Vuelve “Imprenteros”: dónde y cuándo ver la exitosa obra de teatro de Lorena Vega

Las repercusiones de la exitosa y destacada obra teatral Imprenteros, de la actriz y dramaturga Lorena Vega, no se detienen. Luego de cuatro años de presentaciones en distintos escenarios, la pieza, que indaga en la historia familiar de la autora y cuenta con la participación de sus hermanos, podrá verse el próximo 26 de enero en el Museo de Arte Latinoamericano (Malba). Al mismo tiempo, el 25 de enero, Vega y su clan presentarán el libro Imprenteros. Lorena Vega y Hnos, que acompaña la puesta y fue lanzado a fines de 2022 por la editorial independiente Ediciones DocumentA/Escénicas.

Con la presencia de los integrantes de esta historia familiar y algunos de los actores que participaron de sus sucesivas puestas, la publicación será presentada en el auditorio del Malba (Avenida Figueroa Alcorta 3415, CABA) el 25 de enero a partir de las 20. Habrá lecturas en escena de actrices y actores invitados, proyecciones y música en vivo. La entrada es libre y gratuita.

Un día después, el 26 de enero, Vega y sus hermanos llevarán adelante una función de la pieza en la terraza del Malba, a partir de las 20. Las entradas se consiguen en la página web del museo.

Actriz, directora, docente y dramaturga, Lorena Vega convirtió Imprenteros en un proyecto que amplifica una experiencia familiar. Con diferentes texturas (desde videos de su fiesta de quince a fotos, desde la participación de actores profesionales hasta la aparición de su propio hermano en escena) abre las puertas a un mundo doble: por un lado, al de los trabajadores gráficos y, por otro, al de ese conjunto de secretos, verdades a medias, pasado compartido, reclamos, amor, incomprensión, memorias y mitos que es siempre una familia.

“Pienso que la obra es honesta, genuina, y que porta la voz de un caso particular que refleja mucho de nuestra sociedad. Porque hay un relato desde una mirada del trabajo, desde la clase obrera. Tanto desde la gráfica como desde las artes escénicas. Yo soy una persona que hace artes escénicas desde un lugar, no vengo de una familia acomodada que me mandó a estudiar a academias o que me han pagado de chica alguna formación. Y es la forma en la que sigo trabajando. Entonces, de alguna manera, yo me reconozco como una trabajadora cultural como mis hermanos se reconocen como trabajadores gráficos. Ahí hay un tipo de discurso, de visión, un desde dónde. Pienso que eso identifica a gran parte de nuestro pueblo, que es la mayoría. Es el lugar desde el trabajo y desde lo familiar también, un tipo de célula social que por lo menos hasta ahora fue la que predominó en nuestra comunidad que es el negocio familiar”, dijo la actriz a elDiarioAR en esta entrevista.

“Las economías de nuestro país estuvieron bastante forjadas por lo que fue la concepción del negocio familiar donde el cruce de vínculos está dado por la expectativa de progreso con el tejido familiar y ese traspaso de generación en generación de un saber. Que además tiene muchas aristas y que, en general, fue timoneado por los varones. Esto también trae situaciones muy complejas desde el punto de vista del género para pensar cómo operó ahí el patriarcado. Pero todo esto que digo son cosas que pude pensar después que existió la obra y que empezó a tener una interlocución”, agregó.

Convertida en un auténtico suceso teatral (cada vez que se anuncian funciones, las entradas se agotan) la obra se multiplicó y continuará haciéndolo durante 2023.

Además de la función en el Malba, durante febrero Imprenteros llegará al escenario del Teatro El Picadero, en el centro porteño, los viernes, a partir de las 20.

Durante marzo, además, continuarán las actividades. La obra y su autora forman parte del club de artes escénicas Paraíso, un sistema de suscripciones mensuales que ofrece a quienes se asocien la posibilidad de ver los estrenos de piezas teatrales de destacados autores, dramaturgos, performers, directores, actrices y actores de la escena independiente local. Durante ese mes, Imprenteros tendrá nuevas funciones como parte de esta iniciativa.

