta más rápida fue 47 milésimas más veloz que la del vencedor Carlos Sainz (Ferrari)

Aquellos diez días representaron la cumbre. Colapinto volvió a sumar puntos en territorio texano (por segunda vez en cuatro carreras), y solo una maniobra del equipo Alpine le quitó el record de vuelta de la carrera, que habría significado un punto más. En tierra azteca acabó repitiendo el resultado de su debut, cerca de la zona de puntos, después de sufrir una penalización tras un toque con el neozelandés Liam Lawson.

Pero la situación no era la misma que en las primeras tres carreras, en las que Colapinto solo estaba motivado por cumplir con Williams: el interés que había despertado suponía una presión que no había existido en el arranque. El esfuerzo por ser más competitivo que su compañero podía significarle el asiento en 2025 en otra escuadra. El interés de RedBull ya era conocido, Williams estaba dispuesto a vender su contrato y hasta la vieja piraña de Flavio Briatore, director deportivo de Alpine, entendía que en el argentino podía haber un interesante negocio.

Colapinto condujo en esas carreras más adaptado al coche, pero con menor independencia de los resultados. Lo que hiciera en la pista podía tener mucha mayor incidencia sobre su porvenir. Y entonces aterrizó en Brasil.

La presión aumenta, los choques también

Repleto de argentinos –alguno llegó hasta vender su auto para pagarse el viaje–, Interlagos era algo así como el circuito local de Colapinto, aunque nunca había corrido allí. Es uno de los trazados más excitantes y exigentes de todo el calendario, pero se vuelve mucho más demandante si llueve sobre San Pablo. Eso fue lo que ocurrió. La clasificación se postergó para el domingo a causa del diluvio y, entonces, en un mismo día, el argentino rompió dos veces su coche: una en la Q1, obligando a sus mecánicos a reparar el auto contrarreloj, y luego en la carrera, durante una neutralización. Dos autos rotos en menos de seis horas. Un record espantoso.

Se sabe hoy que, en ese momento, Colapinto estaba sometido a una fortísima presión por sobresalir. Hasta Bernie Ecclestone, el antiguo zar de la Fórmula 1, cuya mujer es brasileña, quería conocerlo. En las conversaciones con RedBull –que avanzaban al punto que no faltó quien asegurara en la Argentina que el trato ya era un hecho–, el equipo interesado le había puesto una vara alta en expectativas. “Colapinto se reunió con sus directivos y se cree que se alcanzaron los términos de un acuerdo, con la provisión de que cumpliera ciertos parámetros de performance que en general significaba que tenía que igualar o batir a Albon”, explicaron fuentes seguras recientemente a elDiarioAr. Y la presión surtió un efecto negativo.

Hoy se percibe que ese doble choque dominguero enfrió los ánimos de RedBull y podría haber disuadido por completo, según nuestra información, a Briatore. La necesidad de revertir esa imagen pudo haber conducido al error de la clasificación en Las Vegas, cuando el argentino chocó su Williams contra una pared en la Q2 –en la Q1 había sido siete décimas de segundo más rápido que Albon– y volvió a destruir su auto. Una vez más los mecánicos volvieron componer de urgencia el monoposto y, al día siguiente, Colapinto elaboró una de sus carreras más anodinas, intentando no meterse en problemas y buscando la bandera a cuadros sin incidentes. En ese camino perdió parte de la chispa que lo había caracterizado en sus primeras carreras, cuando –aunque menos capacitado– corría más suelto.

Qatar, una semana después de Las Vegas, siguió la misma sombría tendencia. Con 15 choques a lo largo de toda la temporada, Williams armó sus coches con los últimos repuestos que le quedaban, y avisó que solo contaba con una trompa de repuesto para los dos autos, para encarar los dos últimos Grandes Premios del año. Al auto del argentino lo equiparon con suspensiones de comienzos de año (menos aerodinámicas y más pesadas) y después de un pésimo viernes, lo actualizaron para que no perdiera tanto respecto a Albon: hasta último momento Williams hizo todo lo que estuvo a su alcance para viabilizar el pase.

Colapinto largó el sprint desde boxes y se tomó esa carrerita como otra sesión de puesta a punto para el coche. Solo pudo clasificarse anteúltimo para largar y, en la partida, quedó en el último puesto. Algún experto en los equipos de F-1 habrá detectado que, en lugar de buscar la cuerda interna para recortar camino y ponerse a cubierto, eligió doblar por el lado de afuera, de manera más expuesta. Ese riesgo que asumió le costó caro: lo chocó el francés Esteban Ocon, el mismo que lo había superado en la partida, y allí se acabó su carrera. Un período de tres carreras para el olvido, justo cuando más rendimiento le reclamaban.

San Pablo

Largó: 18º (2s2 más lento que Albon)

Abandonó por choque (Albon no pudo largar)

Su vuelta veloz fue la más lenta de los 18 pilotos que largaron

Las Vegas

Largó: 14º (siete décimas más veloz que Albon, 18º, pero chocó en la Q2)

Llegó: 14º (Albon abandonó)

Su vuelta más veloz en la carrera fue 1s2 más veloz que la de su compañero.

Qatar

Largó: 19º (dos décimas más lento que Albon, 16º)

Abandonó al ser chocado (Albon, 15º)

No registró una vuelta veloz

Vuelta al principio: reserva

Los outlets internacionales de noticias de Fórmula 1 han coincidido en estos días en señalar que el ávido interés por Colapinto se ha desvanecido en gran parte y que, al final del día, se mantienen las condiciones iniciales: piloto de reserva en Williams, que sigue considerándolo un activo.

El mismo Franco lo subrayaba el jueves en la previa de este GP de Abu Dhabi: “Ahora es mi última carrera, por lo que estoy tratando de dar lo mejor que pueda para el equipo. El objetivo es tener un fin de semana limpio, mejorar a lo largo de las sesiones y maximizar nuestro rendimiento. Aún tengo un fin de semana por delante con Williams, así que solo intento disfrutar el momento, y vamos a ver después de la carrera qué sucede el año que viene”, explicó.

“Fue mi sueño hecho realidad desde que empecé en Monza. Sabía que iban a pasar muchas cosas. Tenía que aprender y seguir hacia delante, muchas veces eres tan bueno como tu última carrera en Fórmula 1, pero en general, creo que hice un buen trabajo y traté de maximizar la oportunidad”, señaló. “Las Vegas fue complicado y siendo duro conmigo mismo cometí un error, son esos momentos en los que miro atrás y podría haber evitado ese error”.

Este fin de semana, en Abu Dhabi, la actividad resultó un pequeño resumen de lo que es Colapinto hoy, un piloto veloz que viaja al filo del incidente. Acabó séptimo en la primera práctica (Albon le dejó su auto al debutante Luke Browning) pero en la segunda, cuando con gomas blandas pretendía marcar el mejor tiempo, se salió de pista, rompió el piso de su Williams y se perdió la última media hora de práctica mientras sus mecánicos componían, una vez más, el coche. Finalmente, en la Clasificación, quedó decimonoveno, a una décima de su compañero, que tampoco pasó la Qualy 1.

Después de haber corrido 8 de las 23 carreras del torneo, Colapinto se ubica 19º en el torneo, con 5 puntos, uno más que el chino Zhou Guanyu y el neocelandés Lawson, por delante del finlandés Valtteri Bottas, que no logró un solo punto en todo el torneo. ¿Podrá sumar algo más el argentino en su último ejercicio 2024? Parece difícil si se tiene en cuenta que la mitad inferior de la parrilla –los cinco equipos más débiles, entre ellos Williams– este año solo sumaron 7 de cada 100 puntos puestos en juego.

La Fórmula 1 no perdona. Ojalá que, en este caso, sea un poco más indulgente.

