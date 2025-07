Eye of the Tiger: la canción motivacional por excelencia en el cine que nació por un rechazo de Queen

El 24 de julio de 1982, ‘Eye of the Tiger’ conquistaba el número 1 en la lista Billboard para no dejarlo por más seis semanas y tan solo un mes después obtendría certificación de doble platino en los Estados Unidos, junto a también alcanzar lo más alto de las listas en Reino Unido y ganar un premio Grammy a la mejor interpretación de rock.

Este éxito de la banda Survivor traspasó generaciones y se convirtió en un himno motivacional por excelencia en la práctica del deporte y todo tipo de actividades, ligado por haber sido incluida en la banda sonora de 'Rocky III', y que, precisamente, fue el origen de la propia canción.

‘Eye of the Tiger’: la canción que propuso Sylvester Stallone tras ser rechazado por Queen

Survivor fue una banda de rock que se formó en Chicago de 1978 con Frankie Sullivan y Jim Peterik, este último compartiendo voz junto a Dave Bickler, que se marcharía en 1984 por problemas vocales que harían que fueran sustituido por Jimi Jameson. El grupo, sin embargo, tomó el nombre de una experiencia personal de Peterik, que fue apodado como ‘The Survivor’ al haber escapado de la muerte al no actuar en un concierto junto a Chase en agosto de 1974 y no subirse en el avión que se estrellaría.

En 1982, Survivor tuvo su gran momento cuando les llamó Sylvester Stallone para que pusieran banda sonora al inicio de Rocky III después de que el actor quedara maravillado con un tema de la banda, ‘Poor Man’s Son’. Este encontró lo que buscaba con su ‘Eye of the Tiger’, pero antes pasó por el rechazo de la banda Queen, que no dio los derechos para que su éxito ‘Another One Bites the Dust’ apareciera en la introducción de la tercera parte de Rocky.

En Rocky III apareció una demo de la canción

Así, el actor buscó una alternativa y Survivor compuso exclusivamente para el largometraje ‘Eye of the Tiger’, el que sería su gran éxito, pero que en la película aparecía una demo que no estaba del todo mezclada y con un ritmo más rápido que la versión del estudio, que no incluía el rugido de un tigre que sí que tenía el filme.

La versión de estudio es la que nos llegaría y la que alcanzaría el éxito mundial desde su aparición en la MTV en mayo de 1982, con más de 9 millones de copias vendidas en todo el mundo como sencillo y que tuvo el hecho de estar hasta seis semanas en lo alto, algo que solo consiguieron también entonces dos temas, uno ‘Physical’ de Olivia Newton John y ‘Another One Bites The Dust’ de Queen, la canción que estaba destinada a esa intro de Rocky III y que nunca fue.

‘Eye of the Tiger' da nombre a un efecto que mejora la epilepsia

La canción ha quedado en la cultura popular y una prueba es que da incluso nombre a un efecto en el que el cerebro es estimulado por una serie de electrodos para reducir los problemas de enfermedades como la epilepsia, pues el paciente nota deseos de superación, de mejora o de lograr una meta.

Los investigadores de este 'efecto Eye of the Tiger' le pusieron este nombre porque la sensación que experimentan los pacientes sería similar a la que se produce en los que escuchan un tema motivador como la canción.