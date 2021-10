El macrismo organiza un acto para "bancar a Mauricio", pero que no sea sólo de halcones PRO

El larretismo cumplió con una foto-encuentro previo. Fue este mediodía en Vicente López, con el intendente Jorge Macri como anfitrión. Estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Graciela Ocaña. Ellos cinco, más el respaldado: Mauricio Macri. El encuentro cumplió un doble objetivo: mostrar un frente unido en el PRO frente a los problemas judiciales del expresidente y, a la vez, disculpar anticipadamente la ausencia de la tropa larretista este jueves en Dolores.

La cita de "aguante a Mauricio" es a las 12 del mediodía en la plaza Castelli, en la ciudad bonaerense de Dolores. En el juzgado de esa localidad está citado el expresidente. Macri deberá dar su declaración indagatoria en la causa que lo investiga por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Fue convocado por el juez Martín Bava.

"Estoy muy conmovido, siempre creí en nuestro vínculo con los argentinos, pero en estos momentos cuando te sentís acompañado decís `hay gente del otro lado que también se siente parte´", opinó Macri días atrás. En una conversación organizada por el PRO y transmitida por redes sociales agregó: "Le agradezco mucho a toda la gente que me mandó mensajes y a aquellos que sientan ganas de acompañarme, así que muchas gracias de verdad".

Sin buscarlo, sería un revival invertido del acto que protagonizó Cristina Fernández de Kirchner del 13 de abril del 2016 en las puertas de Comodoro Py. Bajo la lluvia y a cuatro meses de haber abandonado La Rosada, la expresidenta dio un discurso en la puerta de los tribunales de Retiro, un espacio poco habitual para una marcha masiva. La judicialización de la política convirtió a los tribunales, tanto los de Comodoro Py como los de Dolores, en nuevos escenarios de la arena ideológica y electoral.

Tras la arenga de Macri, el mauricismo trató de darle un orden a la convocatoria. En paralelo empezó a circular en redes el hashtag #BastaDeAbusoDePoder, invitando a concentrarse en Dolores. Los encargados de la organización fueron tres: el exsecretario general de la presidencia, Fernando de Andreis; el exencargado de los medios públicos Hernán Lombardi; más uno de los intendentes pioneros en impulsar la presidencia de Macri, un par de años antes del triunfo electoral de 2015. El mandatario de Dolores Luis María Camilo Etchevarren. De Andreis y Lombardi son los exfuncionarios más cercanos a Macri. El objetivo conceptual del trío es que el acto de respaldo exceda al círculo de los macristas más irreductibles.

El grueso de los dirigentes e intendentes del PRO estarán Dolores. Entre otros, la presidenta del PRO Patricia Bullrich; el diputado Cristina Ritondo, Waldo Wolff; el senador Humberto Schiavoni, Fernando Iglesias y los candidatos bonaerenses Gerardo Millman, más los intendentes Jorge Macri, Néstor Grindetti, Julio Garro y Diego Valenzuela. Algunos radicales resolvieron ir hasta la plaza Castelli. “Presidí el interbloque del Senado cuando Macri era presidente. Es una decisión personal. Creo que corresponde que lo acompañe”, comenta ante elDiarioAR el senador de la UCR Luis Naidenoff. También, la diputada provincial y vicepresidenta de la UCR Nacional, Alejandra Lorden. "Expreso mi solidaridad con Macri. El juez Bava satisface los deseos del kirchnerismo", afirma Mario Negri. El diputado radical no irá a Dolores, pero se encontrará con Macri el viernes próximo. Algunos dirigentes de la UCR, sin embargo, rechazaron la estrategia de copiar la jugada cristinista de 2016.

Si bien no está definido el formato del evento posterior a la declaración de Macri, los organizadores planean ubicar una camioneta que le permita al expresidente agradecer y discursear. Los otros oradores serían Patricia Bullrich y el intendente de Dolores Etchevarren, con la moderación de Lombardi.

Como siempre lo ha hecho, Mauricio está a absoluta disposición de la Justicia. Él es muy respetuoso del funcionamiento de las instituciones y mañana se presentará en Dolores para declarar en una causa por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan. pic.twitter.com/XzOngFQqBE — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 27 de octubre de 2021

Sobre la presencia de la militancia macrista, el miércoles se difundió que el PRO había contratado 400 colectivos para darle masividad a la marcha hacia la localidad bonaerense. “Es un disparate. Nadie mueve eso”, contradice un de los dirigentes que estará el jueves en Dolores. "Si vienen mil personas a Dolores un jueves al mediodía estamos hechos", confiesa con realismo crudo un armador amarillo.

Después de iniciada la campaña para “bancar a Mauricio”, sin embargo, los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan difundieron su rechazo y malestar con la movida. A través de un comunicado pidieron “respeto” por las víctimas y sus amigos, y consideraron que la manifestación sería un “apriete a la Justicia”. El ultimátum obligó a recalcular al círculo PRO más afín al egresado del Cardenal Newman. Pero se resolvió seguir adelante con la movilización.

“Les rogamos que por respeto no lo hagan, que respeten la justicia y a los 44, que no hagan lo que repudiaron de otros exfuncionarios”, expresa el comunicado. El padre de una de las víctimas y abogado de la querella, Luis Tagliapietra, dijo: “Les ruego que no hagan la movilización que están promoviendo, les pido que no lo hagan, que sean coherentes y consecuentes entre lo que dicen”. Exigió que respeten el dolor de los familiares.

"Va al llamado a indagatoria. Hay que ser institucionalistas, hay que tener respeto al Poder Judicial. Está llamado a comparecer y va a ir. Mauricio Macri va mañana a la justicia y punto, eso esta fuera de otra discusión", planteó este miércoles a la mañana Horacio Rodríguez Larreta ante la FM Urbana Play.

Al momento, Macri faltó dos veces a los llamados a indagatoria del juez federal de Dolores Martín Bava: en el primero, estaba en Estados Unidos. En la segunda convocatoria, ya en la Argentina, optó por mandar un escrito vía su abogado.

Respecto a la movilización de apoyo a Macri, el alcalde porteño le bajó sutilmente el tono. "Si hay gente que se quiera manifestar lo puede hacer. Pasó en otros casos. como a Cristina Kirchner, tienen el derecho de hacerlo", consideró Rodríguez Larreta.

AF