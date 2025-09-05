Argentina juega sin presiones ante Venezuela y con la emoción puesta en Messi y su posible despedida

La selección ya está sobre el césped del Monumental para enfrentar a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas. El barrio de Núñez es un hervidero de hinchas, bocinazos y banderas, y el tránsito colapsó desde temprano. Si estás por la zona o necesitás atravesarla, mejor evitá la Avenida del Libertador, Figueroa Alcorta y las inmediaciones del estadio: la fiesta es total, pero moverse es imposible.

Más allá de lo deportivo, la noche tiene un aura especial: podría ser el último partido que Lionel Messi juegue en territorio argentino por Eliminatorias. Aunque el capitán no confirmó su retiro, en junio de 2023 anticipó que el Mundial 2026 sería, probablemente, su último torneo grande.

Con la clasificación ya asegurada, esta podría ser su despedida oficial ante el público argentino en un certamen competitivo. Por eso, desde temprano se vivió una atmósfera distinta en Núñez. La ovación fue atronadora cuando el “10” salió a hacer la entrada en calor, y todo indica que lo será aún más si convierte o simplemente se despide. La noche se vive como un homenaje anticipado.

La clasificación de la Selección al Mundial 2026 ya está asegurada —como país anfitrión— y, con apenas dos fechas más en el calendario, es probable que Messi no vuelva a disputar un encuentro oficial en casa. El propio jugador anticipó en 2023 que este sería “probablemente” su último Mundial, y medios internacionales como Reuters, AS y Cadena SER ya lo presentan como una despedida. Incluso Lionel Scaloni dejó entrever que podría ser “el último partido oficial de Leo en suelo argentino”. Con ese marco, la ovación que baja del Monumental no es solo por cariño: es por gratitud y por la sensación compartida de que esta noche también se juega un cierre de época.

Argentina llega como líder de la tabla, con el boleto al Mundial en el bolsillo y una racha sólida bajo la conducción de Lionel Scaloni. El DT apostó por una mezcla de titulares clásicos y jóvenes promesas, y busca seguir consolidando el recambio.

Venezuela, en cambio, se juega sus últimas cartas para intentar acceder al repechaje. Ocupa la séptima posición y necesita sumar para mantener la ilusión. El equipo dirigido por Fernando Batista —ex DT de la Selección— apostará fuerte en este cruce clave.

Argentina (DT Lionel Scaloni): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Venezuela (DT Fernando Batista): Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Daniel Pereira, Cristian Cásseres; Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.

El historial entre ambas selecciones es ampliamente favorable a la Argentina. De los 29 partidos disputados, la Albiceleste ganó 24, Venezuela apenas 2 y empataron 3 veces.

Las únicas victorias venezolanas llegaron en los últimos años: en 2011, por las Eliminatorias hacia Brasil 2014, Venezuela ganó 1-0 en Puerto La Cruz con gol de Amorebieta. Fue la primera vez que venció a la Argentina. Y en 2019, en un amistoso jugado en Madrid, la Vinotinto se impuso 3-1 con goles de Rondón, Murillo y Josef Martínez. Lautaro Martínez marcó el único tanto argentino.

Más allá de esos antecedentes puntuales, la supremacía argentina es indiscutible. Esta noche, ante un estadio colmado y expectante, buscará volver a demostrarlo.

