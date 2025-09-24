Llega el primer Festival de Jazz de San Nicolás
El Festival de Jazz de San Nicolás es un encuentro gratuito e internacional que celebra la diversidad del jazz en la ciudad donde Bill Evans dejó su huella histórica, reuniendo grandes figuras y talentos locales.
Organizado por DESA, principal accionista de EDEN, y con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás, y con dirección artística de Nico Sorín, el encuentro se celebrará en cinco sedes especialmente acondicionadas para esta oportunidad: Teatro San Nicolás (con capacidad para 700 espectadores, De la Nación 346), Villa Rocca (Pellegrini 72) y Esquina Menchaca (León Guruciaga y J. M. de Rosas), Colegio de Abogados San Nicolás (Bartolomé Mitre 133), Auditorio Casa del Acuerdo (De la Nación 143).
- The Bad Plus (EE.UU.), cuarteto que fusiona jazz, rock y pop.
- Chris Cain & Nasta Super Band, blues de alto vuelo con el guitarrista y cantante californiano.
- Hugo Fattoruso & Barrio Sur, con la fuerza de los tambores afrouruguayos.
- Javier Malosetti y la Experiencia científico-musical, un cuarteto junto a Ramiro Flores en saxo, Juan Canosa en trombón y Sergio Verdinelli en batería, la formación original de la banda con vientos y rítmica.
- Ensamble Bill Evans, tributo al pianista en el mismo teatro donde tocó en 1979. Nico Sorín junto a Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, Abel Rogantini en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo, y como invitados especiales Carlos Michelini en saxo, Franco Luciani en armónica, Rocío Giorgi en voz y Lucio Balduini en guitarra, además de una orquesta de cuerdas.
- Lito Vitale Trío, referente de la fusión argentina.
- Mono Fontana y Sergio Verdinelli, dúo de culto.
- Yamile Burich y Mapu (Flores, Jacinto, González).
- Mapu, trío integrado por Ramiro Flores, Hernán Jacinto y Pablo González
Escena local: Leo Postolovsky, Hugo Giménez, Francisco Nava, Groove Fandango y la jam final con “Colo” Silva.
Actividades paralelas:
- Muestra fotográfica de Pablo Astudillo: “Expresiones” del Jazz.
- Exposición de luthería de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar.
El festival busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad, promover el turismo y generar un espacio de encuentro diverso. “El jazz es libertad —explica Nico Sorin— y la diversidad fue el criterio para armar la grilla”.
AGENDA COMPLETA
📅 SÁBADO 4/10
TEATRO MUNICIPAL
- FONTANA - VERDINELLI. 17.30h
- HUGO GIMENEZ. 19.30h
- BILL EVANS ENSAMBLE. 20h
- THE BAD PLUS. 22h
COLEGIO DE ABOGADOS
- YAMILE BURICH trío. 18.30h
ESQUINA MENCHACA
- LEO POSTOLOVSKY cuarteto. 15h
- GROOVE FANDANGO. 16h
VILLA ROCCA
- MAPU - Jacinto- Flores- González. 23.30h
📅 DOMINGO 5/10
TEATRO MUNICIPAL
- HUGO FATTORUSO & Barrio Sur. 17.30h
- JAVIER MALOSETTI - ECM. 19h
- CHRIS CAIN & Nasta Super Band. 21h
CASA DEL ACUERDO
- LITO VITALE trío. 16h
ESQUINA MENCHACA
- FRAN NAVA cuarteto. 15h
VILLA ROCA
- PEYCERE - SILVA - SANDERS - ROSSANO. 22.30h
0