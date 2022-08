Comienza una nueva Media Party, el encuentro anual de periodismo, tecnología e innovación en el Centro Cultural Konex.

Otro año de la Media Party, el evento que comenzó en 2012 y que año tras año ofrece un panorama del presente y el futuro del periodismo juntando a referentes locales e internacionales con startups, creadores de contenido innovador, periodistas y representantes de las big tech como Meta (Facebook) y Google.

En 2022, su décima edición vuelve a su versión enteramente presencial y abre sus puertas de manera gratuita a los 2400 inscriptos para conocer a líderes e innovadores de la industria con cierta aura rockstar como Chris Moran –jefe de innovación editorial en The Guardian–, Trei Brundrett –cofundador, ex COO y actual asesor de Vox Media–, Aviva Loeb –diseñadora digital del Washington Post– y Maggie Farley –directora de la ICFJ Knight Foundation–, entre muchísimos otros y otras. La diversidad de conferencias y “charlas relámpago” se complementa con una variedad de workshops estimulante: desde buenas prácticas para la investigación de audiencias a cargo de Aldana Vales y Carla Nudel, el uso de Inteligencia Artificial en redacciones, a cargo de Mattia Peretti, la búsqueda de financiación para un proyecto periodístico, con Saamer Padania, o el prototipado de proyectos editoriales con Alejandro Valdez, entre muchos otros talleres sobre innovación, herramientas de software y monetización de periodismo digital. ElDiarioAR estará presente con una charla relámpago el jueves 25 de agosto a las 17 horas a cargo de su Director General Guillermo Culell sobre las novedades que trae este diario digital.

Una de las conferencias del día viernes estará a cargo de Pierre Conti, jefe de producto y estrategia de Meedan, una ONG que crea software para ayudar a las redacciones a vincularse con sus audiencias, difundir sus chequeos de información, reconocer las tendencias en desinformación en distintos países y contextos y en programas de alfabetización digital, y que ha trabajado con redacciones en países como India, Filipinas o Estados Unidos. Uno de sus proyectos más ambiciosos se llama Check y está siendo usado por medios en este año de elecciones en Brasil. Se trata de una plataforma colaborativa donde, entre otras cosas, convergen los chequeos de información de distintos medios.

“La parte en la que estamos trabajando ahora es entender la fábrica de la desinformación: cuán rápido aparece y cuáles son los tópicos que aparecen. Y también enfocándonos en la desinformación que llega vía servicios de mensajería como WhatsApp. En Facebook y Twitter hay muchos posteos pero por su naturaleza la desinformación ahí es más evidente y pública. En cambio, los servicios de mensajería son una caja negra, están encriptados y no hay forma de mirar eso. Entonces con nuestros socios en Brasil para las elecciones estamos trabajando en un software que permite a las redacciones conectar con sus audiencias en WhatsApp. Por medio de un bot de conversación, las audiencias pueden hacer preguntas sobre la veracidad de determinadas noticias, imágenes, videos. Si la redacción tiene la respuesta le manda el chequeo. Esa es la ventaja de servir a las audiencias en donde están esas audiencias”, explica Conti. Uno de los desafíos es la diversidad potencial de las preguntas que hace la audiencia, que no siempre tiene la forma de un chequeo clásico. Esa posibilidad de vehiculizar las demandas de las audiencias sobre desinformación también va a permitir analizar las tendencias: cuáles son los temas principales, las piezas de desinformación más virales, las preocupaciones de las audiencias y muchos otros patrones que están en observación y arrojarán resultados para los distintos países mientras más se use la herramienta. Además, la iniciativa implica el trabajo colectivo entre ocho organizaciones periodísticas de Brasil –algo que ya han trabajado en Filipinas– para identificar la desinformación y compartir esos datos en un feed colaborativo para tener un panorama mejor de su ecosistema.

Conti explica que Meedan trabaja con las redacciones pero se trata de un proceso en diálogo con algunas plataformas, que están interesadas en combatir las oleadas de desinformación. De hecho, Meta, dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp, trabaja en distintos países con verificadores certificados por la International Fact Checking Network. “El rol de las plataformas está cambiando. Están teniendo problemas por la desinformación y está bien que sean responsables de trabajar para resolver este problema porque son parte. Pero las plataformas no pueden decir si algo es verdadero o no porque no lo saben. El mundo es muy grande y tiene demasiada información. Los periodistas sí tienen un rol en eso y ese es el trabajo que estamos haciendo”, comenta Conti, que estará hablando sobre Meedan y las elecciones en Brasil este viernes 26 de agosto a las 12.35.

Para más información e inscripción, consultar en mediaparty.info

NS