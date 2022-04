El juego de la silla - 21/04/2022

INTERIOR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - NOCHE

La música suena. En la escena no se sabe todavía quién la maneja, pero los senadores Martín Doñate y Luis Juez dan vueltas alrededor del último asiento del Consejo de la Magistratura disponible. Saben que tarde o temprano se hará silencio y el más ágil se quedará con el lugar vacante. Cada uno tiene su estrategia definida: el primero muestra la carta con la designación realizada por la presidenta de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kirchner, como representante de la segunda minoría parlamentaria; el segundo plantea que ese lugar le pertenece a Juntos por el Cambio y amenaza con llevar al oficialismo a la justicia por dividir a su bloque con el solo fin de negarle el asiento que cree que le corresponde.

La cámara sigue en primer plano a los senadores que se miden y caminan alrededor de la silla. Pero más atrás, un poco fuera de foco, se ve un segundo asiento disponible. Una sola persona camina por ahora a su alrededor mientras la música continúa sonando. Es la diputada radical Roxana Reyes, que lleva su carta firmada por Sergio Massa como presidente de la Cámara Baja en la que le asigna el asiento. Pero no se la ve tranquila. Observa a través del hombro que se acerca Germán Martinez, el titular del bloque del Frente de Todos, quien exclama su rechazo a la designación y también amenaza con acciones judiciales.

La cámara se aleja para mostrar que la habitación es más grande. Se ve que las dos sillas ocupan apenas una esquina del Consejo de la Magistratura. Otros dieciocho asientos ya fueron ocupados, los últimos cuatro ayer mismo, cuando el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le tomó juramento a la abogada Jimena de la Torre, la jueza en lo Civil Agustina Díaz Cordero, la decana de Derecho de la Universidad del Sur, Pamela Tolosa, y a la abogada María Fernanda Vázquez. La cámara ahora hace zoom sobre Rosatti quien parece presionar un control remoto. La música se detiene. La pantalla funde a negro.

Así termina el guión del último capítulo de la novela del Consejo de la Magistratura. Una trama apasionante en momentos de segmentación de audiencia para los amantes de la rosca, pero de dudoso interés para los millones de argentinos preocupados por el rumbo de la economía. Cuánto seguirá en pantalla es difícil saber en tiempos en los que el rating manda. Pero en Infusión se lo iremos resumiendo para que no te pierdas ningún capítulo.

Mientras tanto en Washington: Guzmán le muestra al FMI que sobrecumplió las metas en el primer trimestre, pero discute cambiarlas para el resto del año. El ministro de Economía reclama que lo dejen tener un mayor rojo fiscal por el encarecimiento mundial del gas y que le permitan usar la recaudación tributaria extra por el alza de los granos para financiar el bono de emergencia. Lo cuenta Alejandro Rebossio.

El dólar blue volvió a subir y quedó cerca de la barrera de los $200. Tras dos semanas en las que casi no registró movimiento, aumentó $4,5 en dos días. Los economistas señalan que una explicación posible es la inflación acelerada

PARITARIAS PARA TODOS

Los bancarios anunciaron un paro nacional para el 28 de abril. “Es ante la falta de propuestas razonables por parte del sector patronal” en la negociación salarial, según informó el Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Los gremios bancarios insistieron en reclamar un aumento salarial del 60% acorde con el proceso inflacionario.

Gobierno y estatales acordaron un aumento adicional de 10% para trabajadores de la administración pública. El Gobierno y los gremios estatales UPCN y ATE acordaron este miércoles un aumento adicional del 10% para los trabajadores de la administración pública nacional que se cobrará con los haberes de mayo. La mejora, que complementa la paritaria 2012-2022, fue pactada ante el índice de inflación y totaliza para el período un aumento del 64%, informaron a Télam los dirigentes sindicales. En mayo se volverán a sentar para negociar la próxima paritaria

Sólo el 14,1% de los estudiantes de primaria tienen jornada extendida o completa Una ley de 2005 estableció un piso de 30% y al año siguiente se estableció que sería para el 100% de los estudiantes. Casi veinte años después no se alcanzó ni la mitad de ese piso. El 14,1% se compone de un 7,3% de estudiantes que accede a la jornada completa (de 8 horas de clase) y un 6,8% que tiene jornada extendida (más de 4 horas pero menos de 8). Por Julieta Roffo.

El Parlasur tiene su propia novela: “Pepín” Rodríguez Simón más cerca de ser expulsado. La Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del organismo se reunió este miércoles de modo virtual y emitió un dictamen de mayoría, con 7 votos sobre 9 parlamentarios, recomendando la expulsión del operador judicial.

Un sol para Tandito

Licencias laborales extendidas: La lucha de los papás de Milo que se convirtió en un reclamo colectivo. Alejandro y Florencia son papás de Milo, cuando él nació una discapacidad lo obligó a estar internado los primeros 5 meses de su vida. Separado de su padre y junto a su madre, que tuvo que renunciar a su trabajo. Su caso mostró la deficiencia que existe en la legislación laboral a la hora de enfrentar este tipos de casos. Este jueves 21 presentarán un proyecto en la Cámara de Diputados que busca modificar las licencias laborales y extenderlas con el objetivo de que sea más inclusiva con respecto a los cuidados especiales de recién nacidos.

Alperovich negó las acusaciones en la causa de abuso sexual a su sobrina y ex asesora. Luego de tres pedidos presentados por los fiscales, José Alperovich, ex senador nacional y ex gobernador de Tucumán, declaró ayer en forma virtua, en la causa en la que está imputado por el presunto abuso sexual de su sobrina, entre 2017 y 2019, en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque no respondió preguntas, Alperovich negó los cargos y calificó a la denuncia como “una maniobra” para excluirlo de la escena política. El juez Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, donde se tramita la causa, deberá resolver en el plazo de diez días la situación procesal del exgobernador tucumano.

Una diócesis de Nueva Jersey indemnizará con 87 millones de dólares a víctimas de abuso sexual. En 2020, la diócesis se declaró en bancarrota para hacer frente a las indemnizaciones a las víctimas y posteriormente hizo públicos los nombres de los 56 sacerdotes y un diácono “acusados de manera creíble de abusos sexuales a menores”, la mayoría en los años 1970 y 1980.

El gobierno de Estados Unidos apelará el levantamiento de la obligación de usar barbijo en el transporte. Disconforme con la resolución con el fallo que determinó que no es obligatorio usar barbijo en el transporte público, el gobierno de Estados Unidos aseguró que apelará el fallo.

A tres días de las elecciones: Los barrios populares, olvidados en la campaña de las elecciones en Francia. Las periferias de las grandes ciudades francesas están ausentes de los discursos de Macron mientras que Le Pen solo aspira a que no se movilicen contra ella. Por Amado Herrero

