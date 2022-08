Llegan las Jams de escritura epistolar con dos duplas: Camila Fabbri y Federico Jeanmaire y Sonia Budassi y Nicolás Artusi

Hay quienes dicen que las jam sessions (“sesiones improvisadas” en castellano) eran encuentros informales entre músicos de jazz de los años treinta en Nueva York. Con el tiempo, el término también alcanzó a artistas de otros géneros, como el rock, el blues o el rap. Justamente, lo que hacían era improvisar y crear un tipo de música en acto sin ensayo.

En la Argentina, en 2006, estas jam sessions también llegaron a la literatura de la mano del escritor y gestor cultural argentino, Haidu Kowski. Se trata de las jam de escritura: eventos literarios en los cuales se llevan adelante actividades de escritura en vivo.

Con idea y curaduría del propio Kowski, este sábado 13 de agosto llegará una jam de escritura que, en este caso, abordará el género epistolar y estará centrada en la propia zona geográfica del Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se realizará el encuentro. La consigna, de alguna manera, rememora el entonces Palacio de Correos que funcionaba en el actual CCK.

Con la moderación del escritor Debret Viana, estarán presentes a las 17 h los escritores Camila Fabbri y Federico Jeanmarie. Luego, a las 19 h, será el turno de Sonia Budassi y Nicolás Artusi. Los cuatro autores tendrán la oportunidad de compartir con el público presente parte de sus procesos creativos personales en vivo; en este caso, para el comienzo de una obra epistolar.

Sonia Budassi, periodista y escritora, compartió sobre la epístola como género: “Hay una tradición literaria fortísima de literatura epistolar; por azar se me viene a la mente el bellísimo libro de cartas entre Rilke, Pasternak y la poeta rusa Marina Tsvietáieva, demasiado extraordinario, tanto que asusta. Ese intercambio, aparentemente espontáneo entre escritores, nos regala piezas literarias en su fresca elaboración, aunque, sabemos, o imaginamos -al fin y al cabo se dedican a la literatura los tres- es parte de una estrategia: mezcla entre impulso y deseo de persuadir al destinatario. En el reverso estarían las obras de ficción que se nutren del recurso de las cartas, como las del maestro Manuel Puig en su novela Boquitas pintadas entre mil más. Otras más contemporáneas toman, como Beatriz Vignoli, Alejandro López y más tarde, Sebastián Hernaiz en su libro Las citas, materiales de chat como parte de su literatura, y tantos más”.

En relación con este nuevo jam de escritura, expresó: “Territorio postal, este jam epistolar, presenta un gran desafío: a la estrategia de seducción literaria que se pretende para mantener la atención del otro, en mi caso, Nicolás Artusi, se suma la espontaneidad del 'vivo' y poder mantener el interés de los asistentes y jugar con lo más lindo: el lenguaje y todas sus modulaciones, veremos si sale humor, melodrama, intriga, pelea... ¿No mandaron un chat intempestuoso, alguna vez, pero cuidando cada palabra como si quisieran escribir un cuento o una novela o una crítica cultural de lo más preciosa? ¿O alguna declaración surgida del deseo de llamar la atención del otro, y por eso negociamos el impulso de escalar un conflicto, de ganarle al otro o hacer que nos adore por esas simples líneas de amor, competencia o tensión? Espero que haya algo de todo eso. Literatura, realidad, creatividad, y lúdica construcción de un yo en una carta en una botella tirada al océano, a la espera de una reacción, en medio del público”.

Por su parte, el periodista y conductor de televisión, Nicolás Artusi, comentó: “Anteriormente, ya había participado de otras jam de escritura. Y, como toda jam, la esencia de la broma infinita de cada uno de estos encuentros pasa por la improvisación. Entonces, en experiencias anteriores confieso que me presenté absolutamente en blanco y, sin hacer trampa, entregado, regalado incluso, al riesgo de la improvisación. Y este sábado no va a ser distinto, pero hay una diferencia: la modalidad de este sábado va a ser epistolar. Entonces, vamos a conversar a través de las palabras entre unos y otros. A mí me toca hacer dúo con Sonia Budassi que, además de ser una periodista notable es también una gran escritora. Así que veremos cómo se da esta suerte de diálogo mediado por la pantalla, casi simulando ser una conversación como las de décadas pasadas, a vuelta de correo”.

Y agregó: “Más allá de la improvisación y la sorpresa, lo que me gusta en este caso es el género epistolar y, además, la cualidad que se desprende de estos encuentros que es la del folletín. Porque, en definitiva, si no fuera que estamos ahí escribiéndonos en vivo y en directo, si fuera que nos escribiéramos como se hacía antes —que uno enviaba cartas y esperaba respuesta—, el tiempo es también un componente fundamental de esta experiencia. Así que me gusta pensar que cuando esto se traduzca y, eventualmente, se publique —porque siempre, de alguna manera y otra, termina publicado en algún librito—, el lector inadvertido pueda suponer que efectivamente nos enviamos cartas y que hubo un tiempo de espera, corto, mediado o largo, mediatizando la recepción y la entrega. Así que veremos lo que sucede. Para mí lo más importante es la improvisación y la sorpresa”.

LOS ESCRITORES

Camila Fabbri es escritora, directora de teatro y actriz. Dirigió las obras Brick, Mi primer hiroshima, Condición de buenos nadadores, En lo alto para siempre y Recital Olímpico. Fue nominada a los Premios Cóndor de Plata por su trabajo actoral en Dos disparos, de Martín Rejtman. Publicó el libro de cuentos Los accidentes, la novela de no ficción El día que apagaron la luz y Estamos a salvo. Ha sido publicada en España, México y Chile y traducida al inglés y al portugués. En 2021 fue seleccionada por la revista Granta entre los 25 mejores narradores en español menores de 35 años.

Por su parte, Federico Jeanmaire publicó más de veinte novelas, entre las que se destacan Más liviano que el aire, La creación de Eva, Tacos altos, Una lectura del Quijote, Una virgen peronista y Amores enanos. Recibió los premios: Rojas, Emecé, Clarín y Unicaja. Sus últimas novelas son Werra y Darwin o el origen de la vejez.

Escritora y periodista, Sonia Budassi es editora de la revista de elDiarioAR; antes editó en la revista Ñ y Anfibia. En 2021, ganó el primer premio del Fondo Nacional de Las Artes en categoría Letras por su libro de cuentos Animales de compañía, que se publicará en breve por Editorial Entropía. Es autora de los libros de ficción Acto de fe, Periodismo y Los domingos son para dormir; y de no ficción La frontera imposible: Israel-Palestina, Apache y Mujeres de Dios. Es docente de escritura creativa y de crítica cultural en el posgrado de Periodismo Cultural de UNSAM y en la Universidad Austral, entre otras instituciones. Colabora con críticas en revisas como Acción, Anfibia, Panamá, Crisis, 5 WWW, entre otras.

Nicolás Artusi es periodista y sommelier de café. Conduce el programa radial “Café del día” en Metro 95.1. Escribe la corresponsalía cultural de La Nación Revista. Conduce “Imagen Positiva” en el canal IP e integró el comité asesor del Festival de Literatura de Buenos Aires (Filba). Publicó los libros Café, de Etiopía a Starbucks, la historia secreta de la bebida más amada y más odiada del mundo, que ya lleva seis ediciones en la Argentina y una edición especial en Colombia, desde donde se editó para Centroamérica y el Caribe; Cuatro comidas, breve historia universal del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena; Manual del Café, guía definitiva para comprar, preparar y tomar; y Diccionario del café, la bebida más amada y odiada del mundo de la A a la Z (todos en Planeta). Fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

