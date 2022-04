Premios Grammy 2022: a qué hora empiezan, cómo verlos y quiénes son los nominados

La variante ómicron y el aumento de contagios en Los Ángeles hicieron que los premios Grammy, los más reconocidos del ámbito musical a nivel mundial, mudarán su sede a Las Vegas, y la gran fecha llegó: está todo dispuesto en la ciudad del pecado para la celebración.

Al habitual movimiento de turistas y estudiantes que disfrutan de sus vacaciones de primavera por el conocido bulevar Las Vegas y la calle Flamingo puede verse también este domingo los luminosos y letreros que recuerdan que la 64° edición de los Grammy, que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación estadounidense, tendrá lugar este domingo en el MGM Grand Garden Arena.

Lady Gaga, Billie Eilish, John Legend, Jon Batiste y la dupla de J Balvin y la argentina María Becerra serán algunos de los artistas confirmados para participar de la ceremonia. Además de Becerra, la gala tendrá la presencia de otra argentina, la radicada en España Nathy Peluso, que figura con “Calambre” entre las aspirantes del rubro a “Mejor álbum de rock latino o alternativo”.

¿A qué hora empiezan los Grammy y cómo verlos?

La ceremonia comenzará a las 21 de la Argentina, aunque la transmisión arrancará a partir de las 19 cuando lleguen los primeros nominados.

La gala podrá verse en vivo por TV a través de la señal TNT (Canal 306 en Cablevisión Flow, 502 y 1502 en Direct TV y 1034 en Telecentro) y en TNT Series en Latinoamérica (307 en Cablevisión, 1046 en Telecentro y 1203 en DirecTV). A su vez, los premios podrán seguirse por streaming desde la página web oficial de The Latin Recording Academy.

Premios Grammy 2022: todos los nominados

El MGM Grand Garden Arena es un recinto con capacidad para casi 17.000 espectadores y recibirá unos premios que no tienen claramente definidos a sus vencedores en las cuatro categorías principales: mejor canción del año, mejor grabación, álbum del año y mejor nuevo artista.

Todos los focos apuntan a las jovencísimas Billie Eilish y Olivia Rodrigo para alzarse con el gramófono en la categoría de álbum del año. Rodrigo también es firme candidata para triunfar en el apartado de mejor artista nuevo, y no se descarta que haga lo propio en el de mejor canción del año con “Drivers License”.

Lady Gaga, por su parte, acumula 12 premios Grammy y competirá este año por cinco estatuillas; mientras que Jon Batiste lidera las nominaciones con 11 menciones.

GRABACIÓN DEL AÑO

-I Still Have Faith In You, de ABBA

-Freedom, de Jon Batiste

-I Get A Kick Out Of You, de Tony Bennett & Lady Gaga

-Peaches, de Justin Bieber Ft Daniel Caesar & Giveon

-Right On Time, de Brandi Carlile

-Kiss Me More, de Doja Cat Featuring SZA

-Happier Than Ever, de Billie Eilish

-Montero (Call Me By Your Name), de Lil Nas X

-Drivers license, de Olivia Rodrigo

-Leave The Door Open, de Silk Sonic

ÁLBUM DEL AÑO

-We are, de Jon Batiste

-Love For Sale, de Tony Bennett y Lady Gaga

-Justice (Triple Chucks Deluxe), de Justin Bieber

-Planet Her, de Doja Cat

-Happier The Ever, de Billie Eilish

-Back of My Mind, de H.E.R

-Montero, de Lil Nas X

-Sour, de Olivia Rodrigo

-Evermore, de Taylor Swift

-Donda, de Kanye West

CANCIÓN DEL AÑO

-Bad Habits, de Ed Sheeran

-A Beautiful Noise, de Alicia Keys & Brandi Carlile

-Drivers License, de Olivia Rodrigo

-Fight For You, de H.E.R

-Happier Than Ever, de Billie Eilish

-Kiss Me More, de Doja Cat y SZA

-Leave the door open, de Silk Sonic

-Peaches, de Justin Bieber Ft. Daniel Caesar

-Montero (Call Me By Your Name), de Lil Nas X

-Right On Time, de Brandi Carlile

MEJOR ARTISTA NUEVO

-Arooj Aftab

-Jimmie Allen

-Baby Keem

-FINNEAS

-Glass Animals

-Japanese Breakfast

-The Kid LAROI

-Arlo Parks

-Olivia Rodrigo

-Saweetie

MEJOR INTERPRETACIÓN POP SOLISTA

-Anyone, de Justin Bieber

-Right On Time, de Brandi Carlile

-Happier Than Ever, de Billie Eilish

-Positions, de Ariana Grande

-Drivers license, de Olivia Rodrigo

MEJOR INTERPRETACIÓN DE POP DÚO/GRUPO

-I Get A Kick Out Of You, de Tony Bennett & Lady Gaga

-Lonely, de Justin Bieber & benny blanco

-Butter, de BTS

-Higher Power, de Coldplay

-Kiss Me More, de Doja Cat Ft SZA

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

-Justice (Triple Chucks Deluxe), de Justin Bieber

-Planet Her (Deluxe), de Doja Cat

-Happier Than Ever, de Billie Eilish

-Positions, de Ariana Grande

-Sour, de Olivia Rodrigo

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ROCK

-Shot In The Dark, de AC/DC

-Know You Better (Live From Capitol Studio A), de Black Pumas

-Nothing Compares 2 U, de Chris Cornell

-Ohms, de Deftones

-Making A Fire, de Foo Fighters

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

-Power Up, de AC/DC

-Capitol Cuts - Live From Studio A, de Black Pumas

-No One Sings Like You Anymore Vol. 1, de Chris Cornell

-Medicine At Midnight, de Foo Fighters

-McCartney III, de Paul McCartney

MEJOR CANCIÓN ROCK

-All My Favorite Songs, de Weezer

-The Bandit, de Kings Of Leon

-Distance, de Mammoth WVH

-Find My Way, de Paul McCartney

-Waiting On A War, de Foo Fighters

MEJOR VIDEO MUSICAL

-Shot in the Dark, de ACDC

-Freedom, de Jon Batiste

-I Get a Kick out of You, de Tony Bennet y Lady Gaga

-Peaches, de Justin Bieber ft. Daniel Caesar

-Happier Than Ever, de Billie Eilish

-Montero (Call Me By Your Name), de Lil Nas X

-Good 4 U, de Olivia Rodrigo

MEJOR INTERPRETACIÓN R&B

-Lost You, de Snoh Aalegra

-Peaches, de Justin Bieber

-Damage, de H.E.R

-Leave the door open, de Silk Sonic

-Pick up your feelings, de Jazmine Sullivan

MEJOR INTERPRETACIÓN RAP

-Family Ties, de Baby Keem con Kendrick Lamar

-Up, de Cardi B

-My Life, de J Cole

-Way 2 Sexy, de Drake y Future

-Thot Shitde, de Megan Thee Stallion

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP MELÓDICA

-Need to Know, de Doja Cat

-Pride. Is. The. Devil, de JCole & Lilbaby4PF

-Industry baby, de LilNasX & Jack Harlow

-Wusyaname, de Tyler The creator, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

-Hurricane, de Kanye West, The Weeknd & Lil Baby

MEJOR ÁLBUM DE RAP

-The Off-Season, de JCole

-Certified Lover Boy, de Drake

-King's Disease II, de Nas

-Call me if you get lost, de Tyler The Creator

-Donda, de Kanye West

PRODUCTOR DEL AÑO NO CLÁSICO

-Jack Antonoff

-Roget Chahayed

-Hit Boy

-Ricki Reed

-Mike Elizondo

MEJOR GRABACIÓN DANCE

-Hero, de Afrojack y David Guetta

-Loom, de Olafur Arnalds

-Before, de James Blake

-Heartbreak, de Bonobo & TEEDinosaurs

-You Can Do It, de Caribouband

-Alive, de Rufus DuSol

-The Business, de Tiesto

MEJOR ÁLBUM LATINO DE POP

-Mis Amores, de Paula Arenas

-Vértigo, de Pablo Álboran

-Hecho a la antigua, de Ricardo Arjona

-Mis Manos, de Camilo

-Mendó, de Alex Cuba

-Revelación, de Selena Gómez

MEJOR ÁLBUM URBANO LATINO

-El último tour del mundo, de Bad Bunny

-Jose, de J Balvin

-KG0516, de Karol G

-Sin Miedo del amor y otros demonios, de Kali Uchis

-Afrodisiaco, de Rauw Alejandro

MEJOR ÁLBUM LATINO DE ROCK/ALTERNATIVO

-Mira lo que me hiciste hacer, de Diamante Eléctrico

-Deja, de Bomba Estéreo

-Origen, de Juanes

-Calambre, de Nathy Peluso

-El Madrileño, de C. Tangana

-Sonidos, de Karmática

-Resonanci, de Zoé

MEJOR ÁLBUM DE DANCE/ELECTRONIC

-Subconsciously, de Black Coffee

-Fallen Embers, de Illenium

-Music Is The Weapon (Reloaded), de Major Lazer

-Shockwave, de Marshmello

-Free Love, de Sylvan Esso

-Judgment, de Ten City

MEJOR CANCIÓN DE RAP

-Bath Salts, de DMX ft Jay-Z and Nas

-Best Friend, de Saweetie ft Doja Cat

-Family Ties, de Baby Keem ft Kendrick Lamar

-Jail, de Kanye West ft Jay-Z

-My Life, de J. Cole ft 21 Savage & Morray

