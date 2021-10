Un Frente de Todos (y un Néstor para cada uno) - 28/10/21

La foto muestra a Alberto Fernández secundado por los principales referentes del gobierno hablando ante un estadio de Morón colmado de militantes políticos. Pero el video brinda algunos detalles más. Permite, por ejemplo, subir el volumen y escuchar un murmullo permanente de un sector de los asistentes que no reacciona ante los silencios ni los acentos del discurso. Permite también mover la cámara alrededor del presidente para ver la gigantografía con la imagen de Néstor Kirchner en la pantalla y los mensajes colocados a ambos lados del escenario que plantean: “primero se come y después se paga”. La frase la acuñó el patagónico homenajeado durante sus primeros años al frente del ejecutivo, cuando el FMI presionaba para cobrar su deuda y el país todavía no se recuperaba de la crisis de 2001. Hoy la recupera y la promueve como consigna de gobierno La Cámpora, una de las organizaciones que hicieron pública la interna oficialista tras las PASO. Todo lo que ocurre en el estadio de Morón puede (y debe) interpretarse de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre y como parte de una discusión sobre el rumbo futuro de la gestión.

En elDiarioAR no tenemos dron para ampliar estos detalles, pero tenemos a Julieta Roffo que nos hace sentir como si lo estuviéramos viendo. “Las tribunas del estadio del Gallo están como loteadas. A la derecha del escenario, el Movimiento Evita. A la izquierda, Nuevo Encuentro. De frente, La Cámpora: en esas gradas no hay silencio en ningún momento”, explica identificando el murmullo. “Fernández habla, La Cámpora canta encima”, agrega. “En el campo, el Grupo Kolina, el Espacio Puebla y Unidos y Organizados, entre otras agrupaciones. En un codo del estadio, las banderas y las remeras verdes de Camioneros, y una bandera con la cara de Pablo Moyano”.

Alberto sabe dónde está. "Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar", le responde a las consignas que lo rodean. "Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda", reitera por si no oyeron bien. Recuerda que él estuvo junto a Néstor Kirchner en aquellos años hoy idealizados y promete honrar su legado. Lo dificil parece ser que todos los allí presentes se pongan de acuerdo en qué hubiera hecho Néstor hoy.

Tu law fare, mi persecusión / Tu Comodoro Py, mi Dolores. El macrismo organizó un acto para "bancar a Mauricio" en su comparecencia judicial de hoy. Buscan hacer una demostración de apoyo al expresidente como la que tuvo Cristina Fernández en su primera presentación judicial tras dejar el cargo. Andrés Fidanza cuenta acá cómo se organizó la campaña en redes, cuál es el rol de Lombardi, De Andreis y el intendente Etchevarren en la movida. Si bien niegan que se trate de una marcha "aparateada", pretenden que el evento exceda a los halcones amarillos e involucre a la mayoría de JxC.

Macri no pudo apartar al juez. El ex presidente había recusado al juez Bava de Dolores en la causa por presunto espionaje a los familiares del ARA San Juan por la que debe presentarse este mediodía, pero el tribunal de alzada rechazó el planteo. De todas maneras advirtieron al magistrado para que "guarde la mesura y adecuada compostura al resolver causas judiciales".

Feletti Precios Fijos Tour: estación mayoristas. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti se reunió con mayoristas para impulsar el congelamiento en los pequeños comercios. Les pidió que cumplan con la retracción de sus precios al 1° de octubre, de modo de facilitar la implementación del congelamiento en los comercios de cercanía que se abastecen en mayoristas y que representan más del 60% de las compras. Lo cuenta Delfina Torres Cabreros

“Nos preocupa que lleguen militantes a nuestros negocios”, plantea Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio. Para el empresario, los miembros de organizaciones sociales e intendentes que podrían controlar que se cumpla el congelamiento de precios, “carecen de la formación necesaria y de la objetividad para realizar controles. Puede llegar a suceder alguna situación compleja”, advirtió.

El Senado trata la extensión de la ley de emergencia territorial indígena en medio del conflicto mapuche en Río Negro. La ley exige el relevamiento de las comunidades y los lugares donde habitan. Es el único marco legal que tienen contra los desalojos. El oficialismo asegura que tiene los votos para que se extienda cuatro años más. Lo adelanta Alejandro Marinelli.

Ping-pong electoral. Hoy: José Castillo (Frente de Izquierda)

"Hay que controlar de verdad todo el comercio exterior y la fuga de capitales, nacionalizando la banca", plantea el economista e integrante de la lista que encabeza Bregman en la ciudad de Buenos Aires. En peloteo con Alejandro Rebossio propone vigilar las "grandes operaciones y no la pequeña compra individual" de dólares. Impulsa la reestatización de las empresas privatizadas y rechaza un acuerdo con el FMI.

Comenzarán a vacunar con terceras dosis en la provincia de Buenos Aires. Están destinadas a "todas las personas inmunocomprometidas y a las que estén vacunadas con Sinopharm y sean mayores de 50 años", informó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Los turnos se enviarán de manera automática, sin necesidad de reinscribirse.

MEMErchandising

Ya estrené nuevo packaging gente pic.twitter.com/YhttlRmbBw — Sid Krueger (@SidVina) 27 de octubre de 2021

Palmas para el emprendedorismo transmedia y tuiteril de @SidVina que actualizó con el etiquetado frontal, excusa que nos sirve para recuperar grandes memes del último debate legislativo. Vean los octógonos negros de los discos de La Mona Jiménez, de Chichi Peralta y el adelanto del empaquetado del alfajor Guaymallén.

Bonus track