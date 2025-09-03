Varsovia 1944, de Ana Wajszczuk & Dennis Smith

Llega al teatro en formato íntimo, con el apoyo de la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires, una nueva versión teatral del libro de Ana Wajszczuk CHICOS DE VARSOVIA (Ed. Sudamericana), recuperando la memoria del Levantamiento de la resistencia polaca de 1944 contra la ocupación nazi.

Con dirección y dramaturgia de Dennis Smith, la obra podrá verse durante solo 9 semanas en EL CAMARÍN DE LAS MUSAS (Mario Bravo 960, CABA) los domingos a las 19:30hs.

Sinopsis breve de la obra

Cuando su abuelo muere, Lucas decide reconstruir la historia de su familia polaca para contarle a su madre, y descubre quienes fueron sus antepasados: los heroicos chicos de Varsovia, jóvenes protagonistas del levantamiento más extenso de la resistencia en Europa contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Un viaje familiar hacia el pasado, un cuento de buenas noches al revés, Varsovia 1944 es una experiencia sobre la identidad, los escombros y especialmente, sobre la esperanza.

DICE EL DIRECTOR SOBRE Varsovia 1944

Cuando nos conocimos con Ana Wajszczuk, ella en su calidad de periodista y yo en mi rol de actor “promesa”, tuvimos una de esas entrevistas mágicas. Nos reímos, nos contamos cosas mas allá de lo que nos reunía y entre esos materiales que quedaron por fuera de lo estrictamente profesional, Ana me contó que se iría de viaje a Varsovia con su padre en busca de sus raíces.

Escribió un artículo para La Nación y le fue tan bien que decidió embarcarse en la escritura de un libro respecto de un episodio no muy conocido de la Segunda Guerra Mundial que involucra íntimamente a su familia: el Levantamiento de Varsovia. Sus parientes (Basia, Antoni y Wojtek) eran adolescentes, y se sumaron al levantamiento, como miles de otros jóvenes, impulsados por un deseo fervoroso de recuperar la libertad de Polonia, casi sin armas ni entrenamiento militar.

Su insurrección fue la más grande frente al dominio nazi y se pagó caro: 200 mil muertos y Varsovia por completo arrasada por orden de Hitler. Años después Ana publicó este libro, conmovedor, que fue un éxito de ventas y de crítica y que da sutiles puntadas entre este compendio de horrores y catástrofes y su experiencia más íntima, de ser una extraña a este universo, y tener como único punto de conexión con esta historia del pasado, la lengua guardada de su padre: el polaco.

Esta es mi segunda adaptación de tal historia (la primera fue en 2022, a sala llena y con excelentes críticas), pero esta vez, mucho más íntima, más cercana, más despojada. Generosamente la EMBAJADA DE POLONIA decidió acompañarnos para esta nueva aventura. Varsovia 1944 es una experiencia muy extraña, una especie de celebración torcida, fallida, a su vez, el despertar de una conciencia de pertenencia, de historia, de reconstrucción de una identidad que Ana no sabía que tenía. Como dice el texto, sobre el final: soy por los sueños, los miedos, los fracasos y las esperanzas de los que ya no son.

Ficha artística

Basada en el libro de no ficción Chicos de Varsovia de Ana Wajszczuk

Elenco: Dennis Smith, Cristina Dramisino, Maia Muravchik & Lourdes Invierno

Fotografía: Germán Romani Diseño de luz Adrián Grimozzi

Asistencia de escena: Tomás Savino

Producción artística: Leandro Rosenbaum

Música, dramaturgia y dirección: Dennis Smith

Duración: 50 minutos

Instituciones que apoyan: Embajada de Polonia Fondo Metropolitano de las Artes Mecenazgo

Funciones: Domingos 19:30hs

Para Agendar

VARSOVIA 1944