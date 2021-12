Fin de año en Netflix: 10 estrenos que llegan en diciembre

Netflix, la plataforma de contenido por streming, lanzará 89 series, documentales y películas a lo largo de diciembre, desde últimas temporadas de series hasta películas producidas por esa empresa y otras premiadas en festivales internacionales. A continuación, una lista de diez estrenos que llegarán próximamente a la plataforma.

The Witcher - Segunda temporada (17/12)

Es una serie de drama y fantasía protagonizada por Henry Cavill y Freya Allan basada en una serie de libros homónimos. La trama gira en torno a la leyenda de Geralt de Rivia y la princesa Ciri que, en el mundo medieval llamado El Continente, están unidos uno al otro a causa del destino. En la segunda temporada y a lo largo de ocho capítulos, se sigue la historia de Geralt mientras intenta proteger a la princesa Ciri de las fuerzas que luchan por controlar el Continente.

No mires arriba (24/12)

Es una comedia negra de ciencia ficción con un elenco formado por actores híper conocidos como Jennifer Lawrence, Leonardo Di Caprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Ariana Grande y Timothée Chalamet. El film trata sobre un descubrimiento astronómico llevado a cabo por Kate, una estudiante de posgrado de Astronomía, y su profesor, Randall: descubren un cometa en el sistema solar que está a punto de chocar con la Tierra. Dirigido por Adam McKay, muestra la gira mediática que emprenden Kate y Randall intentando alertar a toda la humanidad sobre el peligro.

La casa de papel - Parte 5, volumen II (03/12)

La última temporada de la serie creada por Álex Pina sigue al Profesor, interpretado por Álvaro Morte, quien lo arriesga todo para sacar el oro y a su equipo del Banco de España. El Profesor, la mente maestra detrás del mayor atraco de la historia, reúne a ocho personas para infiltrarse en el lugar. Compuesta por cinco episodios, esta entrega mantiene la intensidad de las temporadas previas.

Fue la mano de Dios (15/12)

La película del director italiano Paolo Sorrentino pasó por el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y por el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Plata. La trama cuenta la historia de un joven, Fabietto Schisa, que vive en Nápoles en los años ochenta; es un relato de iniciación sobre la adolescencia, el amor y el fanatismo por el fútbol. La historia principal se entrelaza con la llegada de Diego Armando Maradona a Nápoles.

Cobra Kai - Cuarta temporada (31/12)

Es una serie dramática de 2018 basada en la película Karate kid, creada por Robert Mark Kamen. La primera temporada empieza treinta y cuatro años después del film original, y sigue la historia de Johnny Lawrence (William Zabka), ex estudiante del dojo Cobra Kai que decide reabrirlo, reavivando su rivalidad con Daniel LaRusso (Ralph Macchio). La nueva temporada trata sobre el torneo de karate de All Valley, donde Daniel y Johnny se vuelven a enfrentar.

American Crime Story: El caso Lewinsky (20/12)

Es la tercera temporada de la serie donde cada entrega trata sobre una historia diferente, basada en hechos reales. Esta edición se centra en el escándalo sexual del ex presidente nortamericano, Bill Clinton, cuando en 1998 donde se lo acusó de haber tenido un affair con Monica Lewinsky, empleada de la Casa Blanca. La serie está basada en el libro de Jeffrey Toobin, A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President.

El poder del perro (01/12)

Es un western dramático sobre los hermanos Burbank, Phil (Benedict Cumberbatch) y George (Jesse Plemons), propietarios de un rancho en Montana en el siglo XX. George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Rose, (Kirsten Dunst) y la lleva a vivir al rancho. Esta decisión provoca la furia de Phil, quien decide hacer todo para destruir a la nueva esposa de su hermano. El poder del perro es una película dirigida por Jane Campion, basada en una novela de Thomas Savage.

Élite: historias breves de Las Encinas - Parte 2 (15/12)

Es un spin off de la serie juvenil de Carlos Montero y Darío Madrona que sigue, de una forma mucho más íntima, a los personajes principales del colegio privado Las Encinas. Cada episodio se centra en los conflictos de un personaje, pasando por Cayetana, Phillippe, Samuel, Omar, Felipe y Patrick.

Emily en París - Segunda temporada (22/12)

Protagonizada por Lily Collins, es una comedia romántica y una comedia de enredos que trata sobre una joven norteamericana que se va a vivir a París para trabajar en una empresa de marketing; se muestran las dificultades que enfrenta para adaptarse a la cultura francesa. La segunda entrega se centrará en el trabajo de Emily y en su vínculo con un expatriado que conoce en una clase de francés.

Perdidos en el espacio - Tercera temporada (01/12)

Es la última temporada de la serie de ciencia ficción de Zack Estrin, estrenada en 2018, que a la vez es un remake de la serie de 1965 creada por Irwin Allen. La trama gira en torno a la odisea espacial de la familia Robinson que se pierde en un planeta hostil en el año 2046. La tercera entrega trata sobre el intento de la familia por reunirse, después de haber quedado separada en la temporada anterior, mientras luchan por sobrevivir en el espacio.

