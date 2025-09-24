eldiario.es
Música

Llega el primer Festival de Jazz de San Nicolás

  • En la ciudad bonaerense donde Bill Evans ofreció su histórico concierto de 1979, llega la primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás, con dirección artística de Nico Sorin. Serán dos jornadas en cinco sedes, con entrada libre y una programación de nivel internacional, el sábado 4 y domingo 5 de octubre.

El Festival de Jazz de San Nicolás es un encuentro gratuito e internacional que celebra la diversidad del jazz en la ciudad donde Bill Evans dejó su huella histórica, reuniendo grandes figuras y talentos locales.

Organizado por DESA, principal accionista de EDEN, y con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás, y con dirección artística de Nico Sorín, el encuentro se celebrará en cinco sedes especialmente acondicionadas para esta oportunidad: Teatro San Nicolás (con capacidad para 700 espectadores, De la Nación 346), Villa Rocca (Pellegrini 72) y Esquina Menchaca (León Guruciaga y J. M. de Rosas), Colegio de Abogados San Nicolás (Bartolomé Mitre 133), Auditorio Casa del Acuerdo (De la Nación 143). 

  • The Bad Plus (EE.UU.), cuarteto que fusiona jazz, rock y pop.
  • Chris Cain & Nasta Super Band, blues de alto vuelo con el guitarrista y cantante californiano.
  • Hugo Fattoruso & Barrio Sur, con la fuerza de los tambores afrouruguayos.
  • Javier Malosetti y la Experiencia científico-musical, un cuarteto junto a Ramiro Flores en saxo, Juan Canosa en trombón y Sergio Verdinelli en batería, la formación original de la banda con vientos y rítmica.   
  • Ensamble Bill Evans, tributo al pianista en el mismo teatro donde tocó en 1979. Nico Sorín junto a Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, Abel Rogantini en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo, y como invitados especiales Carlos Michelini en saxo, Franco Luciani en armónica, Rocío Giorgi en voz y Lucio Balduini en guitarra, además de una orquesta de cuerdas.
  • Lito Vitale Trío, referente de la fusión argentina.
  • Mono Fontana y Sergio Verdinelli, dúo de culto.
  • Yamile Burich y Mapu (Flores, Jacinto, González).
  • Mapu, trío integrado por Ramiro Flores, Hernán Jacinto y Pablo González 

Escena local: Leo Postolovsky, Hugo Giménez, Francisco Nava, Groove Fandango y la jam final con “Colo” Silva.

Actividades paralelas:

  • Muestra fotográfica de Pablo Astudillo: “Expresiones” del Jazz.
  • Exposición de luthería de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar.

El festival busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad, promover el turismo y generar un espacio de encuentro diverso. “El jazz es libertad —explica Nico Sorin— y la diversidad fue el criterio para armar la grilla”.

AGENDA COMPLETA

📅 SÁBADO 4/10

TEATRO MUNICIPAL

  • FONTANA - VERDINELLI. 17.30h
  • HUGO GIMENEZ. 19.30h
  • BILL EVANS ENSAMBLE. 20h
  • THE BAD PLUS. 22h

COLEGIO DE ABOGADOS

  • YAMILE BURICH trío. 18.30h

ESQUINA MENCHACA

  • LEO POSTOLOVSKY cuarteto. 15h
  • GROOVE FANDANGO. 16h

VILLA ROCCA

  •  MAPU - Jacinto- Flores- González. 23.30h

📅 DOMINGO 5/10

 TEATRO MUNICIPAL

  • HUGO FATTORUSO & Barrio Sur. 17.30h
  • JAVIER MALOSETTI - ECM. 19h
  • CHRIS CAIN & Nasta Super Band. 21h

CASA DEL ACUERDO

  •  LITO VITALE trío. 16h

ESQUINA MENCHACA

  • FRAN NAVA cuarteto. 15h

VILLA ROCA

  • PEYCERE - SILVA - SANDERS - ROSSANO. 22.30h
