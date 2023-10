Este fin de semana es Autoclásica

Autoclásica, el mayor festival de autos y motos clásicos de Sudamérica, tendrá lugar los días 12, 13, 14, 15 y 16 de octubre, de 10 a 18 hs., en el tradicional predio del Hipódromo de San Isidro. Por primera vez en su historia, la exposición se extenderá a lo largo de 5 días, aprovechando el feriado del lunes 16.

Esta será la vigésima edición del evento organizado por el Club de Autos Clásicos de Argentina, y se espera la participación de más de 1.100 vehículos de todo tipo: autos, motos, embarcaciones, aeronaves y vehículos militares. Habrá desde joyas con valor millonario en dólares, hasta mucho más modestos autos nacionales de antaño.

Entre otras actividades programadas, se destacan la celebración del 120° aniversario de Ford, los 110 años de Aston Martin, el 75° aniversario de Porsche, el 70° aniversario del Chevrolet Corvette y los 60 años de Lamborghini. Y por el lado de las motos, los 100 años de BMW Motorrad y los 120 años de Harley-Davidson. También habrá bandas en vivo, concursos de elegancia y el clásico ‘Autojumble“, una especie de mercado de pulgas donde se pueden encontrar todo tipo de repuestos, curiosidades y memorabilia de autos antiguos.

Autoclásica es una cita esperada con emoción por los amantes de los autos y las motos, pero no es necesario ser “fierrero” para disfrutar de la exposición. De hecho es un excelente paseo de fin de semana, ideal para la familia y los chicos. A los más grandes, siempre nos despierta el bichito de la nostalgia, porque indefectiblemente muchos de los autos expuestos son una conexión con un pasado que vivimos. Y a los más chicos, no hay manera de que no les genere entusiasmo, porque esas máquinas, ya sean más o menos viejas, siempre despiertan fascinación. En el mejor de los casos, hasta se puede producir una hermosa conexión intergeneracional a través de los autos: los autitos de colección con los que jugaban los padres, materializados a escala real a la vista de sus hijos.

Lo que no va a hacer tan felices a los visitantes es el precio de la entrada: son $$9.000, más $4.000 si se quiere dejar el auto en el estacionamiento dispuesto por la organización. Y para comer algo dentro del predio, los precios suelen ser de Primer Mundo. La buena es que los menores de 12 años entran gratis (y lo mismo corre para discapacitados). Y la otra buena –que será una sorpresa para los habitués–, es que el clima parece que será excelente durante todo el fin de semana. Tal vez este año se rompa la tradición de la lluvia, que siempre se hace presente durante Autoclásica.

