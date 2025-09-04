Mercedes Funes y los silencios sobre la salud mental y la locura que vemos todos los días

En “Adentro”, su primera novela (Editorial Planeta), Mercedes Funes aborda un tema del que todavía sigue sin hablarse lo suficiente, la salud mental. Allí, Isabel, la protagonista, decide internarse voluntariamente, y desde este punto de partida comienzan a abrirse todas las historias.

“El interior de una cabeza nunca es correcto. Isabel no podia ser correcta, ni con los demás ni consigo misma. Es alguien pensando, a veces pensando barbaridades. Me interesa mucho hablar de la locura cotidiana, la que vemos en la calle, la que nos gobierna”, dice Mercedes Funes en este nuevo episodio de La Ventana Indiscreta.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

