Cada cual atiende su juego - 02/03/2022

Antón, Antón, Antón Pirulero I Cada cual, cada cual atiende su juego I y el que no, el que no, una prenda tendrá…

La política no es un juego de niños, aunque las reacciones de sus protagonistas a veces complican marcar las diferencias. Alberto Fernández dio ayer su discurso de apertura del año legislativo. Inauguró así la segunda parte del mandato del Frente de Todos en el gobierno, el período en el que se espera que cumpla con las promesas de campaña luego de haber atravesado los tiempos más difíciles de la crisis que agravó la pandemia. Pero en el Congreso no estuvieron el diputado Máximo Kirchner ni el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, los principales referentes de La Cámpora, una de las patas que sostenía la coalición oficialista. Más allá de las excusas puntuales, fuera del hemiciclo legislativo tampoco estuvieron los militantes de su organización como en otras ocasiones haciendo las ausencias más notorias.

La principal alianza opositora podría haber marcado una diferencia. Estuvo presente en el Congreso desde el inicio de la jornada. Incluso se sacó una foto con la bandera de Ucrania como había hecho minutos antes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta. Pero una parte del grupo se retiró en la mitad del discurso haciendo públicas tanto las diferencias con el ejecutivo nacional como con sus compañeros de bancada que se quedaron. Después, por supuesto, cada uno le habló a los suyos por Twitter, ese lugar donde muchos confunden seguidores con votantes.

En el Antón Pirulero que jugábamos de chicos cada cual atendía su juego, pero todos asumíamos un rol distinto que debíamos cumplir coordinadamente. El que no, tenía una prenda. ¿Será que hoy no hay nadie en el oficialismo ni en la oposición capaz de fijar una prenda entre los propios? Porque si seguimos así me parece que perdemos todos.

¿Pero qué dijo Alberto? Acá un punteo de su discurso.

¿Y el acuerdo con el FMI? “Es el mejor posible”, aseguró Fernández. Pero al cierre de este niusleter todavía no lo había enviado al Congreso para su tratamiento.

Lo que dejó la apertura de sesiones

¿A quién le habla el presidente? “El Frente de Todos hoy se sostiene en el lazo inestable que une a Alberto con su vicepresidenta, la jefa de un espacio que ya se despidió del gobierno". Al menos eso se deduce de la ausencia elocuente de Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” De Pedro en el Congreso y de las críticas feroces que deslizan desde el cristinismo al rumbo de un gobierno que, repiten, puede terminar muy mal”, explica Diego Genoud .

El Evita copó el acto de apoyo al Presidente. La organización conducida por Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro fue el colectivo más convocante del acto oficial. Ausencia del camporismo, la CTA y la clase media “progre”. Ante miles de militantes territoriales y beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, Fernández prometió convertir los planes sociales en trabajo genuino. Lo cuenta Andrés Fidanza

La cocina del discurso: un retoque sobre la hora por el FMI y un borrador que no llegó hasta Cristina. Fernández trabajó el fin de semana sobre el borrador. El lunes a media mañana distribuyó a un grupo chico -que no incluyó a la vicepresidenta- el texto que con pocas modificaciones leyó en la Asamblea Legislativa. Aunque la relación entre los Fernández es fría y distante, el diálogo se mantiene. Lo cuenta Pablo Ibáñez

Los “halcones” del PRO volaron a mitad del discurso. Fue después de que el Presidente cuestionó el endeudamiento de Cambiemos y aseguró que mantendrá la denuncia penal contra Mauricio Macri por el préstamo del FMI. En sus bancas quedaron los diputados del radicalismo, la Coalición Cívica y el sector que responde a Emilio Monzó. Estuvo en el Congreso y lo resume Mauricio Caminos .

El Gobierno reducirá subsidios a la clase media, pero las tarifas aumentarán por debajo del salario. Alberto Fernández dijo que la quita de subvenciones a luz y el gas al 10% más rico era sólo "el principio" y avanzará con la segmentación por ingresos de los usuarios. Destacó la recuperación económica y reconoció que la inflación es su principal desafío. “Nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa normativa establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial”. Por Alejandro Rebossio

Los incendios en Corrientes también impactarán en el precio de la carne. Andrea de los Reyes viene cubriendo los incendios en Corrientes desde sus inicios. En esta nota nos cuenta lo que quedó tras las llamas que consumieron el 11% del territorio de la provincia y un dato que muchos pasaron por alto: la pérdida de terneros tendrá un fuerte impacto en los próximos meses en el precio de la carne.

Hoy que Corrientes arde y duele y agradece la lluvia . Opina Gabriela Saidon .

Vuelven las clases en 22 provincias. Unos 13 millones de estudiantes de 22 provincias vuelven hoy a clases con el desafío de promover la "revinculación" de los chicos que perdieron el contacto con la escuela y "sostener trayectorias" que "se volvieron más frágiles", señalaron especialistas y funcionarios. Gabriel Giubellino cuenta los detalles en esta nota de Télam.

Argentina reclamó a Gran Bretaña la reanudación de un vuelo regular a las Islas Malvinas. El pedido fue realizado por la Cancillería argentina mediante una nota enviada a la embajada británica en Buenos Aires. La Argentina reclamó el restablecimiento del vuelo regular desde Punta Arenas (Chile) a las Islas Malvinas, con dos escalas mensuales en Río Gallegos, suspendido desde marzo de 2020 por la pandemia de coronavirus.

Guerra en Ucrania: Rusia intensifica sus bombardeos contra civiles y va por Kiev. Los bombardeos golpearon el martes la plaza principal de la ciudad de Járkov y la torre de televisión de la capital mientras avanza el convoy de tropas que trata de sitiar la ciudad

¿En qué consisten y para qué sirven las fuerzas militares rusas de disuasión nuclear que Putin encaminó a Ucrania? Cuatro días después de iniciados los operativos militares con tropas de tierra en suelo ucraniano, el presidente ruso ordenó alistarse a una unidad especial formada por la tríada estratégica de armas nucleares terrestres (misiles intercontinentales), aéreas (disparados desde bombarderos) y submarinas (misiles lanzados por submarinos a propulsión nuclear). Lo explica todo Alfredo Grieco y Bavio .

Biden buscó poner un límite a Putin en Europa: “Vamos a defender cada pulgada de territorio de la OTAN”. En su primer discurso sobre el estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso, el presidente de Estados Unidos aseguró que sus fuerzas militares " no van a Europa a luchar en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados de la OTAN, en caso de que Putin decida moverse hacia el oeste".

Justamente el primer ministro de Eslovenia, Janez Janša, señaló ayer que “si Kiev cae, Rusia no se detendrá y habrá un efecto dominó en el este de Europa”. Según el jefe de gobierno esloveno, "el próximo objetivo será Moldavia y después Georgia". Por Alexandra Brzozowski para Euractiv

Opinión: ¿Por qué Vladímir Putin ya ha perdido esta guerra? Puede que los rusos conquisten Ucrania, pero los ucranianos han demostrado en los últimos días que no permitirán que Moscú mantenga el dominio sobre el país. Opina el historiador Yuval Noah Harari

A trabajar después del fin de semana de cuatro días

"Todos abusaban de la chica, eran unos animales", dijo la comerciante que ayudó a la víctima de la violación grupal en Palermo. La comerciante contó cómo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y cómo intervino junto a su marido para auxiliar a la joven de 20 años que estaba siendo abusada. La Justicia aguardaba el resultado de distintos peritajes para, posiblemente hoy, indagar a los seis detenidos.

En lo que va del año se cometieron 43 femicidios en todo el país. Las cifras se desprenden del informe realizado por el Observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos". Las provincias que registran mayor cantidad de femicidios son San Luis y Santiago del Estero.

Gatillo fácil: los gobiernos de Larreta y Kicillof asumen la defensa legal de policías acusados de graves delitos. Casos emblemáticos de violencia institucional en los últimos años cuentan con la asistencia de oficinas jurídicas de las Policías de Provincia y Ciudad. En Nación, hubo un intento de cambiar el criterio, pero no prosperó. Los expedientes de Lucas Cabello, Claudio Romano, Leo Galeano y Alejandro Martínez. Por Sebastián Lacunza

El nuevo informe del Cambio climático alerta de más inundaciones, sequías y enfermedades en Argentina. La crisis ambiental ha transformado a la región en una de las más vulnerables del planeta, advierte el documento dado a conocer hoy por las Naciones Unidas. La ventana de tiempo para actuar se está cerrando rápidamente. Pero matemáticamente es posible todavía salvar al mundo. Por Marina Aizen de Periodistas por el Planeta

Matilde Rusticucci, autora del informe sobre cambio climático: “La duda es cómo vamos a accionar para que estos impactos sean los menos posibles". La científica es una de los tres especialistas de la Argentina que elaboró el documento. Leyó más de 200 informes y trabajaron durante dos años. Asegura que el cambio climático ya no está en duda, cuenta cómo se integro el conocimiento indígena y habla de la adaptación de, por ejemplo, los hospitales ante los eventos climáticos y el aumento de las enfermedades. Por Marcela Bello

Paraguay: el gran exportador de energía de Sudamérica donde aún se corta la luz. El país tan solo consume el 16 % de la energía que produce, el resto es exportado como un commodity a Argentina y Brasil. Pero la madera procedente de plantaciones forestales y bosques nativos abastece al 51% de los hogares en lo que respecta, por ejemplo, a cocción. Por Norma Flores Allende Periodistas por el Planeta.

