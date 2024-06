Los libros de junio: la poesía completa de Juana Bignozzi, Lee Child, Mariana Enriquez ilustrada y un texto premiado

Pese a la crisis económica, que se sigue profundizando y también afecta al sector editorial, los sellos radicados en la Argentina y los extranjeros que distribuyen su publicaciones en el país siguen ofreciéndole a los lectores novedades muy diversas, entre novelas, poemarios, ensayos, textos híbridos, novelas gráficas, cuentos y más.

A continuación, un repaso por algunos de los lanzamientos editoriales más destacados, previstos para el mes de junio.

1. La vida en serio. Obra completa (1998-2019), de Juana Bignozzi. Tal como adelanta la editorial Adriana Hidalgo, este primer volumen de la obra completa de Juana Bignozzi “contiene lo publicado por ella desde 1998 hasta su libro póstumo de 2019. Se incluyen en esta edición al cuidado de Mercedes Halfon dos materiales de diferentes períodos que hasta ahora no habían sido editados en libros. Por un lado, su texto Yo y un conjunto de poemas publicados originalmente en el dossier que el célebre Diario de Poesía le dedicó en 1998”.

“El segundo material inédito es La escalera de Aracoeli, una serie de poemas que si bien Bignozzi había anunciado en diversas ocasiones como un poemario que tenía entre manos, nunca salió de su casa. Al recorrido cronológico se suma un apartado con los paratextos originales –contratapas y prólogos- que acompañaron la edición de estos libros, con los comentarios que le dedicaron a sus poemas Jorge Lafforgue, Daniel García Helder, Beatriz Sarlo, Martín Gambarotta, Martín Rodríguez y Halfon”, comentaron desde la editorial.

La vida en serio. Obra completa (1998-2019), de Juana Bignozzi, salió por Adriana Hidalgo Editora.

2. La vida por delante, de Magalí Etchebarne. Ganadora con esta publicación del prestigioso Premio Ribera del Duero, la escritora argentina Magalí Etchebarne vuelve al cuento con La vida por delante.

“Un grupo de mujeres que se resiste a la sordidez del paso del tiempo; dos amigas de vacaciones en un paisaje imponente, donde acecha la oscuridad y el pasado como un animal feroz; dos hermanas que retrasan desprenderse de las cenizas de su madre en el mar; una pareja que vive en la tensión del conflicto permanente”, describen desde la editorial Páginas de Espuma sobre las cuatro historias que integran este volumen.

“Con la mirada y el oído atentos a lo terrible, pero también a lo bello, los cuentos de Magalí Etchebarne, plenos en maestría, inteligencia y humor, se internan en la vida de unos personajes en constante batalla con el dolor. Cuatro universos en los que danzan enredados la tragedia y la comedia y que retratan con destreza las inclemencias de la vida y la incansable búsqueda del amor y la ilusión. Cuatro cuentos largos, esa tierra de nadie entre la distancia larga y la breve, que constituyen una propuesta híbrida entre el cuento y la novela, donde personajes atraviesan más de uno, objetos ganan su simbolismo en diferentes historias y los espacios comparten atmósfera acuática. Un libro construido a partir de un estilo preciso, exacto, que rezuma inteligencia, poesía y humor. Cuatro relatos que nos muestran que siempre hay una vida por delante”, agregan.

La vida por delante, de Magalí Etchebarne, es una novedad de Páginas de Espuma.

3. En El Pensamiento, de César Aira. “En un lugar remoto de La Pampa argentina se encuentra El Pensamiento: un par de calles y un puñado de casas construidas alrededor de una estación ferroviaria. Dejándose llevar por los recuerdos hasta ahora olvidados, el narrador de esta historia evoca el último año que vivió en esta diminuta localidad, con siete años y justo antes de mudarse a la ciudad de Coronel Pringles con su familia. Criado en un ambiente rural, entre sirvientas, una madre tierna y un patriarca que poco a poco ha ido comprando el pueblo entero, su último año estuvo marcado por dos sucesos memorables que hicieron tambalearse la idílica paz de los vecinos: la llegada de un preceptor de la ciudad para ocuparse de la educación del narrador y la misteriosa desaparición de una locomotora”, señalan los editores de este nuevo libro de César Aira.

“Entre personajes como sacados de una novela decimonónica, guiños proustianos y estampas pampeanas de una Argentina que quiere abrazar el progreso y el orden, Aira construye una novela de iniciación que muta y nunca es lo que parece, pero que despliega de nuevo el gran talento, el desbordante imaginario y la originalidad radical que marcan la obra de uno de los grandes autores de nuestro tiempo”, agregan.

En El Pensamiento, de César Aira, salió por Random House.

4. Oblígame, de Lee Child. El sello Blatt & Ríos anunció el lanzamiento de una nueva novela de la serie de Jack Reacher: Oblígame, de Lee Child, con traducción de Aldo Giacometti.

“Publicada originalmente en 2015, esta es la novela 20 de la serie. Dentro del catálogo de Blatt & Rios, es el décimo libro del autor, luego de los volúmenes de relatos Noche caliente y Sin segundo nombre, del fantástico ensayo El héroe y las novelas Tiempo pasado, Mañana no estás, Luna azul, Escuela nocturna, Sin fallos y El asunto”, señalaron desde la editorial argentina y agregaron: “Oblígame es un tecnothriller apasionante y muy oscuro que comienza en un paraje rural llamado Mother's Rest, adonde Reacher llega de visita por pura curiosidad. Como siempre, los problemas lo encuentran apenas pone un pie en el andén. Mal por ellos. En esta entrega, un Reacher más vulnerable de lo habitual (y tan análogico como siempre) se verá obligado a explorar los remotos meandros de la web para desentrañar una organización delictiva que tiene unos negocios muy a resguardo de la mirada de los curiosos. Oblígame es una historia que mantiene al lector al borde de la silla, pasando las páginas sin pausa, con personajes interesantes y un argumento que funciona como un mecanismo de relojería”.

Oblígame, de Lee Child, salió por Blatt & Ríos.

5. La mujer que escribió Frankenstein, de Esther Cross. En este libro apasionante, la escritora argentina Esther Cross va tras los pasos de Mary Shelley con la ayuda de distintos, sorprendentes materiales.

Tal como apuntan desde la editorial Minúscula, que acaba de reeditar el libro Cross acompaña a Shelley “al cementerio donde la escritora, de pequeña, se instalaba a leer; estudia sus cartas, su diario, la observa en sus duelos. Y profundiza en el mundo que se gestaba a su alrededor: la Londres moderna, la ciencia del futuro, mediante la experimentación con cadáveres”.

En palabras de la escritora Mariana Enriquez, La mujer que escribió Frankenstein es “un libro hermoso y extravagante, sumamente original. Un libro sobre Mary Shelley, sobre su época y su obra, sobre los personajes de la medicina clandestina y la Londres negra, sobre algunos escritores románticos y algunos cirujanos famosos —todos en un desfile compacto y absorbente, como un gabinete de curiosidades literario—, pero, sobre todo, es un libro sobre el cuerpo. En sus páginas, con un estilo sobrio y filoso, se corta carne como en una mesa de disección, carne viva y carne muerta”. Publicado por primera vez en Argentina en 2013, este libro consigue esclarecer la relación de la escritora inglesa con su época al mostrar, de forma magistral, cómo una alumbra a la otra y viceversa.

La mujer que escribió Frankenstein, de Esther Cross, salió por Editorial Minúscula.

6. Lugones. Los intelectuales y el poder en Argentina, de Cristina Mucci. El 13 de junio se cumplen 150 años del nacimiento de Leopoldo Lugones. La vida de este escritor argentino, reconocido por sus aportes a la literatura moderna y cuestionado por su adhesión a los autoritarismos y su apoyo al golpe de Estado del 30, es el punto de partida que le sirve a la periodista Cristina Mucci para contar en este libro la relación de los intelectuales con el poder a lo largo de la historia argentina.

“Literatura y poder no eran asuntos separados, como sí lo fueron después”, apunta la autora en el libro, donde cuenta el particular recorrido de Lugones hasta llegar a los hechos y los protagonistas que conoce de primera mano por su trayectoria como periodista cultural: desde el regreso de la democracia y el de los intelectuales a la conversación pública hasta las tensiones más recientes sobre el papel y el financiamiento de la cultura en sociedades en crisis.

Lugones. Los intelectuales y el poder en Argentina, de Cristina Mucci, salió por Sudamericana.

7. La Circunstancia, de Jorge Consiglio. “Jorge Consiglio vuelve a sorprender con un relato cautivante y descarnado, que avanza con el vértigo de las búsquedas: un delito es investigado; una mujer reconstruye su genealogía familiar. De fondo, la inagotable llanura pampeana. Y su eterno opuesto, la ciudad. En los bordes del realismo, escrita con un estilo audaz y punzante, La Circunstancia reafirma la maestría narrativa del autor de Hospital Posadas, Tres monedas, Sodio y Villa del Parque y reaviva debates que atraviesan la historia de nuestro país y de nuestra literatura”, adelantó Eterna Cadencia Editora sobre esta nueva novela del destacado escritor argentino.

“Una mujer está detenida en una comisaría. Su templanza desconcierta a los agentes que la rodean, pero a su vez le permite tener la valentía necesaria para hacer su declaración allí mismo y no en el juzgado. Así comienza un relato tan descarnado como atrapante, en el que se cruza su genealogía familiar –es la cuarta generación de argentinos–, con la historia del país. Hija única de un hacendado amante de los caballos y de una mujer dedicada a la vida doméstica, pasa sus primeros años, sin mayores sobresaltos, en una estancia de un pueblito de la llanura pampeana. Es una niña amorosa, mimada por todos, y tempranamente manifiesta un interés particular por el arte. Hasta que una inundación inaudita acarrea consecuencias inesperadas para toda la familia y debe mudarse a Buenos Aires. Jorge Consiglio revisita, y también expande, la clásica oposición campo-ciudad y, en ese gesto, encuentra un terreno fértil para explorar los límites del realismo y de la tradición literaria argentina. La Circunstancia, escrita con un estilo audaz y certero, ilumina zonas de la historia de un país que parecían saldadas, pero que en verdad están más vivas que nunca”, apunta la sinopsis oficial de la novela.

La Circunstancia, de Jorge Consiglio, salió por Eterna Cadencia Editora.

8. Una liturgia común, de Joan Didion. Este libro de 1977 es considerado por varios expertos como la novela más lograda de la escritora estadounidense Joan Didion y uno de los iconos de la novelística del siglo XX. Reeditada ahora en español a través del sello Random House, el libro ofrece, según su sinopsis oficial, “el relato de una tragedia personal y política que sucede en Boca Grande, un imaginario Estado centroamericano dominado por la corrupción política, el reparto del poder entre los miembros de una misma familia, el tráfico de armas y las conspiraciones”.

La novela, de gran repercusión a lo largo de las décadas, fue elogiada, entre otros, por autores como Tennessee Williams y Joyce Carol Oates.

Una liturgia común, de Joan Didion, salió por Random House.

9. La invención del equilibrio, de Alicia Genovese. “Tanto en la física como en las pasiones hay impulsos contrarios, armonías momentáneas, sustentos inestables, corrientes subterráneas. Tratamos de hacer pie en la contingencia. Como el trapecista en su eje, ese artista del aire que encuentra en el vacío una frontera, la atracción del salto, un recuerdo de la niñez, impulsa a la poeta a aferrarse a las palabras para tentar la deriva, para inventar el equilibrio. O la simetría que se quiebra, lo que se desempareja por azar, por secreto designio aleatorio, como la música plácida de los móviles de viento. Equilibrios, correspondencias, armonías, caídas, el dictum de lo vivo, son la materia de estos versos. Versos escritos en un sottovoce cordial, que prenden, como las plantas, que traen el rumor del atávico pulso del corazón”, señalan desde Fondo de Cultura Económica sobre este libro de la poeta y ensayista argentina Alicia Genovese.

La invención del equilibrio, de Alicia Genovese, es una novedad de Fondo de Cultura Económica.

10. Mirlo. Cuadernos de la amistad, de Guillermo Saccomanno. “Hay un momento de la vida en que un hombre mira hacia atrás, hace memoria y reflexiona en una suerte de recapitulación. Su tono no es melancólico sino de valoración íntima de lo vivido. Y trata de reconocer aquello que ha sido feliz y crucial. En el recuento de las experiencias y de los años, sus amigos han sido una presencia permanente. A ellos está dedicado este libro.Guillermo Saccomanno cuenta la historia en común con amigos queridos que han muerto, y sin embargo la conversación sigue. Con los vivos el intercambio va variando y se proyecta hacia los años por venir. Todos son habitantes de la costa que han atravesado caminos propios con innumerables revelaciones. En algunos casos, sus miradas sobre el mundo muestran recorridos marcadamente diferentes y, no obstante, complementarios. Unos y otros se ganan un lugar en el corazón del lector. La relación entre estos hombres, la amistad viril, que con tanta precisión describe este libro conmovedor, va tomando distintas formas a lo largo del tiempo; la tensión, los ripios de la rivalidad y las enseñanzas conviven con las lealtades, que esconden sentimientos profundos y amorosos que se dan con naturalidad. Mirlo es el retrato certero de los amigos queridos, u n drama que encuentra un registro lírico de enorme belleza”, señala la sinopsis oficial de este nuevo libro del autor argentino Guillermo Saccomanno.

Mirlo. Cuadernos de la amistad, de Guillermo Saccomanno, es una novedad de Seix Barral.

11. Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enriquez, ilustrado por Lucas Nine. Esta publicación es la adaptación gráfica de cuatro relatos de la célebre obra de Mariana Enriquez, a través de la mirada y el trazo del dibujante Lucas Nine.

Nine nació en Buenos Aires, en 1975. Es dibujante, ilustrador, historietista y director de cine de animación. Sus obras han sido publicadas en diversos diarios, libros y revistas, y se han exhibido en varios países de América y Europa. Ha obtenido diversos premios por su trabajo como ilustrador, y sus animaciones han sido proyectadas en festivales de Argentina, Italia, España, Alemania y Francia (Annecy). Fue guionista y director de uno de los segmentos del largometraje Ánima Buenos Aires (2012), premiado en varios festivales internacionales de animación.

Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enriquez, ilustrado por Lucas Nine, salió por Salamandra Graphic.

12. Manual aplicado de gastronomía científica, de Mariana Koppmann. “Como saben profesionales y aficionados, cocinar es también hacer ciencia: se trata de experimentar con sabores y texturas, probar, ajustar y volver a probar recetas hasta dar con el resultado esperado, ese que despierte aplausos en la mesa. Este libro viene a ofrecer conocimientos y herramientas para el mejor encuentro entre la ciencia y la cocina. El Manual aplicado de gastronomía científica explora los procedimientos que permiten combinar los ingredientes que tenés en la alacena y en la heladera, tratarlos y transformarlos en platos únicos. Se incluyen en estas páginas, por ejemplo, los procesos para preparar panes o delicias de la pastelería y un detallado e infalible paso a paso para lograr la masa madre. No faltan a la cita las técnicas para elaborar lo que en la jerga culinaria se llama geles, espumas y emulsiones (más sencillo: gelatinas, flanes, cremas, merengues, mayonesas y más). También se revelan los secretos para crear frituras y rebozados originales, y las claves del uso de nitrógeno líquido y la cocción al vacío en las cocinas domésticas”, adelantan los editores de esta publicación que lanza este mes Siglo XXI.

Manual aplicado de gastronomía científica, de Mariana Koppmann, es una novedad de Siglo XXI Editores.

13. No son haikus, de Ana María Shua. Maestra reconocida de la microficción, Ana María Shua incursiona en esta publicación en otra forma de la brevedad literaria: poemas de diecisiete sílabas a los que se podría llamar haikus. Esa tradicional composición de origen japonés, compuesta por tres versos de cinco, siete y cinco moras (especie de unidad sonora japonesa equiparable a la sílaba), es famosa por ofrecer un concentrado de emoción y sentido en una extensión brevísima. “Me fascinan los límites, el desafío de la expresión poética encerrada en rigurosas diecisiete sílabas. Por ser autora y, sobre todo, lectora de microrrelatos, sé que la brevedad extrema puede ser un atajo hacia el máximo significado”. Pero, aclara, sus poemas no son estrictamente haikus.

No son haikus, de Ana María Shua, salió por Emecé.

14. La invención de un lector, de Cecilia Fanti. “¿Cómo nace una librería? ¿Cómo se mantiene y evoluciona con el tiempo?”, son algunas de las preguntas que intenta responder en esta publicación la escritora y librera argentina Cecilia Fanti, quien propone seis apuntes sobre la formación del catálogo de una librería y una reflexión sobre el trabajo de una librera.

Según los editores de este libro, en la publicación la autora “detalla las dinámicas de la selección de un catálogo y su organización a partir del encuentro cotidiano con sus lectores: los recurrentes, que son como amigos y aceptan las recomendaciones; los nuevos, que a veces desean un libro inexistente; o los ladrones, que siempre mejoran la técnica. Mientras hace los pedidos o las devoluciones y escoge los títulos que irán al escaparate o a la mesa de novedades, en este libro accedemos a la complejidad —a la delicadeza— del oficio del que dependen todos los actores del universo literario”.

“Un catálogo nunca está cerrado. En principio porque la producción de libros nunca se detiene. En su construcción hubo una sensibilidad y una decisión estética que luego definieron una ética de trabajo en la librería”, apunta Fanti en su flamante libro, que llega a la Argentina a través del sello Gris Tormenta.

La invención de un lector, de Cecilia Fanti, es una novedad de la editorial Gris Tormenta.

15. 30 días. La trama del atentado a la AMIA, de Alejandro Rúa. “30 días relata un fragmento de la historia, un capítulo de la década de 1990 que marcó la Argentina para siempre: el atentado a la Asociación Mutual Isarelita Argentina (AMIA). Este libro sigue las pisadas de los acusados de la voladura de la mutual judía en las semanas previas al atentado y se adentra en la intimidad del poder y de la investigación judicial en los días posteriores al ataque del 18 de julio de 1994. Alejandro Rúa investigó durante más de veinte años el atentado a la AMIA. Lo hizo como secretario ejecutivo de la Unidad Especial de Investigación creada por el gobierno nacional en 2001, como abogado querellante de víctimas del atentado y como defensor en el caso del memorándum de entendimiento con Irán. Durante más de dos décadas, atesoró un archivo de documentos, testimonios e imágenes, que desmenuza y comparte en esta intensa investigación para relatarlo como si se tratara del diario de un mes fatídico y adrenalínico”, anticipa Editorial Planeta sobre esta publicación.

16. Los cuidados, de Agustina Larrea. “Los cuentos de Los cuidados nos llevan a barrios, pueblos, campos, quintas, asilos, que están fuera del centro, a relatos fuera de este presente. Leerlos es empezar a habitar imágenes corridas hacia el pasado. Todas las historias guardan un misterio, todas están situadas en una zona oscura. Atravesar la oscuridad, pero no solo para descifrar los secretos, sino para iluminar los mecanismos humanos que fundan los puntos sombríos, es lo que logra Agustina Larrea con una escritura excepcional. Haciendo uso del anacronismo deliberado, en Los cuidados la autora elige ir a viejas voces, colores y lugares, imaginarios compuestos con tonos olvidados para dar cuenta de los temas universales de los que la literatura no deja de ocuparse, porque no dejan de definirnos: la infamia, las zonas opacas del alma, lo que permanece oculto, los vicios que nos agobian”, apunta la escritora Cynthia Edul en la contratapa de este libro de la escritora y periodista argentina Agustina Larrea. Se trata del primer libro de cuentos de esta autora y está compuesto por siete relatos.

Los cuidados, de Agustina Larrea, salió por la editorial Paripé Books.

17. Arturo, la estrella más brillante, de Reinaldo Arenas. Se trata, según los editores locales del sello Sigilo, de la novela lírica y alucinada de un preso en los campos de “reeducación” del régimen castrista y a la vez un testimonio bello y estremecedor. Poco conocida, esta pequeña obra maestra del genio cubano apareció por primera vez en Barcelona en 1984, apuntan desde la editorial que ahora decidió publicarla y distribuirla este mes en librerías.

El libro Arturo, la estrella más brillante, de Reinaldo Arenas, salió por Sigilo.

18. ¿Ha muerto mamá?, de Vigdis Hjorth. “Johanna es artista y ha pasado las últimas tres décadas viviendo en Estados Unidos con su esposo y su hijo. Tras la muerte de su marido, Johanna regresa a su Noruega natal. Una galería la ha invitado a una exposición retrospectiva, con una nueva obra suya como pieza central. Johanna alquila un apartamento junto al fiordo y una pequeña cabaña en el bosque a las afueras de la ciudad. A medida que atraviesa la urbe, de un lado a otro entre los dos lugares, busca dar sentido a su vida en el trabajo que tiene por delante y descubre algo que une su pasado con el presente”, apuntan desde Nórdica Libros sobre esta novela que acaba de lanzarse en Argentina. Se trata de la segunda novela de la autora noruega Vigdis Hjorth (1959), de quien hace algunos años circuló la exitosa La herencia. “Comparada frecuentemente con Karl Ove Knausgård por escribir sin tapujos y contar las cosas como realmente son, Hjorth regresa a los temas familiares para sumergirnos en una historia fascinante sobre los anhelos y decepciones más fundamentales de nuestras vidas. Se la recomendamos especialmente”, detallan sus editores.

La novela ¿Ha muerto mamá?, de Vigdis Hjorth, salió por Nórdica Libros.

19. Cuesta abajo, de Juana Libedinsky. “Un grave accidente, esquiando, irrumpe en la vida de Conrado, un profesional joven y exitoso. No es solo su suerte lo que se debate en la cama de un hospital. La familia —mujer, dos hijos— asume que también sus vidas quedan en suspenso. Juanita, su esposa, periodista de renombre, cuenta aquí, en primera persona, esa historia, que involucra su propia metamorfosis. Es un testimonio estremecedor, pero también, en cada línea, el más certero retrato de la capacidad de la naturaleza humana cuando se lleva al límite. La prosa vibrante, florida y visceral nos toma de la mano y nos pasea con ritmo de crónica: lo cotidiano y lo trascendental se superponen. Cuesta abajo es un libro por momentos trepidante, en otros, reflexivo, que se lee con el aliento en pausa. Drama. Amor. Pasiones. Y, con la fuerza de un rayo, la esperanza”, señala la sinopsis oficial de esta publicación, que acaba de salir por el sello La Bestia Equilátera.

Cuesta abajo, de Juana Libedinsky, salió por La Bestia Equilátera.

20. Obras rotas, de Pablo Messiez. “Este conjunto de obras marca un recorrido vital. Las plantas, la ceguera, una zapatería que se parece a los sueños, algunos personajes alrededor de lo sagrado, el borde entre lo real y su artificio. Las obras de Pablo Messiez no parecen reposar nunca en la comodidad, nada es del todo lo que parece, nada es demasiado estable, todo está a punto de mutar. La escritura, para avanzar, se nutre de poesía, pintura, biografía, periferias culturales. Los personajes emergen entrañables y, al mismo tiempo, nos muestran su revés, su costura, nos alertan: lo que vemos es ficción, una fiesta irreverente de la imaginación. Es que hay, en estas obras, una potencia acumulada que ha generado espectáculos hermosos, inolvidables”, escribió Santiago Loza sobre esta publicación que contiene obras del dramaturgo argentino Pablo Messiez, ahora editadas por el sello Paripé Books.

“Quienes pudimos ver espectáculos de Pablo sentimos el vértigo de asistir a un acontecimiento inquietante. Alguien está pensando el teatro en su totalidad. Al leer estas obras nos sentimos privilegiados de ser parte de la experiencia Messiez, una escritura que da cuenta del estallido”, concluye Loza.

Obras rotas, de Pablo Messiez, salió por Paripé Books.

MA