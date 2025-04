Argentina es el país que más microrrelatos presentó a un concurso en España

Argentina es el país que más microrrelatos presentó al VII concurso “César Egido Serrano” en España, dotado con 20.000 dólares para el ganador, en una edición en la que países de Latinoamérica copan el 65 % de las 59.245 obras presentadas.

Según los datos facilitados este martes por la Fundación “César Egido Serrano”, de Argentina se presentaron 12.542 relatos, de Venezuela 8.266 y en tercer lugar 5.871 de España.

El resto de países con más participantes son México (4.765), Colombia (4.588) o Perú (3.093), mientras que con menos de 2.000 obras presentadas están Chile, Ecuador o Bolivia.

En total, estos ocho países latinoamericanos presentaron 38.496 obras, lo que supone casi el 65 % del total, aunque finalmente el ganador fue el microrrelato 'When God came to tea', de Frances Mary Munro y escrito en lengua inglesa.

En esta edición, el concurso, que admite relatos en español, inglés, árabe y hebreo, recibió obras de 170 países y se trata del certamen con un premio más cuantioso por palabra del mundo, ya que aparte de los 20.000 dólares del ganador hay tres accésit para las otras tres lenguas que reciben 2.000 dólares cada uno.

En esta edición han sido en lengua española 'El rito', de Tomás García Merino; en árabe 'Sus padres le bendicen', de Menna Asal; y en hebreo 'Exaltación', de Hagay Perets.

Este concurso fue una iniciativa de César Egido Serrano, natural de la provincia española de Toledo (centro) y fallecido en 2020, que lo puso en marcha hace más de una década.

El presidente de la Fundación, Francisco Lucerón Egido, resaltó cómo ha ido ganando en presencia, desde los 3.600 microrrelatos recibidos de 44 países en la primera edición al récord de esta última.

Además, remarcó el carácter “único divulgativo” que tiene este concurso, en el que los participantes leen y valoran otras obras, por lo que “un ciudadano de Argentina está leyendo a otro de Arabia Saudí y uno de Guinea a un neoyorquino” a través de más de 800.000 lecturas.

MM con información de la agencia EFE.