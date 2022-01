No dejes para marzo lo que puedas no pagar hoy - 26/01/2022

“Cuando despertó, la deuda todavía estaba ahí”. Si Augusto Monterroso hubiera nacido en Argentina en lugar de Guatemala, el microrrelato más famoso de habla hispana probablemente hubiera tenido otros protagonistas. Es que en estas latitudes la persistencia del FMI da más terror que cualquier evocación fantástica a los dinosaurios. Y lo cierto es que después de dos años de negociaciones todavía no hay claridad sobre un próximo acuerdo y la posibilidad de impago parece más próxima.

Ayer “altos funcionarios del Ejecutivo” le reconocieron a Alejandro Rebossio que la Argentina evalúa no pagar este viernes un vencimiento de 731 millones de dólares para evitar usar las exiguas reservas del Banco Central. La filtración también debe leerse como un mensaje dirigido a los negociadores del Fondo que tenían hasta ahora otra fecha marcada en rojo: la del 22 de marzo, cuando se vence un pago de 3.200 millones de dólares. No se imaginaron que el impago podía suceder con una cifra que representa apenas la cuarta parte de ese monto.

“Entendemos que la situación social y económica es desafiante, por eso estamos adoptando un enfoque flexible y pragmático y esperamos lograr más avances en los próximos días", dijo ayer la subdirectora gerenta del FMI, la indioestadounidense Gita Gopinath, acusando recibo de la posición argentina. No obstante, insistió en el pedido de un "programa sólido y creíble" a la Argentina. ¿Qué cosa esas palabras, no? Era Karlitos Marx quien decía que “todo lo sólido se desvanece en el aire”. En fin, no me voy a poner a filosofar en el regreso de infusión a sus casillas. Ale Rebossio abrió la agenda de economistas y consultó a troche y moche. Asi que entren a la nota para ver lo que piensan. Solo les espoileo esta romática definición de Héctor Torres, ex director argentino ante el Fondo, cuando lo consultó sobre los posibles efectos de un eventual impago: "la gravedad depende un poco de que sea default con portazo o default con beso”. En Infusión ya elegimos: si va a ser default, que sea con beso.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Te está histeriqueando: el FMI mejoró la proyección para la Argentina en 2022. Sabíamos que la relación con el FMI era tóxica. Pero esto es demasiado. Mientras te corre con la deuda te sube la proyección de crecimiento. Hace tres meses esperaba un 2,5% y ahora dice que será un 3%. Encima le rebajó la proyección a Brasil, que será de apenas el 0,3% este año (1,2 puntos menos de lo calculado en octubre); y a México, que será del 2,8 (también 1,2 puntos por debajo de lo esperado).

Sabíamos que la relación con el FMI era tóxica. Pero esto es demasiado. Mientras te corre con la deuda te sube la proyección de crecimiento. Hace tres meses esperaba un 2,5% y ahora dice que será un 3%. Encima le rebajó la proyección a Brasil, que será de apenas el 0,3% este año (1,2 puntos menos de lo calculado en octubre); y a México, que será del 2,8 (también 1,2 puntos por debajo de lo esperado). A Kulfas le gusta esto: la actividad económica saltó 1,7% en noviembre y recuperó las pérdidas de octubre. La industria fue el sector que más aportó al crecimiento general. En términos interanuales, 13 de los 15 rubros se aceleraron. El Ministerio de Economía resaltó la asistencia del Estado y el impulso de los programas Repro II y PreViaje.

La industria fue el sector que más aportó al crecimiento general. En términos interanuales, 13 de los 15 rubros se aceleraron. El Ministerio de Economía resaltó la asistencia del Estado y el impulso de los programas Repro II y PreViaje. Ya se, todo muy lindo pero el crecimiento no lo ves. ¿Cierto? ¿Estás pensando lo mismo que yo, Jorge?

Una de billar: ¿cómo va a ser la gira de Alberto por China y Rusia? El primero de febrero el Presidente viaja al Este para retomar su agenda internacional. Irá a Rusia, China y Barbados. Tendrá un almuerzo con Putin y una reunión con Xi Jinping. Ocurre en medio de la escalada de tensiones entre Joe Biden y el lider ruso, y en plena búsqueda de apoyos a la negociación con el FMI

¿Por qué hay que vacunar a los chicos para la vuelta al cole? En la franja de 3 a 11 años sólo completó su esquema de vacunación el 47%. Las clases empiezan el 2 de marzo en la mayor parte del país y llegar con una tasa más alta contribuiría a la menor circulación del CoVid-19. Julieta Roffo habló con pediatras y especialistas y te lo cuenta en esta nota.

Argentina superó los 8 millones de contagios. En apenas 19 días, desde el 6 de enero, se registraron un cuarto de los casos positivos de toda la pandemia. Uno de ellos fui yo (🤦‍♂️), pero por suerte pude pasarlo con síntomas leves gracias a contar con la pauta completa de vacunación. Ayer fueron 100.863 positivos y se registraron 260 muertos.

En apenas 19 días, desde el 6 de enero, se registraron un cuarto de los casos positivos de toda la pandemia. Uno de ellos fui yo (🤦‍♂️), pero por suerte pude pasarlo con síntomas leves gracias a contar con la pauta completa de vacunación. Ayer fueron 100.863 positivos y se registraron 260 muertos. Tres universidades públicas exigirán tener vacunación completa para asistir a clases presenciales . Son la Universidad de La Matanza (UNLaM), la Universidad de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Pedirán el pase sanitario. Quienes no estén inmunizadxs o no cuenten con el esquema completo por alguna razón médica podrán solicitar una excepción. También deberán presentar una prueba negativa para ingresar al establecimiento.

. Son la Universidad de La Matanza (UNLaM), la Universidad de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Pedirán el pase sanitario. Quienes no estén inmunizadxs o no cuenten con el esquema completo por alguna razón médica podrán solicitar una excepción. También deberán presentar una prueba negativa para ingresar al establecimiento. Cuba inicia ante la OMS el proceso de aval para dos vacunas contra el coronavirus. A fines de enero comenzará el proceso para obtener el reconocimiento para sus vacunas contra el coronavirus Soberana 02 y Soberana Plus.

Si hay censo, hay feriado. El 18 de mayo se realizará finalmente el censo nacional demorado dos años por la pandemia. Ese día será feriado nacional para garantizar la mayor fidelidad de la encuesta. La realización combinará una etapa presencial y otra digital, a través de la aplicación e-Censo, que le permitirá a quienes lo prefieran responder el cuestionario desde cualquier dispositivo a partir del 16 de marzo de 2022 en lugar de la entrevista cara a cara.

Organizaciones de izquierda denuncian un “manejo clientelar” del programa Potenciar Trabajo. Se implementaron cambios en el programa para que los beneficiarios puedan solicitar un cambio de "Unidad Ejecutora". Según explicó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, eso permite “a esas personas la libertad de elegir en qué actividad quieren trabajar o en qué área quieren formarse”. Sin embargo, referentes de organizaciones opositoras sostienen que el Gobierno permite el traspaso para que puedan dejar la unidad de gestión a la que pertenecen, “pero no tienen la libertad de elegir a dónde van”. Lo cuenta Franco Solleiro.

Angelici, el socio del silencio en la AFI amarilla. Andrés Fidanza dibujó un perfil del histórico operador judicial de la Franja Morada que siempre se mantiene ligado a los sótanos del poder. Padrino del ex director de legales de la AFI, Sebastián De Stéfano, el “tano” Angelici reparte su tiempo entre la política y los negocios.

Llegaron las extraordinarias, nomás. El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias del Congreso desde el 1° hasta el 28 de febrero. La agenda parlamentaria incluirá la reforma del Consejo de la Magistratura y una serie de iniciativas económicas.

Ya lo dijo Vladímir Ilich

Cabezas: a 25 años de un caso emblemático, sus protagonistas recuerdan la lucha por el esclarecimiento y las marcas que no sanan. Abogados que encabezaron las querellas, colegas y amigos, y su hermana, Gladys, hablaron con Emilia Delfino sobre Cabezas, su trabajo, los días más sombríos, las huellas del crimen y los recuerdos de un hito de la historia reciente de Argentina.

La viuda de Yabrán reactivó dos sociedades de Bahamas y su hijo Mariano recurrió a una offshore en Belice. Según documentos inéditos de Pandora Papers, María Cristina Pérez y el empresario Mariano Yabrán, ambos radicados en Uruguay, aparecen en los registros internos de dos proveedores como beneficiarios finales de tres firmas con acciones al portador. En 2017, él cerró su offshore y ella reactivó otra dos. Su abogado dijo que todas las sociedades de ambos “están declaradas y a derecho”. Lo cuenta también Emilia Delfino .

Todo mal: allanaron una clínica de la Ciudad por olores nauseabundos y encontraron siete cuerpos en descomposición. El cadáver más antiguo llevaba más de un mes sin refrigeración. El centro de salud estaba clausurado, pero funcionaba de todas maneras desde septiembre de 2021.