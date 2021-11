Rodeado de meteroritos, empieza el encuentro nacional sobre el patrimonio cultural

Este jueves, en Chaco, empieza la segunda edición del encuentro nacional Los Patrimonios son Políticos. La convocatoria se propone pensar el patrimonio cultural entre cosmovisiones, ciencia, arte y ecología, y tendrá dos sedes principales: Resistencia -la capital provincial- y el Campo del Cielo, un espacio en el que hace unos cuatro mil años cayó la lluvia de meteoritos de la que quedó el mayor registro en la Tierra. Será hasta este sábado y participarán escritores, artistas, científicos, funcionarios e integrantes de las comunidades originarias de esa zona, entre otros.

Esta vez, después de una primera edición virtual del encuentro en 2020 que reflexionó sobre la perspectiva de género en el campo de las políticas y los patrimonios culturales, el foco se pondrá en debatir el patrimonio no sólo en términos de lo tangible -un monumento, un edificio- sino también de una creencia ancestral, un saber científico o una tradición cultural. Es decir, sobre la convivencia entre la materialidad y la inmaterialidad. Así lo decidieron la Secretaría de Patrimonio Cultural, la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial y el Museo Nacional Terry, que dependen del Ministerio de Cultura de la Nación y que organizan el encuentro.

“Uno de los ejes clave de esta edición será la discusión acerca de cómo los bordes entre patrimonio material e inmaterial en el mundo contemporáneo se vuelven más porosos. Nos sirve de claro ejemplo el Campo del Cielo: hay por cierto un valor material, no sólo por los objetos meteoríticos, sino en la integralidad del sitio donde hay marcas de los cráteres. Pero también hay valor inmaterial: discursos científicos que intentan explicar qué pasó allí, relatos de las cosmovisiones originarias muy vinculadas a ese paisaje y esa lluvia meteorítica, creaciones de ciencia ficción vinculadas a lo extraterrestre, y también un interés turístico, que también puede implicar algo del orden de lo patrimonial”, explica Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.

“Lo material y lo inmaterial son inseparables, y esa es una discusión importante y urgente en el ámbito de los patrimonios. Nos manejamos con una noción heredada de la Europa del siglo XIX, que piensa en edificios, en monumentos, y en la actualidad esa idea debe ser debatida”, suma González.

El dramaturgo, director teatral y actor Rafael Spregelburd es uno de los artistas invitados a la convocatoria. En diálogo con elDiarioAR, reflexiona sobre qué trabajo hay que hacer para que la idea de patrimonio no esté tan directamente asociada a lo tangible. "No es de extrañar que haya que revertir ese camino que creemos natural. Vivimos en sociedades que han hecho del consumismo no sólo una deidad que rige lo económico, lo familiar y lo privado, sino también lo imaginario; en el acto de consumir cosas se nos juega muchas veces la identidad del deseo. Las artes (que desde otro punto de vista son consumos altamente inútiles) han venido siempre a cuestionar este aspecto casi automático del hombre como consumidor de recursos. Al reemplazar a los objetos poseíbles por capital simbólico o emociones de uso inmediato, el arte se presenta como una actividad inevitable y magnética, que convive con la razón, con la economía y con la gestión de recursos. ¿Cuántas veces es lícito desplomarse ante el Claro de Luna de Beethoven o sumergirse en el misterio de las pinturas de las Cuevas de Chauvet?".

"Soy dramaturgo y lo que produzco es arena que se filtra entre los dedos. La obra de teatro es lo más antiobjetual que se pueda concebir. Como objeto, sólo ocurre en presencia, en convivio ritual. Su posesión es inmaterial. ¿Me preguntan a mí qué falta hacer para proteger estos patrimonios? ¿Debo aclarar que es evidente la insatisfacción que me produce la desinversión pública en la cultura? Venimos de un desbarranco de dimensiones catastróficas en el gobierno anterior, donde el propio Ministerio fue degradado a Secretaría. Luego los dos años de pandemia han hecho estragos en todas las manifestaciones artísticas que supongan la reunión de personas alrededor de un punto de contacto (contagio). Nos espera una cuesta muy empinada y esperamos estar dando los primeros pasos necesarios", suma Spregelburd.

Selva Almada, autora de novelas como El viento que arrasa y Ladrilleros y también participante del encuentro en Chaco, describe: “Las jornadas me dan mucha ilusión. Cuando recibí la invitación desconocía el concepto de patrimonio intangible y me parece precioso, necesario, novedoso (al menos lo es para mí). A raíz de esto estoy leyendo un libro de Juan Chico, Las voces de Napalpí; y otro del escritor wichí Audencio Zamora Leckott. A mí, que soy una seducida por la oralidad, los relatos hablados, los sonidos y chasquidos y ruiditos de las lenguas, las particularidades y texturas de las palabras y del tremendo lirismo de la oralidad, todo esto es lo que me atrae. Cómo las lenguas que perviven en nuestro territorio, resistiendo boca a boca y de generación en generación, suenan, dicen y significan. Por ejemplo leo en el libro de Chico que el nombre Napalpí puede derivar de la palabra yapa’ (del qom antiguo) que quiere decir amigo. Y pienso: ¿por eso le diremos yapa a esa especie de regalo, de atención, que nos daba el almacenero cuando éramos niños? ¿Vendrá de ahí? Será una perla qom entramándose en el castellano?".

Además de Almada, Spregelburd y González, estarán en el encuentro Ticio Escobar, Franco "Bifo" Berardi, Diego Golombek, Viviana Usubiaga, Mario Vesconi, referentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de las comunidades Moqoit y del colectivo Madres de la Cultura Qom, entre otros.

Hasta este sábado, habrá debates, talleres, conciertos, talleres, charlas y proyecciones: presenciales y gratuitas para quienes estén allí, y por streaming para quienes quieran seguirlas online. Se transmitirán en vivo por las redes del Museo Nacional Terry, Museos y Patrimonio de la Nación, Ministerio de Cultura de la Nación, CECUAL, Dirección de Patrimonio Cultural de Chaco e Instituto de Cultura de Chaco.

JR