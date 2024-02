Toyota anunció la producción de un nuevo modelo, en un evento que tuvo como protagonista a Axel Kicillof

En un evento realizado en su planta de Zárate, Toyota Argentina anunció la producción de la van utilitaria Hiace, el tercer modelo de la marca que saldrá de ese complejo industrial. El acto contó con la presencia de los más importantes ejecutivos de la marca, autoridades gubernamentales, periodistas del sector y muchos “colaboradores”, como llama Toyota sus empleados.

El primer orador fue Gustavo Salinas, Presidente de Toyota, quien reafirmó el compromiso de la empresa con la producción industrial en el país, y agradeció especialmente a las redes de proveedores y concesionarios, por la inversión y el esfuerzo para acompañar a la marca. Luego tomaron la palabra los japoneses Masahiro Inoue, CEO de Toyota Latinoamérica, y Hideki Mizuma, Jefe de Ingeniería de Hiace en Japón. Inoue recalcó que la producción de la Hiace es una demostración de la confianza que Toyota tiene en Argentina, y Mizuma habló de la historia y las bondades del exitoso producto, que se vende en casi 100 países alrededor de todo el Mundo.

El primer funcionario público que se paró frente a la audiencia fue Marcelo Matzkin, el recientemente electo Intendente de Zárate por Juntos por el Cambio. Matzkin ya le dio un tono más político a su breve discurso, en el que la palabra “privado” se repitió casi 10 veces. “Estamos convencidos que cada vez que un privado progresa, progresa el Estado también, y cada vez que un privado invierte hay más trabajo. Entonces cuenten con nosotros, no en busca una foto, si no en busca de poder construir a largo plazo un municipio que sea líder en producción automotriz”, dijo, a la vez que remarcó las gran cantidad de exenciones impositivas que el municipio le hizo a Toyota para favorecer su crecimiento local.

La anteúltima exposición estuvo a cargo del Embajador de Japón en Argentina, Hiroshi Yamauchi, quien en un breve discurso (en un muy correcto castellano) celebró el liderazgo de Toyota en la industria automotriz argentina y prometió apoyo desde Japón para que se consolide.

El protagonismo de Kicilloff

El cierre del evento estuvo a cargo del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Más allá de los agradecimientos de rigor, y los elogios a la marca y al nuevo modelo, el discurso de Axel tomó un fuerte tono político, con una férrea defensa al rol del Estado en el desarrollo productivo en general, y el de Toyota en particular. Fiel a su estilo, el Gobernador trajo a colación varios números para sostener sus argumentos: “Este año las ventas se redujeron en 50 %, es decir que ahí no es que hay un llamado de atención, sino directamente una luz de alarma, porque desde que cambió la política económica, se derrumbó la capacidad de comprar, adquirir y producir tanto vehículos, como otros productos en el país’. También se refirió a la producción: ”El año pasado la producción automotriz alcanzó 610.000 unidades, el mayor volumen de producido desde el año 2014, cuando me tocaba desempeñarme como ministro de economía. En 2015 también continuó a un buen nivel, para luego sufrir una caída muy fuerte en 2016, 2017, 2018 y 2019. Luego hubo una recuperación, y ahora los programas liberales, neoliberales o libertarios, vuelven a disminuir la producción industrial y la capacidad productiva y tecnológica del país. La diferencia no es una cuestión teórica ni de enunciación, ni de fotos. Es una cuestión real, material tangible, objetiva y visible“. Kiciliof también destacó el rol de la Provincia de Buenos Aires en la producción automotriz, que emplea al 56 % de la mano de obra de la industria y donde se fabrican el 64 % del total de vehículos nacionales. Y agregó un dato llamativo: las exportaciones de vehículos automotores desde la provincia Buenos Aires más que duplicaron las exportaciones de soja de la provincia de Buenos Aires. Sobre el final de su alocución de varios minutos, Axel recordó el ”crédito en una situación tremendamente favorable“ que el Gobierno de Cristina Kirchner le dio a Toyota en 2013 (en el marco de los préstamos del Bicentenario), que según el Gobernador ”fue por 800 millones de dólares, para ampliar la capacidad exportadora de la empresa a 1.200 millones, con el agregado de muchísimas fuentes de trabajo“. ”No fue un regalo, ni una decisión discrecional; se evaluó un proyecto de inversión y la seriedad de una empresa. Se conversó con el gobierno japonés al respecto y se resolvió otorgar crédito. Y hoy tenemos que Toyota se convirtió en principal productor y exportador de vehículos en Argentina. Obviamente con esfuerzo muy grande de la compañía, pero obviamente también con una contribución inmensa, no de un gobierno, no de un ministerio, sino de un país para mejorar para mejorar su capacidad industrial“.

Salinas: diálogo con el gobierno, previsión de mercado y Bopreal

Hay un diálogo óptimo con el gobierno actual, tal como con la tuvimos con todos los gobiernos anteriores Gustavo Salinas — Presidente de Toyota Argentina

Coincidentemente con el protagonismo de Kiciliof, fue llamativa la ausencia de funcionarios de alto rango del Gobierno Nacional. Según Toyota, fueron cursadas las invitaciones pertinentes, tanto al Presidente Milei como al Ministro Caputo y a otras autoridades. Al parecer problemas de agenda les impidieron su presencia. De todas maneras, en una conferencia de prensa posterior al acto, Gustavo Salinas afirmó que “Hay un diálogo óptimo con el gobierno actual, tal como con la tuvimos con todos los gobiernos anteriores”. Salinas también vaticinó un mercado de unas 380.000 unidades para este 2024, una previsión bastante más optimista que la de muchos analistas, que según el Presidente de Toyota surge de elaboradas modelizaciones que hace la empresa, “considerando una gran multiplicidad de variables para este año, como la mayor disponibilidad de divisas y un mayor control de la inflación, así como el desempeño del mercado en los últimos 20 años”. Consultado por este medio acerca de la adhesión de Toyota al Bopreal –el bono nominado en dólares lanzado por el actual Gobierno para compensar las deudas de importaciones de empresas–, Salinas comentó que, aunque costó lograr la aprobación desde Japón, aquí lo evaluaron como “la única alternativa para brindar certidumbre a los proveedores-acreedores”. Por el momento Toyota va a conservar los bonos entre sus activos, a la espera de su acreditación en dólares a vencimiento, pero que “van a a estar siguiendo muy de cerca el mercado secundario”. También comentó que la compra de Bopreal fue alternativa para acceder rápidamente al mercado oficial de cambios (por un 10% del monto total de la transacción en Bopreal), como para cubrir las deudas más urgentes que hubiesen comprometido la continuidad de la producción. Por último, con respecto a la Hiace, ratificó la expectativa de llegar pronto al 35% integración regional (actualmente es del solo el 15%), que es el mínimo necesario para poder exportar a Brasil.

RT