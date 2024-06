Series y películas que llegan en junio al streaming: ‘La casa del dragón’, una biopic de Cris Miró y más ‘Bridgerton’

Entre el regreso de series muy populares, como The Boys y La casa del dragón y el lanzamiento de novedosas producciones, las plataformas de streaming se renuevan a lo largo de junio con diversas propuestas.

A continuación, un repaso por algunas series y películas destacadas que se incorporarán durante este mes a los servicios de Netflix, Max, Mubi, Amazon Prime, Apple TV+, Paramount+, Disney +, Flow y Star+.

1. Cris Miró (Ella). “A 25 años de su fallecimiento, llega Cris Miró (Ella) a TNT y Flow. La serie biopic original, que relata la historia de la primera mujer trans argentina en hacerse famosa como vedette, se estrenará en TNT el 23 de junio a las 22 con nuevos episodios cada domingo y estará disponible completa en Flow a partir del 24”, adelantaron en un comunicado los productores del cilo.

“Con ocho episodios de 30 minutos, la historia basada en la novela Hembra, Cris Miró - Vivir y morir en un país de machos de Carlos Sanzol, recorrerá la vida y trayectoria de uno de los exponentes más emblemáticos de los años 90”, agregaron.

Con guión de Martín Vatenberg y Lucas Bianchini, y dirigida por Martín Vatenberg en colaboración con Javier Van de Couter, la serie está protagonizada por Mina Serrano en el papel de Cris Miró y contará con las actuaciones estelares de Katja Alemann, César Bordón, Agustín Soy Rada Aristarán, Vico D´Alessandro, Marcos Montes, Toto Rovito, Manu Fanego, Martín Campi Campilongo, Carolina Kopelioff, Alejandro Tantanian y Adabel Guerrero, entre otros.

Emblema del colectivo LGBTQ+ y pionera de una lucha que sigue vigente en la actualidad, Cris Miró continúa siendo una referencia indiscutida para las nuevas generaciones.

Cris Miró (Ella) se podrá ver desde el 23 de junio por la señal TNT, con nuevos episodios cada domingo. Además, a partir del 24 de junio estará completa para ver por streaming en Flow.

2. Hecho en Inglaterra: las películas de Powell y Pressburger. Dirigida por el galardonado David Hinton, esta película documental tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2024 y ofrece una mirada personal y conmovedora de Martin Scorsese a la genialidad de los cineastas británicos Michael Powell y Emeric Pressburger, una de las sociedades creativas más importantes de la historia del cine.

“Con material de archivo exclusivo y testimonios íntimos, la película explora cómo clásicos como The Red Shoes y Black Narcissus influyeron profundamente en Scorsese y dejaron una huella indeleble en su carrera. Este documental es una celebración imperdible de dos grandes maestros del cine”, anunció Mubi en un comunicado sobre este largometraje que podrá verse en su plataforma a partir del 28 de junio.

El documental Hecho en Inglaterra: las películas de Powell y Pressburger estará disponible en Mubi a partir del 28 de junio.

3. Ferrari. “En el verano de 1957, el ex piloto Enzo Ferrari enfrenta una crisis: la quiebra amenaza su fábrica y su matrimonio sufre por la pérdida de su hijo Dino. Sus pilotos, impulsados por la pasión de ganar, se enfrentan a la peligrosa carrera de 1.000 millas en Italia, la Mille Miglia”, adelanta Amazon Prime Video sobre esta película que luego de un paso exitoso por las salas de cine de todo el mundo aterrizará en esa plataforma a partir del 19 de junio.

Escrita y dirigida por Michael Mann, el guión es una adaptación del libro de no ficción Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine del periodista Brock Yates. El largometraje tiene entre sus protagonistas a Adam Driver y Penélope Cruz.

La película Ferrari estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 19 de junio.

4. Bridgerton. “Mientras las debutantes anhelan ser diamantes de primera, una discreta flor con una doble vida descubre su propio brillo, entre secretos y sorpresas”, anticipa Netflix sobre la segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton que llegará a las pantallas a partir del 13 de junio. Luego del lanzamiento de los cuatro primeros episodios el mes pasado, durante junio se completará el ciclo con cuatro más.

Basada en las populares novelas de Julia Quinn, esta serie se convirtió en una de las más vistas en Netflix, desde su lanzamiento a finales de 2020. La producción está ambientada en la alta sociedad londinense durante el período Regencia, a principios del siglo XIX. Con fastuosos trajes, romances apasionados y una reconstrucción de época muy lograda, cada temporada refleja la historia de un hermano de la familia Bridgerton.

Los nuevos episodios de la tercera temporada de Bridgerton estarán disponibles en Netflix a partir del 13 de junio.

5. The Boys. “En esta temporada, Victoria Neuman se acerca a la Oficina Presidencial y Homelander gana poder. Butcher pierde al hijo de Becca y su lugar en The Boys. Con mayores riesgos, el equipo debe unirse para salvar al mundo antes de que sea demasiado tarde”, adelantó a los fanáticos de esta serie Amazon Prime Video en sus redes.

Basada en una historieta y bestseller del New York Times, escrita por Garth Ennis y Darick Robertson, quienes además son productores ejecutivos, The Boys es una superproducción que lanzará su cuarta temporada el 13 de junio. Serán ocho capítulos que llegarán a las pantallas de la siguiente manera: el 13 de junio se podrán ver tres episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal. “La serie culminará con un final de temporada épico el jueves 18 de julio”, adelantaron desde Amazon Prime Video.

“En la cuarta temporada, el mundo está en peligro. Victoria Neuman está más cerca que nunca de la Oficina Oval, bajo el control de Homelander, que está fortaleciendo su poder. Butcher, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su rol como líder de The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras. Con el peligro, que cada vez es más grande, ellos deben encontrar la forma de trabajar juntos y salvar el mundo antes que sea demasiado tarde”, informaron los productores en un comunicado.

Sobre el elenco, anunciaron que la serie en esta oportunidad estará protagonizada una vez más por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit y Cameron Crovetti. A ellos se les sumarán Susan Heyward, Valorie Curry y Jeffrey Dean Morgan.

La serie The Boys regresa a Amazon Prime Video a partir del 13 de junio.

6. La casa del dragón. Basada en Fuego y Sangre de George R.R. Martin y ambientada 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos, esta suerte de precuela cuenta la épica historia de la Casa Targaryen durante el reinado del Rey Viserys I Targaryen (Paddy Considine). “Elegido por los señores de Westeros para suceder al Viejo Rey en el Gran Consejo en Harrenhal, el amable y decente Viserys sólo desea continuar el legado de su abuelo. Pero después de una serie de eventos imprevistos, Viserys renuncia al sucesor asumido, su hermano menor, el Príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), para instalar a su primogénita, la Princesa Rhaenyra (Milly Alcock y Emma D'Arcy), una jinete de dragones de sangre valyria pura, y la primera mujer en ser nombrada heredera del Trono de Hierro”, informó la plataforma Max sobre esta serie, que volverá con su segunda temporada a partir del 16 de junio.

Del elenco forman parte Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Sonoya Mizuno, Tom Bennett, entre otros.

La segunda temporada de La casa del dragón llega a partir del 16 de junio a través de la plataforma Max.

7. Roger Federer: los últimos doce días. Según anunció Amazon Prime Video, a partir del 20 de junio se sumará a su plataforma este largometraje que propone un retrato íntimo de los últimos días de la carrera de Roger Federer, en su momento más vulnerable al despedirse del tenis y de sus seguidores después de más de dos décadas de éxito.

La producción tiene dirección de Asif Kapadia, recordado entre otros por sus retratos documentales de Diego Maradona, Ayrton Senna y Amy Winehouse. Según se adelantó oficialmente, el documental brinda un acceso sin precedentes a los últimos días de la carrera de Federer como profesional, con el propio protagonista hablando sobre las razones de su retiro y de lo que significa para él y su familia esta decisión. Además de imágenes de archivo impactantes, la película cuenta también con entrevistas realizadas a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray quienes hablan del legendario tenista.

El documental Roger Federer: los últimos doce días estará disponible a partir del 20 de junio.

8. Star Wars: The Acolyte. En esta superproducción que llegará a las pantallas a través de Disney+, la investigación de una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg).

“A medida que surgen más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece. La serie está protagonizada por Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss”, informaron desde la plataforma que lanzará los dos primeros episodios el 4 de junio y luego estrenará capítulos todos los martes.

La serie Star Wars: The Acolyte se podrá ver a partir del 4 de junio a Disney+.

9. Soy Céline Dion. Dirigido por Irene Taylor, este documental ofrece una mirada cruda y honesta detrás de cámaras de la icónica estrella de la música mundial como Céline Dion y una enfermedad que altera su vida.

“Esta obra es una carta de amor a sus seguidores que destaca su música y la resistencia del espíritu humano, mostrando cómo sigue brillando a pesar de los obstáculos”, anunció Amazon Prime Video, que tendrá disponible el largometraje a partir del 20 de junio.

El documental Soy Céline Dion estará disponible a partir del 20 de junio en Amazon Prime Video.

10. Cuando acecha la maldad. “En un pueblo aislado, dos hermanos luchan por contener una epidemia diabólica antes de que destruya todo lo que aman... y engendre un mal absoluto”, anuncia Netflix sobre esta película argentina dirigida por Demián Rugna que se sumará a la plataforma a partir del 14 de junio. Se trata uno de los lanzamientos más celebrados del terror local que tuvo su estreno en 2023 y que hizo un gran recorrido internacional por festivales y salas de países como España, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú, entre otros.

La película Cuando acecha la maldad se podrá ver por Netflix a partir del 14 de junio.

11. Clipped. La caída de Los Ángeles Clippers. Compuesta por seis episodios, esta producción “recorre el detrás de escena de los comentarios racistas de un famoso propietario de un equipo de la NBA, capturados en un audio que se escuchó en todo el mundo”, adelantó Star+ en un comunicado.

“Basada en el exitoso podcast The Sterling Affairs de ESPN 30 por 30, la miniserie muestra la colisión entre una organización de básquetbol disfuncional y un matrimonio aún menos funcional, y el impacto precipitante que tiene el audio en un conjunto de personajes que luchan por ganar, a pesar de ser el equipo más maldito de la liga”, señalaron sobre la producción, que estará disponible a partir del 4 de junio con un gran elenco y agregaron: “El famoso entrenador Doc Rivers (Laurence Fishburne) llega a los LA Clippers en 2013. Con un prometedor equipo de grandes figuras, Rivers tiene todo el potencial para hacer que el equipo gane su primer campeonato. Sin embargo, el dueño del equipo, Donald Sterling (Ed O’Neill), representa un problema conocido: es tacaño, errático y bravucón, por lo que Doc se sumerge en una misión personal para minimizar su influencia y lograr ganar el título”.

La miniserie Clipped. La caída de Los Ángeles Clippers estará disponible en Star+ a partir del 4 de junio.

12. Cyndi Lauper: Let The Canary Sing. Según adelantó la plataforma Paramount+, que lo tendrá disponible en su menú a partir del 5 de junio, este largometraje dirigido por la documentalista Alison Ellwood explora la extraordinaria carrera de la artista pop Cyndi Lauper, recordada entre otras por canciones como Girls Just Want To Have Fun y Time After Time.

Estrenado mundialmente en el Festival de Tribeca 2023, “narra el meteórico ascenso de Lauper al estrellato y su profundo impacto en varias generaciones a través de su música, su estilo punk en constante evolución, su inquebrantable feminismo y su incansable lucha”, adelantaron los productores.

El documental Cyndi Lauper: Let The Canary Sing estará disponible a partir del 5 de junio por Paramount +.

13. Presunto inocente. A partir del 12 de junio Apple TV+ lanza esta miniserie de suspenso de ocho episodios protagonizada por Jake Gyllenhaal, creada por los laureados David E. Kelley y el productor ejecutivo J.J. Abrams, y basada en una novela homónima de Scott Turow.

“Con Gyllenhaal en el papel protagonista del fiscal jefe Rusty Sabich, la trama lleva a los espectadores a un fascinante viaje a través de la investigación de un terrible asesinato que pone patas arriba la fiscalía de Chicago cuando uno de sus integrantes se convierte en sospechoso. La serie aborda temas como la obsesión, el sexo, la política, el poder y los límites del amor mientras el acusado trata de mantener su familia unida y su matrimonio a salvo. El reparto, repleto de estrellas, también incluye a Ruth Negga, Bill Camp, Elizabeth Marvel, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle y Renate Reinsve”, adelantó la plataforma en un comunicado.

La miniserie Presunto inocente estará disponible en Apple TV+ a partir del 12 de junio.

14. Blue Jean. Esta aclamada película de Georgia Oakley, ambientada a finales de los 80’ durante la era de Margaret Thatcher, ofrece una poderosa exploración de la homofobia en Inglaterra a través de la vida de una profesora.

“Con una estética cautivadora que captura la tensión y el ambiente de la época, la película no solo destaca por su narrativa impactante sino también por su banda sonora excepcional. Ganadora de un premio BAFTA, Blue Jean es una experiencia cinematográfica que resuena profundamente en el contexto histórico y emocional”, informó Mubi, que incorporará la película a su plataforma a partir del 7 de junio.

La película Blue Jean podrá verse por Mubi a partir del 7 de junio

