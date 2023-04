BAFICI 2023: programación destacada, fechas y novedades del gran encuentro cinéfilo porteño

Con las competencias habituales que suelen incluir lo más vibrante del cine mundial, con más de 60 invitados internacionales, con el regreso a los cines del centro porteño además de la modalidad virtual y una programación que contará con 250 películas de las más diversas procedencias, a partir del 19 de abril volverá el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, más conocido como el BAFICI.

El impactante documental sobre el Juicio a las Juntas armado a partir de 530 horas de grabación de las audiencias

Más

El Festival comenzará el miércoles 19 de abril y se extenderá hasta el lunes 1° de mayo. El largometraje elegido para la noche de apertura es Último recurso del realizador argentino Matías Szulanski. En esa misma jornada, también se exhibirá el cortometraje Continuum - La playa, de la cineasta tucumana Mariana Bomba.

La película elegida para el cierre, en tanto, será Soy una buena persona, del español Norberto Ramos del Val.

Como es habitual, el festival contará una vez más con las tres competencias oficiales del (Internacional, Argentina, Vanguardia y Género) y no faltarán homenajes y retrospectivas. Entre otras, habrá un repaso por la carrera del realizador indio Rajat Kapoor, que viajará hasta Buenos Aires y exhibirá siete películas. También habrá retrospectivas del francés Clément Cogitore, y del español Ramos del Val, elegido para la clausura del encuentro, del que se podrán ver cinco comedias.

Cine argentino y premieres

El BAFICI, además de una selección de lo más destacado del trabajo de realizadores internacionales, suele ser una gran vidriera para el cine argentino. En esta oportunidad, la programación incluye el debut como directora de la actriz argentina Dolores Fonzi, que mostrará su largometraje Blondi en la Competencia Internacional; el trabajo del realizador Mariano Llinás (con su película Clorindo Testa) y Conversaciones sobre el odio, de Vera Fogwill con Diego Martínez. Estas dos últimas y esperadas películas participarán de la Competencia Argentina.

Entre las novedades mundiales, se proyectarán las nuevas películas del coreano Hong Sang-Soo (En agua), el estadounidense Paul Schrader (El maestro jardinero) y el filipino Lav Díaz (Cuando no hay más olas).

BAFICI materializa en la edición 2023 su mudanza a las salas ubicadas en el centro porteño, que comenzó de a poco durante 2022, con proyecciones en El Cultural San Martín, el Cine Multiplex Monumental Lavalle; el Lorca, Gaumont, el auditorio de la Alianza Francesa, la sala Leopoldo Lugones, el Cosmos, Arthaus, Museo del Cine, Centro Cultural 25 de Mayo, y proyecciones especiales en el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario y en un autocine armado especialmente en Costanera Sur.

Entre las novedades, para la edición 2023 el Festival sumará un día a su esquema habitual, –el 1° de mayo– en el que se podrá ver online gran parte de la programación, con una selección de distintas secciones del evento.

“El Bafici siempre es un festival que se parece a sí mismo y a la vez cambia todos los años, creo que la particularidad de esta edición es que se trata de un festival de mucha novedad y mucha exploración”, definió el director artístico de la muestra, Javier Porta Fouz, en diálogo con la agencia Télam hacia finales de marzo, cuando se anunció la nueva edición del BAFICI.

“El cine -agregó- es mucho más amplio de lo que uno ve en la cartelera comercial pero también de lo que uno está habituado a ver en los festivales y nosotros este año nos proponemos ir más allá, con cosas como una retrospectiva en Buenos Aires de un cineasta indio que viene al país y trae siete películas o un documental de manuales de enseñanza en Japón en la competencia internacional”.

Las entradas para todas las funciones tendrán un valor de 300 pesos (200 para jubilados y estudiantes) y se podrán comprar online o en salas a partir del 11 de abril, día en el que se revelará la grilla definitiva del encuentro.

En total están programados 250 materiales, entre largos y cortometrajes, de los cuales la mitad son premieres mundiales o fuera de sus países de origen y muchos se podrán ver online a través de la plataforma Vivamos Cultura, mientras que en salas se llevarán a cabo 450 funciones.

Secciones y homenajes

Tal como anunció su director artístico, en la edición 2023 del festival no faltarán algunas de las secciones temáticas clásicas del BAFICI.

En la sección Artes y Oficios, por ejemplo, se podrá ver el documental Llamen a Joe, sobre Joe Stefanolo, el abogado del rock argentino, dirigida por Hernán Siseles. También estará Scab Vendor, una película sobre Jonathan Shaw, el tatuador de celebridades que revolucionó el mundo de los creaciones en los años 80 en Nueva York, con dirección de los brasileños Mariana Thome y Lucas Barros.

La sección Música tendrá dos premieres esperadas: Canción sobre canción, documental sobre el proceso de grabación del disco homónimo de Liliana Herrero y Horacio González sobre las canciones de Fito Páez, de Fernardo Arca; y Tequila. Sexo, drogas y rock & roll, un documental sobre la legendaria banda de rock argentino-española Tequila liderada por Ariel Rot, con narración de la actriz Cecilia Roth, hermana del guitarrista argentino.

Además se proyectarán Miucha, la voz de la bossa nova, de Liliane Mutti y Daniel Zarvosy; Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC, sobre el famoso club nocturno York Max’s Kansas City, del realizador Danny Garcia.

También volverán al BAFICI las muy concurridas funciones trasnoche de la sección Late Night y en la sección Pasiones se podrá ver Daniel Pennac: Ho visto Maradona, historia de la investigación creativa y surrealista del conocido escritor francés Daniel Pennac sobre el mito de Diego Maradona, a través del nacimiento y la puesta en escena de un espectáculo en Nápoles.

Entre grandes figuras del cine argentino, en esta ocasión serán homenajeados Rafael Filippelli, realizador y docente cinematográfico fallecido este año, la escritora y música María Elena Walsh y Beatriz Guido, emblemática escritora y guionista de películas, como las del reconocido Leopoldo Torre Nilsson. Para ello, en colaboración con el Centro Cultural San Martín, se instalará una muestra en su recuerdo.

Otro de los infaltables de cada edición que también vuelve es BAFICITO, la sección exclusiva para el público infantil.

Además, tal como anunciaron los organizadores, este año entre las actividades especiales habrá shows musicales, mesas debate, lecturas de guiones, funciones exclusivas para escuelas y el Programa Arte en Barrios, presentaciones de libros, charlas presenciales y online y clases magistrales de invitados internacionales.

El Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) se llevará a cabo entre el 19 de abril y el 1° de mayo. A partir del 11 de abril se pondrán a la venta las entradas. Toda la programación se puede consultar aquí.

AL con información de agencias