Documentales, shows y casos polémicos: así llegó la música al streaming en la primera parte del año

De la imponente gira de Taylor Swift a la recuperación de un clásico de los Beatles. De una historia emotiva y repleta de archivos sobre Los Beach Boys a una investigación sobre los hermanos Nick y Aaron Carter, que incluye juicios por abusos sexuales y un final dramático. De un show remasterizado de Queen en Montreal a un retrato por entregas sobre la sorprendente vida de Bon Jovi o la reconstrucción de la historia de canciones míticas para los melómanos.

Las plataformas de streaming apostaron algunas fichas a la música durante los primeros meses del año y sumaron a sus catálogos series, unitarios y registros de recitales de grandes bandas y solistas.

A continuación, un repaso por algunas de las producciones y lanzamientos más destacados de lo que va de 2024.

1. Let it Be, Los Beatles. Después del gran éxito de la docuserie The Beatles: Get Back, lanzada en 2021 de la mano de Peter Jackson, Disney + recuperó Let it Be, el clásico crepuscular de la banda que retrata sus últimos días como grupo.

A más de cinco décadas de su estreno, y luego de que circulara aunque con restricciones entre los fanáticos, la película original de 1970, dirigida entonces por Michael Lindsay-Hogg y con los propios músicos como productores ejecutivos, fue meticulosamente restaurada por el equipo de Jackson y se puede ver en formato hogareño.

“Let it Be contiene material que no está incluido en la docuserie Get Back, llevando a los espectadores al estudio y a la azotea de la sede de Apple Corps en Londres en enero de 1969 cuando The Beatles, junto con Billy Preston, componen y graban el álbum Let it Be y actúan en vivo por última vez como grupo”, apuntaron desde Disney + en un comunicado.

Según informó la plataforma, lo que se ve en pantalla es producto de una restauración meticulosamente realizada a partir del negativo original de 16mm, lo que incluyó la remasterización del sonido utilizando la misma tecnología que se utilizó en la docuserie Get Back.

El largometraje Let it Be, de Los Beatles, está disponible en Disney +.

2. La gran noche del pop. Dos elementos siempre atractivos se combinan en este documental que lanzó Netflix a comienzos de 2024: la historia detrás de una canción súper conocida, como We Are The World, y el rescate de personajes, escenas y objetos del corazón del siglo XX (cantantes y músicos de lo más populares, teléfonos de línea, productores que corren por llamar a las figuras que tienen agendadas en las fichas de sus rolodex, expectativas alrededor de la idea de ayudar al prójimo y una forma de comunión entre colegas que se perdió o mutó). La gran noche del pop (en el original, The Greatest Night in Pop) reconstruye cómo se produjo la reunión de las estrellas más importantes de la música de Estados Unidos, en enero de 1985, con una finalidad solidaria: entregar todo lo recaudado a partir del lanzamiento de un single a las víctimas de una hambruna despiadada que tenía lugar entonces en África. Los primeros pasos los dan el mítico productor y compositor Harry Belafonte junto a los cantantes Lionel Richie y Michael Jackson, quienes a las apuradas se proponen componer una canción que luego cantaría un grupo selecto de artistas (con el tiempo se supo que We Are The World se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia de la música pop, con más de 20 millones de copias).

Con el relato de Richie como testimonio central (¡y su carisma infinito!), la primera parte del documental está dedicada a la previa: desde la composición del tema en sí, a la búsqueda de los participantes, entre el pop, el rock y el soul, y una fecha para la grabación en la que todos tuvieran disponibilidad. También hablan productores y músicos. Por supuesto que hay muchísimas imágenes de archivo que completan la narración.

En la segunda parte, el documental se concentra en la noche de la grabación del tema, el dream-team que finalmente participó (sí, todos paraditos en un mismo salón, compartieron varias horas Bruce Springsteen, Tina Turner, Stevie Wonder, Bob Dylan, Diana Ross, Dionne Warwick, entre los más de 40 artistas convocados, además de los anfitriones Richie y Jackson, bajo la guía de Quincy Jones). Además de los registros que se hicieron con cámaras especialmente para la ocasión, el documental ofrece testimonios de algunos de ellos y también chismes sobre esa jornada extensa, insólita y memorable.

El documental La gran noche del pop está disponible en Netflix.

3. Hallelujah: Leonard Cohen, un viaje, una canción. Aunque fue lanzado en 2021, este documental llegó a Amazon Prime Video este año y permite hacer un viaje triple. Por un lado, ofrece una sucinta biografía del cantautor canadiense Leonard Cohen mientras que traza también un recorrido por los vaivenes del proceso creativo del artista cuando compuso su célebre tema Hallelujah y a la vez repasa el camino posterior que hizo por sí misma la canción.

Con entrevistas y buen material de archivo, la película se posa en las curiosidades detrás de un tema que apareció por primera vez casi oculto en un disco y se convirtió en una suerte de himno extraño y deslumbrante.

El documental Hallelujah: Leonard Cohen, un viaje, una canción está disponible en Amazon Prime Video.

4. The Beach Boys. Dirigido por Frank Marshall, el realizador de algunas películas de ficción y del excelente documental The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, The Beach Boys es un un largometraje lanzado en mayo por Disney+. Con la intención –por momentos un tanto fallida– de homenajear a la banda que revolucionó en los ‘60 a la música pop y se encargó, según señalan los expertos, de ponerle los cimientos al llamado “sueño de California”, este documental narra la historia del grupo desde sus orígenes. Con imágenes inéditas y entrevistas con los integrantes de la banda Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks y Bruce Johnston y la opinión de expertos de la industria musical, The Beach Boys intenta mostrarles a las nuevas generaciones el legado de un sonido eterno.

El documental The Beach Boys está disponible en Disney+.

5. Nick y Aaron Carter: Ídolos caídos. A lo largo de cuatro episodios lanzados durante los últimos días de mayo, esta miniserie documental intenta profundizar en la vida personal de Nick Carter, emblema del grupo pop Backstreet Boys, y su hermano menor Aaron, también cantante, quien murió ahogado en su bañera en 2022.

Tres mujeres se animaron recientemente a demandar a Nick por presuntas agresiones sexuales ocurridas entre 2001 y 2003, cuando se encontraba en el pico de su popularidad. Esta producción cuenta con sus testimonios y también busca desentrañar los complejos vínculos íntimos de la familia Carter, marcada por las muertes trágicas (otra de las hermanas de los artistas también falleció en extrañas circunstancias, posiblemente por sobredosis) y la ambición desmedida de sus padres por llevar al estrellato a sus hijos.

Los cuatro episodios de la miniserie documental Nick y Aaron Carter: Ídolos caídos están disponibles en Max.

6. Taylor Swift, The Eras Tour (Taylor’s Version). Mientras sigue batiendo récords en cada país que se presenta (en estos momentos, de hecho, su enorme gira mundial la llevó hasta Europa), en marzo llegó a Disney + el largometraje Taylor Swift, The Eras Tour (Taylor’s Version), una versión con material único y exclusivo de la película que la cantante lanzó a finales de 2023 y que registra un recital de más de tres horas de duración.

“Por primera vez mostraremos el concierto completo (incluyendo ”Cardigan“ más 4 canciones adicionales de la sección acústica!) y lo llamaré, gran sorpresa, Taylor Swift | The Eras Tour (versión de Taylor)”, había anunciado en febrero la artista en sus redes. Apenas desembarcó en formato hogareño, el largometraje se convirtió en un hit: obtuvo 4,6 millones de visualizaciones y 16,2 millones de horas de reproducción en Disney+ en su fin de semana de estreno.

El recital Taylor Swift, The Eras Tour (Taylor’s Version) está disponible en Disney+

7. Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi. Con una carrera sostenida a lo largo de cuatro décadas y grandes hits como It’s My Life, Livin’ on a Prayer, Runaway, Bed of Roses y Blaze of Glory, Bon Jovi es una de las bandas más populares de la música estadounidense.

A lo largo de los cuatro capítulos que integran esta miniserie documental, se puede ver el enorme recorrido que hicieron Jon Bon Jovi, líder del grupo, y sus compañeros de ruta mediante archivos personales inéditos, fotografías y entrevistas. Una trayectoria que comienza en pequeños clubes nocturnos de Nueva Jersey con algunas dificultades y llega hasta que consiguen alcanzar la fama mundial.

Los cuatro capítulos de la serie documentalThank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi están disponibles en Star+.

8. June. Lanzado en enero a través de Paramount+, este documental magnético tiene como protagonista a la cantante, compositora y actriz June Carter Cash. Con la intención de echar luz sobre su rol y recuperarla como una auténtica pionera de la música country, esta película relata con justicia la carrera de esta mujer, muchas veces eclipsada por su esposo, el legendario Johnny Cash.

Con material de archivo de gran valor, el documental recorre los días de la artista en la música, en la actuación y en la composición. Una mujer adorable, inquieta y también muy graciosa, que por el peso del vínculo que tuvo con el hombre a quien amó quedó un poco olvidada.

El documental June está disponible en Paramount+.

9. Queen Rock Montreal. Luego de su paso por los cines en numerosos países del mundo con la tecnología de las salas Imax, Disney + lanzó en mayo Queen Rock Montreal, un registro remasterizado de una hora y media de los conciertos que Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon brindaron el 24 y 25 de noviembre de 1981 en Canadá. Se trató de recitales especialmente preparados para ser documentados en vivo, por lo que el armado y el despliegue de cada tema luce especialmente impactante. Lo particular del registro es que fue tomado en un momento de especial sintonía de la banda y a lo largo del espectáculo se pueden ver y oír grandes versiones de clásicos del grupo como Save Me, Love of My Life y Bohemian Rhapsody.

El recital Queen Rock Montreal está disponible en Disney +.

AL/DTC