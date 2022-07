Palo Pandolfo: a un año de su muerte, lanzan un nuevo video para recordarlo

Mientras grababa Siervo, su último disco de estudio (lanzado en 2021), Palo Pandolfo decía que este disco era un disco electroacústico: un balance íntimo entre el sonido crudo de las canciones despojadas y arreglos eléctricos que acentúan los colores buscados. Antes de grabarlo, compuso gran parte de este disco desde una loopera. Como un alquimista buscó bucles, frases, sonidos y los repitió y combinó hasta que Siervo tomó forma. Muchos de esos loops pueden escucharse en la mezcla del disco. La lumínica Tu Amor ft Santiago Motorizado fue nominada a Canción del Año y Mejor Colaboración en los Premios Gardel 2022. Este 22 de Julio, a un año de la partida física, diversos homenajes sucederán de parte de artistas, periodistas amigos y medios de comunicación. S - Music se suma a esta celebración lanzando un nuevo video oficial para la canción, dirigido por Leo Vaca.

Palo, una leyenda que se contaba en presente

Saber más

La idea (que cuenta con la colaboración de la cantante Mora Navarro) no es una canción nueva. Compuesta hace más de 15 años, es tal vez la canción más vieja de Siervo. Sólo los más ávidos fans, sus colaboradores y su familia la conocían. “En esta canción, Palo tocó y grabó las baterías, percusiones, el bajo, la guitarra y las voces. Para el nuevo video de la canción, dirigido por Leo Vaca, la familia y amigos íntimos de Palo colaboraron con su arte y actuación en la realización del video”, explicaron desde S-Music.

“Palo migró. SIERVO Es el disco que nos dejó. No fue un disco de rock, es un disco íntimo. Con canciones viejas (como La idea y Madrigal) y canciones que se escribieron en pleno proceso de grabación durante la Pandemia (Tu Amor y El Alma Partida por ejemplo), no es casualidad que el arte de tapa diga Palo y no Palo Pandolfo. Quienes tuvimos la suerte de disfrutarlo, lo extrañamos todos los días”, agregaron desde su familia y amigos.

Sobre Palo Pandolfo

Palo Pandolfo modeló, jugó y dejó huella en la historia de la música argentina con un legado de canciones esenciales. Hizo siempre lo que quiso porque supo del poder creativo de la libertad y entendió la capacidad transformadora del arte. Fue voz, sostén y consuelo en épocas dolorosas e incómodas, y esperanza y alegría cuando salió el sol. Un dragón inquieto, mutante e inmortal. Un viajero indestructible que siempre será canción.

Emblema de la música popular, desde la década del 80 recorrió un camino lleno de alternativas: metabolizó en clave dark y post-punk la rabia y el dolor de la larga noche de la última dictadura militar argentina; fue un refinado arquitecto del pop de alta rotación radial y le puso el cuerpo y la voz al tango, el folklore y la música rioplatense.

Distintas pieles para un único modelo de artista: el creador impulsado por la curiosidad que siempre está dispuesto a asumir riesgos en lugar de acomodarse en alguna zona de confort.

Un 22 nació y un 22 partió. 22 es “El loco” y es el día que se hace eterno en Siervo, su último trabajo discográfico que expresa mejor que nada el espíritu inencasillable de un auténtico explorador musical. El 22 de octubre de 2021, en el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo, tan amadas por Palo, se presentó este testimonio fiel y sincero del hombre de la dulzura y sensibilidad desbordante, la sonrisa limpia y la fe ciega en un mañana mejor.

Luego de dos años de El Vuelo del Dragón, un proyecto descomunal que reúne 30 años de canciones imborrables, Palo Pandolfo volvió a sorprender con un último disco, en el que venía trabajando hace varios meses. En él volcó todo su corazón y talento, logrando que sea el broche final de una carrera marcada de éxitos e historias. Con colaboraciones de grandes artistas como Fito Páez, Santiago Motorizado, Hilda Lizarazu, Sofía Viola y Mora Navarro, Siervo es un regalo más para la música argentina, un mimo que reafirma el impulso, autenticidad y pasión que marcaron toda su carrera.

Gracias al cuaderno en el que llevaba anotado todos sus deseos para este material, su equipo logró terminar de darle los toques finales para que el sueño de Palo siga vigente más allá de su presencia física. Siervo retrata la dulzura, el dolor y la fuerza de un hombre que todo lo sintió mucho y lo transformó en canción, de un luchador comprometido con su tiempo, de un artista nato que escribió y cantó historia.

SIERVO ES SERVIR AL OTRX

Más información en www.palopandolfo.com.ar y en @palopandolfo / Face: PandolfoPalo / Tw: palopandolfo

GC