Llega el primer Festival de Jazz de San Nicolás

El Festival de Jazz de San Nicolás es un encuentro gratuito e internacional que celebra la diversidad del jazz en la ciudad donde Bill Evans dejó su huella histórica, reuniendo grandes figuras y talentos locales.

Organizado por DESA, principal accionista de EDEN, y con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás, y con dirección artística de Nico Sorín, el encuentro se celebrará en cinco sedes especialmente acondicionadas para esta oportunidad: Teatro San Nicolás (con capacidad para 700 espectadores, De la Nación 346), Villa Rocca (Pellegrini 72) y Esquina Menchaca (León Guruciaga y J. M. de Rosas), Colegio de Abogados San Nicolás (Bartolomé Mitre 133), Auditorio Casa del Acuerdo (De la Nación 143).

The Bad Plus (EE.UU.), cuarteto que fusiona jazz, rock y pop.

(EE.UU.), cuarteto que fusiona jazz, rock y pop. Chris Cain & Nasta Super Band , blues de alto vuelo con el guitarrista y cantante californiano.

, blues de alto vuelo con el guitarrista y cantante californiano. Hugo Fattoruso & Barrio Sur , con la fuerza de los tambores afrouruguayos.

, con la fuerza de los tambores afrouruguayos. Javier Malosetti y la Experiencia científico-musical , un cuarteto junto a Ramiro Flores en saxo, Juan Canosa en trombón y Sergio Verdinelli en batería, la formación original de la banda con vientos y rítmica.

y , un cuarteto junto a en saxo, en trombón y en batería, la formación original de la banda con vientos y rítmica. Ensamble Bill Evans , tributo al pianista en el mismo teatro donde tocó en 1979. Nico Sorín junto a Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, Abel Rogantini en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo, y como invitados especiales Carlos Michelini en saxo, Franco Luciani en armónica, Rocío Giorgi en voz y Lucio Balduini en guitarra, además de una orquesta de cuerdas.

, tributo al pianista en el mismo teatro donde tocó en 1979. junto a en batería, en piano, en contrabajo, y como invitados especiales en saxo, en armónica, en voz y en guitarra, además de una orquesta de cuerdas. Lito Vitale Trío , referente de la fusión argentina.

, referente de la fusión argentina. Mono Fontana y Sergio Verdinelli , dúo de culto.

, dúo de culto. Yamile Burich y Mapu (Flores, Jacinto, González).

y (Flores, Jacinto, González). Mapu, trío integrado por Ramiro Flores, Hernán Jacinto y Pablo González

Escena local: Leo Postolovsky, Hugo Giménez, Francisco Nava, Groove Fandango y la jam final con “Colo” Silva.

Actividades paralelas:

Muestra fotográfica de Pablo Astudillo : “Expresiones” del Jazz.

: “Expresiones” del Jazz. Exposición de luthería de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar.

El festival busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad, promover el turismo y generar un espacio de encuentro diverso. “El jazz es libertad —explica Nico Sorin— y la diversidad fue el criterio para armar la grilla”.

AGENDA COMPLETA

📅 SÁBADO 4/10

TEATRO MUNICIPAL

FONTANA - VERDINELLI. 17.30h

HUGO GIMENEZ. 19.30h

BILL EVANS ENSAMBLE. 20h

THE BAD PLUS. 22h

COLEGIO DE ABOGADOS

YAMILE BURICH trío. 18.30h

ESQUINA MENCHACA

LEO POSTOLOVSKY cuarteto. 15h

GROOVE FANDANGO. 16h

VILLA ROCCA

MAPU - Jacinto- Flores- González. 23.30h

📅 DOMINGO 5/10

TEATRO MUNICIPAL

HUGO FATTORUSO & Barrio Sur. 17.30h

JAVIER MALOSETTI - ECM. 19h

CHRIS CAIN & Nasta Super Band. 21h

CASA DEL ACUERDO

LITO VITALE trío. 16h

ESQUINA MENCHACA

FRAN NAVA cuarteto. 15h

VILLA ROCA