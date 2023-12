Recuerdos del futuro

“En enero y febrero el que no tenga un generador, vaya comprándolo. Hagan algo porque con lo que hay, no alcanza”. Así advertía en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) la futura canciller, Diana Mondino, lo que de todos modos no es difícil anticipar: vienen meses difíciles.

Así como en 1959 el liberal Álvaro Alsogaray iniciaba un plan de ajuste con la frase “hay que pasar el invierno”, la promesa de éxito demanda ahora “pasar” al menos el verano. Como cuenta Alejandro Rebossio, el plan de Javier Milei contempla una inflación más alta y contracción de la actividad económica.

El valle de la muerte que dará paso al destino prometido durará, según los cálculos del presidente electo, entre 18 y 24 meses. “Ya no será la 'casta' la que pagará el precio, que en este momento está repartiendo posiciones en el Estado, sino millones de familias con el precio de los alimentos y su propio empleo. De esos millones, muchos votaron a Milei”, analiza Sebastián Lacunza.

En su panorama político también rememora el paso por la gestión del ex-futuro encargado de las finanzas argentinas, Luis Caputo, que buscará una vez más dónde colocar deuda sin ofrecer explicaciones sobre la que ya tomó y se convirtió en uno de los problemas más lacerantes de la Argentina (y, como dice Sebastián, uno que no estaba en la lista de los que el país ya tenía cuando asumió el gobierno de Cambiemos).

Mauricio Caminos repasa la gestión de la ex-futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Busca en su último libro y en su paso reciente por esa cartera pistas de lo que será la política de seguridad mileista, con el control de la calle como eje central. Y suma estos datos: “Según la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional), el regreso de la doctrina Chocobar potenciará el aparato represivo del Estado, que durante el macrismo-bullrichismo fue letal: 'El de Cambiemos fue el gobierno más represor desde 1983', señala el informe de la organización sobre el saldo de la gestión 2015-19, que representa más del 26% del total de casos de gatillo fácil que hubo desde el retorno democrático”.

Pablo Ibañez escruta la eclosión de las distintas fuerzas políticas tras el triunfo de Milei y comienza a armar el mapa del poder que viene. Deja varias ideas para pasar en limpio. Una de ellas: el papel determinante de Guillermo Francos en la construcción de las nuevas redes –y su promesa de un Milei “tiempista y pragmático, que aplicará la motosierra en segmentos que, presume, no generarán indignación masiva”– y la supervivencia, en medio de de la matriz estallada, de Macri y Cristina.

En las últimas horas hubo definiciones sobre la presidencias de las cámaras del Congreso, donde La Libertad Avanza tiene una misión difícil, pero –según cuenta Juan José Domínguez, nuestro editor y experimentado periodista parlamentario– no imposible. La matemática se resuelve con política: el partido de Milei deberá volver sobre puentes bombardeados y reconstruirlos, como hizo con Bullrich luego de acusarla de poner bombas en jardines de infantes, si quiere avanzar con su iniciativa de 7.000 páginas para reformar el Estado.

Es difícil, en medio de la transición presidencial, asediados por detalles de las negociaciones en curso y nombres que suenan, se confirman o se pinchan, pensar otros temas. Sobre todo para una redacción chica como la nuestra, en donde todo el tiempo es necesario descartar: decidir qué temas podemos tomar y dejar pasar otros o darles un abordaje más superficial. Uno en el que nos pareció necesario meternos a fondo es, sin embargo, el del negocio creciente que es la subrogación de vientres en la Argentina.

Laura Guarinoni reconstruye la trama con detalle y cuenta que por el tipo de cambio favorable y, sobre todo, el vacío legal que facilita anotar bebés como propios, llegan parejas extranjeras en busca del hijo deseado. La abogada Marisa Herrera advierte: “Se está empezando a generar un negocio que involucra una posible explotación de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad debido al nulo control Estatal”.

Me impactó leer la nota, sobre todo el testimonio de María, la mujer que gesta un bebé para una pareja de españoles a los que, a punto de parir, solo vio en persona dos veces.

“El dinero que recibe mensualmente por gestar para Paula y Borja la ayuda a mantener a sus tres hijos que viven en Corrientes con la abuela, pero María aseguró que no es el principal motivo por el que lo hace. 'Llegué a la clínica por una señora con la que trabajaba. Ella había tenido muchos problemas para tener hijos. Yo trabajaba en su casa y vi cómo sufrió. Cuando me enteré que podía ayudar a alguien más dije ¿por qué no?. Hoy estoy feliz de llevar a la bebé de ellos', dijo. Sin embargo, aseguró que su familia no sabe que está embarazada: 'No le dije a mis nenes porque no va a ser su hermanita. Solo saben que estoy bien y trabajo para una pareja de extranjeros'.

