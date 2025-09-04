eldiario.es
Argentina España
Sumate
Archivo
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
EN VIVO Sesión en el Senado por la Ley de Emergencia en Discapacidad
La ventana indiscreta
Podcast

Mercedes Funes y los silencios sobre la salud mental y la locura que vemos todos los días

  • Nacio en Santa Fe, es polítologa, periodista En 2015 fue una de las organizadoras de la primera marcha de #NiUnaMenos.“Publicó Feminista en falta: conversaciones, relatos y preguntas de una revolución en marcha” (2019) Su primera novela es “Adentro”.publicada por Planeta.

  • — Episodios anteriores

Episodio 21 de la Temporada 2 de La Ventana Indiscreta, con Mercedes Funes.
Episodio 21 de la Temporada 2 de La Ventana Indiscreta, con Mercedes Funes.
4 de septiembre de 2025 15:42 h

0

En “Adentro”, su primera novela (Editorial Planeta), Mercedes Funes aborda un tema del que todavía sigue sin hablarse lo suficiente, la salud mental. Allí, Isabel, la protagonista, decide internarse voluntariamente, y desde este punto de partida comienzan a abrirse todas las historias.

“El interior de una cabeza nunca es correcto. Isabel no podia ser correcta, ni con los demás ni consigo misma. Es alguien pensando, a veces pensando barbaridades. Me interesa mucho hablar de la locura cotidiana, la que vemos en la calle, la que nos gobierna”, dice Mercedes Funes en este nuevo episodio de La Ventana Indiscreta.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales. 

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats