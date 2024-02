Ocho noticias breves del sector automotor

1.IVECO crece en la Argentina

En el cierre de 2023 y por tercer año consecutivo, IVECO, que este año celebra los 55 años de producción local y es la única fábrica de camiones pesados del país, lideró en la Argentina el segmento de camiones de más de 7,5 toneladas. En la categoría de más de 16 toneladas, por decimocuarto año, impuso al Tector como el camión más vendido en el país. La gama de los pesados, por su parte, logró el 47,5% de participación de mercado, ubicándose en primer lugar con un total de 2036 unidades patentadas. En la actualidad en esa categoría presenta a los modelos Cursor, Stralis Hi-Road y Hi-Way y Trakker Hi-Land.

2.Volkswagen Argentina se abastece de energía solar

En el marco de su estrategia Way to Zero (cero emisiones de CO2 para 2050) la filial local cerró un acuerdo de compra de energía verde con la empresa local MSU Green Energy que contempla la adquisición de 47.000 MWh por año con energía generada desde el parque solar Las Lomas (La Rioja) y desde el parque solar Pampa del Infierno (Chaco). El convenio. tiene una duración de 10 años y evitará la emisión de más de 226.000 toneladas de CO2. A partir de 2028, el Centro Industrial Pacheco utilizará solo energía de fuentes renovables. La empresa asumió también un compromiso con la reducción de los residuos que genera y la promoción del reciclaje en los dos Centros Industriales alcanzando tasas de reciclabilidad del 78% y 98% en Pacheco y Córdoba, respectivamente.

3.Fiat a la cabeza de Stellantis

El emblema histórico-industrial de la ciudad de Torino, Italia, presentó los números de 2023: creció al 12% a nivel mundial (1.35 millones de vehículos despachados desde sus fábricas) y fue líder en Italia (12,8% de mercado), Brasil (21,8% de mercado), Turquía (15,7% de mercado) y Argelia (78,6 % de mercado). Más allá de los resultados globales, se destacan algunos hitos, como que en Europa el 500e lideró la franja de vehículos eléctricos urbanos y el Ducato Professional fue el furgón liviano el más vendido del grupo. En la Argentina el modelo Cronos –con 350.000 unidades es el segundo modelo más fabricado por Fiat en nuestro país– lidera los patentamientos desde 2021 y en su categoría se lleva el 71,3% de las preferencias. La pick up compacta Strada tiene casi el 80% de mercado en su categoría.

4.Camiones y Buses Mercedes-Benz en ExpoAgro

Mercedes-Benz estará presente en la tradicional exposición agroganadera que se celebrará del 5 al 8 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, que contará con más de 600 expositores. En la Capital Nacional de los Agronegocios, la estrella contará con un espacio para conocer las soluciones tecnológicas y los servicios para el transporte de maquinaria, insumos, productos agrícolas y ganadería. Además del nuevo Arocs 4848 K/45, se exhibirán los modelos de producción nacional, Atego y Accelo y el Actros 2545 LS, el camión pesado con aplicación directa a los clientes de la industria del agro una gran capacidad para transportar su carga. Mercedes-Benz Compañía Financiera ofrecerá AgroFlex, un plan de financiación exclusivo que otorga al cliente mayor flexibilidad y la posibilidad de adaptar el pago de su cuota con el periodo de liquidación de la cosecha.

5.El mundo arriba de un Ford 100% eléctrico

Esta semana la marca del óvalo recibió en su planta General Pacheco a Lexie Alford –una influencer de viajes de aventura–, que tiene el récord de ser la persona más joven en visitar todos los países del mundo… y la primera en dar la vuelta al mundo en un vehículo 100% eléctrico. El modelo elegido fue el Explorer, que será lanzado en el mercado europeo este año. Su viaje se inspira en el legado de Aloha Wanderwell, la primera mujer que realizó una vuelta al mundo en la década de 1920 conduciendo un Ford T. Lexie recorrerá más de 29.000 kilómetros, y para su recorrido por Sudamérica se eligieron rutas y caminos de Argentina. La aventura Charge Around the Globe (Carga Alrededor del Mundo) comenzó en septiembre del 2023 con el objetivo de atravesar seis continentes y más de 30 países.

6.Financiaciones en baja

El primer mes del año en la Argentina se financiaron 16.973 vehículos (63,7% de 0 Km.). Enero es históricamente el segmento de mayores ventas del año, por eso registra un 50% más que en diciembre… pero un 33,1% menos respecto de enero de 2023. Las prendas financieras se desglosan así: 44% planes de ahorro, bancos 35,7%, financieras de las propias marcas 12,3% y financieras 2,9%. Es claro que, a pesar de los continuos reclamos y las condiciones muchas discutibles, los planes de ahorro siguen siendo la principal herramienta de muchos que sueñan con llegar al auto nuevo. ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) indicó que “el final del año y el comienzo de 2024, están signados por una cuasi paralización de operaciones con vehículos nuevos. La enorme incertidumbre con la que transcurrimos estos meses y el salto en los precios que se registró en ambos meses, está haciendo que prácticamente se reduzcan en un tercio los patentamientos respecto de enero 2023”.

7.¿El último MINI Cooper con motor a combustión?

Todo indica que la quinta generación será la última antes de la electrificación total del modelo. En una nueva vuelta de página y un retorno a las líneas simples y más minimalistas, la marca británica del BMW Group incorpora innovaciones digitales y un tratamiento interior identificado como “inmersivo”, donde sobresale una gran pantalla redonda de alta definición y 240 mm de diámetro. Con motores nafteros de tres y cuatro cilindros, la versión tradicional del MINI Cooper utilizará la letra C y el modelo más potente mantendrá la característica letra S. Desde la dinámica promete reencarnar los valores que hicieron famoso al modelo original de Sir Alec Issigonis. Se espera en breve en los mercados europeos.

8. El Honda New CR-V está en los concesionarios de Argentina

Importada desde Estados Unidos, la sexta generación del conocido SUV –con un importante recorrido comercial en nuestro país– ya está a la venta y forma parte de la ampliación del portfolio local de la marca japonesa después de la llegada de los modelos ZR-V y HR-V. Impulsado por un motor naftero 1.5 turbo (191 cv de potencia y 235 Nm de torque), combinado con una transmisión CVT con modo Sport “S” y Low “L”, de momento se ofrece dos variantes con tracción delantera 2WD: LX y EX. Sobresale, además de los 10 airbags, el equipamiento de seguridad del sistema Honda Sensing: frenado con mitigación de colisión (CMBS), luces altas automatizadas (AHB), control de velocidad crucero adaptativo (ACC), función de seguimiento a baja velocidad (LSF), conservación y alerta de cambio de carril (LKAS-LDW), mitigación de salida de carretera (RDM). La versión 4x4 (EXL 4WD) se espera para el segundo semestre del año. Precios sugeridos: LX u$s 56.000, EX u$s 60.000; garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.

