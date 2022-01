Triple emergencia - 13/01/2022

Puesto en perspectiva histórica, no nos debería sorprender. ¿Por qué tener una emergencia si podemos tener tres en simultáneo? A saber: emergencia hídrica por falta de lluvias; ígnea por el riesgo de incendios; y energética por el elevado consumo eléctrico de los últimos días. Sumale el récord de contagios de COVID gentileza de la variante Omicron y tenés para cuatro temporadas de una serie danesa o un enero en Argentina.

El martes te contamos de la reunión en Casa Rosada donde se comenzó a diseñar un plan de emergencia que podía incluir cortes programados. Hoy Pablo Ibáñez cuenta que esa posibilidad, que pegaba en la memoria emotiva de los +40 que recuerdan los últimos años de Alfonsín, fue descartada. “El sistema aguanta”, dicen las áreas involucradas en el monitoreo del servicio eléctrico. ¿Pero cuánto?, nos preguntamos todos. El lunes hubo récord de temperatura en 11 ciudades del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional y todavía quedan dos días más de esta ola de calor. Y mientras no lleguen las lluvias la preocupación fuera del AMBA también se reparte entre las consecuencias que tendrá sobre las cosechas (y los dólares que generan) y los incendios. Según cuenta Pablo, la flota para combatir el fuego está "al tope". Si fuese necesario ampliarla “habría que contratar en el exterior".

Más de 13 mil usuarios siguen sin luz en el AMBA. Lo informó anoche el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), quien precisó que 12.150 usuarios pertenecen al área de concesión de Edesur y 857 a la de Edenor.

Lo informó anoche el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), quien precisó que 12.150 usuarios pertenecen al área de concesión de Edesur y 857 a la de Edenor. Se puede estar peor: en Córdoba y en medio de la ola de calor de hasta 44°C, el Valle de Punilla padece cortes del agua corriente . Los colectivos de vecinos autoconvocados y asambleas ambientalistas denuncian que en Cosquín y otras localidades y pueblos del Valle de Punilla están sin agua desde octubre. Desde el Estado los intendentes culparon a la falta de lluvia. “Córdoba se asemeja a una esponja seca atravesada por altas temperaturas”, describe Gustavo Molina . Nuestro colaborador desde la tierra “del ferné y la birra”, como decía Rodrigo , también aporta un dato estremecedor. Esta semana los turistas se quedaron sin poder disfrutar del balneario de Las Siete Cascadas de La Falda porque fallaron dos motores que bombean agua para que funcionen. ¿Cómo? Cuenta Gustavo que “por la constante sequía, las cascadas que se alimentaban naturalmente del dique La Falda desde 2013 comenzaron a alimentarse a través de cuatro bombas que llevaban el agua artificialmente”. Estoy tan sorpresa como todos ustedes, diría Jacqueline Dutra .

Para integrar la clase media porteña se necesitan $118.091. Según el último informe de la Dirección General de Estadística y Censos porteña (Dgeyc) una familia de cuatro integrantes que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesitó en diciembre ingresos de por lo menos $ 76.177 para no ser considerada pobre, de $ 40.101 para no estar en situación de indigencia y de $ 118.091 para revistar en la clase media. Un salario mínimo, vital y móvil ($31.938) no alcanza para que la familia coma y dos no alcanzan para salir de la pobreza. Se necesitan 3,7 salarios mínimos para pertenecer a la clase media.

El Congreso abre la semana que viene para Guzmán y el 24 vuelven todos para las extraordinarias. El presidente Fernández convocará a sesiones extraordinarias a partir del lunes 24, según indican en la Casa Rosada. La nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley Agroindustrial, en la agenda. Podría sumarse la reforma de Consejo de la Magistratura, en acuerdo con la oposición. Antes de eso se espera que el ministro de Economía, Martín Guzmán, exponga sobre el estado de las negociaciones con el FMI. Lo cuenta Mauricio Caminos.

El coronavirus no da respiro: 131.082 contagios ayer, el segundo registro más alto de toda la pandemia. El parte del Ministerio de Salud indicó que se realizaron 198.160 testeos, con una tasa de positividad del 66,14%. Además se registraron 75 muertes y hay 2.206 internados en unidades de terapia intensiva. Los cuadros graves aumentan pero en mucha menor proporción a los contagios.

El plan remediar incorpora medicamentos para la salud mental. Por primera vez se incorporan psicofármacos en el botiquín que el Ministerio de Salud distribuye en todas las salas de atención primaria del país. Habrá sertralina, biperideno, haloperidol, diazepam, risperidona y escitalopram. Se trata de una estrategia destinada a garantizar el derecho al acceso y cobertura de medicamentos básicos para las problemáticas en salud mental en los centros de atención primaria de la salud.

“No hice nada incorrecto, capaz cometí alguna estupidez", reconoció el ex ministro de Salud, Ginés González García, quien reapareció a un año del Vacunatorio VIP que le valió un pedido de renuncia de parte del presidente. “Hubiera querido hablar yo (con Fernández). Me enteré por la prensa de que me habían pedido la renuncia. Nunca tuve algún tipo de problema. Me bajoneó y me pareció injusto, pero la sociedad está muy difícil, no es fácil gobernar en este tiempo", sostuvo el exfuncionario. "Verbitsky mintió al decir que es amigo mío", insistió el experimentado sanitarista.

Vuelve Conectar Igualdad, el programa de entrega de netbooks a estudiantes. Se entregará una computadora a cada estudiante y a cada docente para las escuelas de educación secundaria y de educación especial de gestión estatal y para el resto de los niveles educativos de acuerdo con los criterios que entienda conveniente la Autoridad de Aplicación.

San Martín va al espacio. Este mediodía se lanzará el primer satélite miniatura argentino. El desarrollo de origen nacional lleva por nombre “General San Martín” y despegará desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos. Brindará acceso a internet a productores agrícolas de zonas rurales de todo el país. Info de Télam.

Off-shore en off-side: el intendente de Mar del Plata pidió a la Justicia la nulidad de la resolución que permite la exploración petrolera en el Mar Argentino. Guillermo Montenegro presentó este miércoles un amparo a la Justicia Federal de Mar del Plata para suspender la prospección sísmica que autorizó por decreto el presidente Alberto Fernández el 30 de diciembre de 2021 a más de 300 kilómetros de la costa de la ciudad. Desde la Municipalidad de Mar del Plata argumentaron que "el amparo fue presentado ya que no se generaron las condiciones de acceso a información ambiental; se omitió la participación pública en asuntos ambientales; y la resolución atacada es susceptible de vulnerar el derecho ambiente sano”.

Lanzan una campaña de famosos y organizaciones para rechazar la exploración petrolera en el Mar Argentino. Es #Mirá, una coalición formada por un amplio abanico de científicos, artistas, escritores, periodistas, organizaciones de base y asambleas. Su objetivo es cuestionar la narrativa oficial que afirma que la explotación hidrocarburífera es la única opción para “salvar a la Argentina de la pobreza y sus compromisos externos", según se lee en su primer documento.

Es #Mirá, una coalición formada por un amplio abanico de científicos, artistas, escritores, periodistas, organizaciones de base y asambleas. Su objetivo es cuestionar la narrativa oficial que afirma que la explotación hidrocarburífera es la única opción para “salvar a la Argentina de la pobreza y sus compromisos externos", según se lee en su primer documento. La sequía, el calor y la bajante del río Paraná provocan mortandad de peces y tortugas de agua. La organización ambientalista El Paraná No se Toca definió a la situación como "alarmante".

Djokovic reconoce que dio una entrevista y participó de un evento con jóvenes y niños mientras tenía COVID. El tenista adujo “errores humanos”. Primero culpó a su agente por falsear su declaración en migraciones al entrar a Australia y luego asumió que cuando tuvo COVID no se aisló. Mientras esperaba el resultado de un PCR que se había hecho se reunió con jóvenes y niños en un evento social. Al día siguiente, ya sabiendo que era positivo, concedió una entrevista a un diario francés “para no decepcionar al periodista”.

“Pensé que era un evento de trabajo”, explicó Boris Johnson sobre la fiesta de la que participó durante el confinamiento. En una sesión de control en la Cámara de los Comunes, el líder conservador pidió disculpas pero aclaró que obraba de buena voluntad.

Ecuador avanza en la despenalización del aborto en casos de violación. La ley en proceso permite un máximo 28 semanas para que las mujeres víctimas de violación puedan interrumpir de manera legal su embarazo. Hasta ahora el aborto solo está permitido si la vida de la mujer corre peligro o si el embarazo es producto de una violación pero solo en mujeres con algún tipo de discapacidad mental

