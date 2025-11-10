La canción que suena en el tráiler de Stranger Things y que esconde uno de los momentos más oscuros de Queen

El tráiler final de Stranger Things llega como previa de la que será la última temporada de la serie de Netflix que se estrenará en su primera parte el 27 de noviembre, para luego volver en una segunda mitad el 26 de diciembre y 1 de enero. En él, uno de los elementos que ganó fuerza es la canción que se ha utilizado.

Se trata de ‘Who Wants to Live Forever’ de Queen, un tema que formó parte del disco ‘A kind of Magic’ de la banda británica, publicado en 1986, y que guarda uno de los momentos más complicados que pasó uno de sus integrantes, que fue capaz de trasladarlo de una forma emocionante.

La historia detrás de ‘Who Wants to Live Forever’ de Queen

En la década de los 80, Queen dejó algunos de sus clásicos como ‘Another One Bites the Dust’ o ‘I Want to Break Free’, así como tuvo lugar el famoso concierto de ‘Live Aid’, que es uno de los más recordados de la banda, pero fue también cuando llegó su disco ‘A Kind of Magic’, que formó parte de la banda sonora de la película ‘Highlander’.

Publicado en 1986 uno de sus sencillos fue ‘Who Wants to Live Forever’, una canción que no habla ni magia ni de guerreros, y que es el resultado de uno de los momentos más oscuros de Queen, cuando Brian May estaba pasando por la ruptura de su matrimonio, y parecía que presagiaba lo que iba a suceder con Freddie Mercury, al que se le diagnosticó en 1987 VIH.

‘Who Wants to Live Forever’ llegó hasta el puesto 24 de la lista de éxitos del Reino Unido, y la compuso Brian May en un instante de creatividad tras tener su primer contacto con lo que iba a ser ‘Highlander’, que coincidía con un complicado momento vital en el que también lloró la muerte de su padre.

Al ver las primeras imágenes de la película, Brian May contó cómo se le ocurrió la canción: “Me emocionó. Abrió una puerta dentro de mí. Estaba lidiando con muchas tragedias en mi vida: la muerte de mi padre y la de mi matrimonio, entre otras cosas. Pude, inmediatamente, escuchar 'Who Wants To Live Forever' en mi cabeza, y estaba casi completa en el trayecto en coche hasta mi casa. Recuerdo que se la canté a mi mánager mientras me llevaba y se quedó sorprendido. Me dijo: '¿De dónde ha venido esto?' y yo le contesté: 'Ni siquiera lo sé'”.

La canción también formó parte del largometraje, justo cuando el protagonista ve como su mujer envejece hasta morir mientras él sigue joven, y que en la cinta la cantó Freddie Mercury al completo, pero en la versión del disco May cantaba también algunas frases, entre ellas el primer estribillo.

La anécdota del videoclip y su legado

El videoclip de ‘Who Wants to Live Forever’ fue grabado junto a la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigido por David Mallet, en un almacén de tabaco en el East End de la capital británica, en septiembre de 1986, en un edificio que fue demolido.

La anécdota la protagonizó Roger Taylor, que aparece ataviado con una chaqueta vaquera, mientras el resto de la banda lo hace de punta en blanco, en un ambiente íntimo rodeados de velas, con aire dramático, algo que tuvo su explicación por parte del propio protagonista: “Me emborraché mucho durante la grabación del videoclip, no podía recordar mis partes. Debía ir borracho, porque salgo vestido con un atuendo vaquero. ¡Me debí caer en un cubo de lejía! Fue un rodaje largo, aburrido y terriblemente serio”, declaró.

‘Who Wants to Live Forever’ se convirtió con el paso del tiempo en una canción con la que se recordó a Freddie Mercury, al que homenajeó Seal con una versión en el concierto tributo cinco meses después de su muerte en 1992. En 2014, el tema fue votado como uno de los temas favoritos por parte de los aficionados de Queen en la revista Rolling Stone.