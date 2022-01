Tensión entre el Gobierno y organizaciones de izquierda por cambios en el plan Potenciar Trabajo: denuncian un “manejo clientelar” del programa

El vínculo entre el Ministerio de Desarrollo Social conducido por Juan "Juanchi" Zabaleta y las organizaciones sociales de izquierda se vuelve a tensar. Los integrantes de la Unidad Piquetera denuncian un “manejo clientelar” del Potenciar Trabajo y una maniobra para “impedir un éxodo masivo” en espacios oficialistas a través de una modificación vinculada a las unidades ejecutoras del programa.

Los piqueteros duros le marcan la cancha a Zabaleta y amenazan con un acampe permanente

Saber más

Para las organizaciones sociales, se trata de un mecanismo dirigido a dejar en un “limbo” a quienes cobran el Potenciar Trabajo y decidan irse del lugar en el que contraprestan. “Violenta los derechos de quienes deberían poder elegir dónde realizar la contraprestación prevista”, cuestionaron.

Ante la consulta de elDiarioAR, Zabaleta precisó que los trabajadores que se encuentran dentro del programa Potenciar Trabajo pueden solicitar un cambio de Unidad Ejecutora y resaltó que la iniciativa está orientada a darle “a esas personas la libertad de elegir en qué actividad quieren trabajar o en qué área quieren formarse”.

Sin embargo, referentes de organizaciones opositoras sostienen que el Gobierno permite el traspaso para que puedan dejar la unidad de gestión a la que pertenecen, “pero no tienen la libertad de elegir a dónde van”.

En este sentido, Zabaleta aclaró a este medio que el trámite “solo puede iniciarse a partir del pedido de la persona titular del programa”. “Así se empieza un procedimiento que permite encontrar el lugar adecuado a sus intereses laborales o formativos y con un plan de trabajo donde puedan realizar la contraprestación laboral o formativa de cuatro horas diarias que establece el programa”.

“El pedido de las personas para cambiar de Unidad Ejecutora permite avanzar en un procedimiento de transparencia en la gestión que busca garantizar sus derechos, entre ellos el derecho al trabajo”, remarcó el titular de Desarrollo Social.

Estamos transformando planes sociales en empleo genuino, de calidad y con salarios dignos.



Con @JuanZabaletaOK firmamos un acuerdo para que beneficiarios y beneficiarias del Potenciar Trabajo accedan a las capacitaciones de Argentina Programa y se inserten laboralmente. pic.twitter.com/PcF9YbEAKh — Matías Kulfas (@KulfasM) 7 de diciembre de 2021

"Manejo clientelar", la denuncia de las organizaciones opositoras

Eduardo “Chiquito” Belliboni, referente del Polo Obrero, sostuvo que con este cambio el principal objetivo del Gobierno es evitar que beneficiarios del Potenciar Trabajo “se vayan de los municipios o de las organizaciones oficialistas como el Movimiento Evita, Barrios de Pie o la CCC”. “Es una maniobra para impedir un éxodo masivo de gente hacia otros espacios como las organizaciones del movimiento piquetero independiente y todos los que estamos enfrentando las políticas del ajuste del Gobierno”, denunció a este medio el dirigente, quien remarcó que una gran cantidad de titulares del programa “tienen bronca con la gestión del Gobierno y la situación del país”.

“El contraprestador puede irse de la unidad de gestión en la que trabaja, pero no puede elegir a dónde sumarse y el destino final de esa persona queda bajo potestad del Gobierno. En manos del Ministerio de Desarrollo Social, que está Zabaleta, un hombre de los intendentes y organizaciones oficialistas, esa persona va a ir a parar a organizaciones oficialistas o municipales”, analizó. “Esto va a hacer que la gente no se vaya de las organizaciones en las que están y van a quedar anclados muchas veces en organizaciones clientelares o en las que los manipulan”, manifestó.

Por su parte, Mónica Sulle, referente del MST Teresa Vive, coincidió con la mirada de Belliboni y afirmó en diálogo con elDiarioAR que el Gobierno “necesita contener políticamente para no perder”. “Solo burocráticamente y desde el control de la gestión pueden controlar dónde se va la gente para no perderla, si no no se explica por qué lo hacen. Eso muestra una debilidad porque en los barrios están cansados”, añadió, al tiempo que advirtió con el Potenciar Trabajo los municipios “se evitan contratar un trabajador y pagarle como corresponde”.

Y graficó: “Si un beneficiario decide irse del Movimiento Evita, lo mandan con algún intendente o a Barrios de Pie, en vez de que vengan a cualquiera de las organizaciones de la Unidad Piquetera. Los compañeros que quedan en el limbo los capturan para sus propias filas sin permitir que puedan decidir”.

Diálogo entre las organizaciones opositoras y el Ministerio de Desarrollo Social

En medio de la tensión, las organizaciones integrantes de la Unidad Piquetera le solicitaron a Zabaleta “una reunión de carácter de urgente, ante las últimas situaciones de público conocimiento”. “Cuando usted asumió la conducción del ministerio, le presentamos una propuesta de creación de trabajo genuino sobre la cual al día de hoy no hemos tenido respuestas”, indicaron.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social remarcaron que ya se llevaron adelante varias reuniones con las organizaciones y que continuarán dialogando con todos los actores involucrados.

FS