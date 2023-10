Toyota anticipa el diseño de su futura pickup eléctrica y da señales de que podría llegar al mercado antes de lo esperado

El Salón de la Movilidad de Japón abrirá sus puertas el 26 de octubre, pero las marcas participantes ya empiezan a hacer circular imágenes de los vehículos más destacados que se expondrán al público. Sin dudas el más sorprendente hasta ahora es la EPU, una “pickup conceptual” de Toyota, que se anticipa como muy cercana a lo que será su futura camioneta 100% eléctrica. Toyota viene coqueteando con distintas formas de propulsión alternativa como reemplazo a los combustibles fosiles –el hidrógeno, por ejemplo–, pero no fue hasta el último año que se sumó de lleno a la ola de vehículos eléctricos. Por eso nadie esperaba este adelanto, que prácticamente confirma la llegada de una pickup con esa tecnología en no demasiado tiempo.

Todavía no se comunicaron datos técnicos de esta nueva pickup conceptual, pero sí se sabe que es más chica que la Hilux que se fabrica en Argentina, y que tiene una arquitectura monocasco, es decir, sin un chasis de largueros sobre el que va apoyada la carrocería, sino que es esta misma la que actúa como estructura. Es una solución similar a la de las camionetas compactas que últimamente están apareciendo en el mercado, como la Fiat Toro, la Ford Maverick o la Hyundai Santa Cruz, y que parece que será el nuevo estándar entre las chatas eléctricas.

Más allá de esto, lo que sí se puede apreciar es el diseño que Toyota tiene planeado para el producto de serie. Sin llegar a ser del todo “futurista”, la EPO tiene un estilo muy avanzado, dado por la simplicidad y precisión en las líneas, una gráfica en la trompa decididamente tech, y unas proporciones llamativas, con la cabina bastante desplazada hacia adelante, ganando algo del espacio de lo que solía sería el compartimiento del motor. El interior es un poco más futurista, con pantallas de gran tamaño, un panel de instrumentos minimalista y un volante de estilo timón de avión.

Lo importante es que este concept no tiene tantos de los típicos artilugios para llamar la atención en una expo (como ruedas gigantes, aperturas de puertas estrambóticas, superficies y pliegues en la carrocería imposibles de industrializar, etc.), y por eso se puede prever que es un diseño “casi listo” para la producción en serie. ¿Será? Viéndola es imposible no soñar con un vehículo así saliendo de la planta de Zárate en no tantos años…