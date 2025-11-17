Así fue la visita de Rosalía a Jimmy Fallon: clases de canto, mucho español y una actuación de 'La Perla' con censura

Tras triunfar en RTVE con su visita de récord a La Revuelta, Rosalía arrancó este domingo su conquista global acudiendo de promoción a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, programa estrella de la televisión estadounidense. Una entrevista en la que la artista enseñó a cantar al presentador, y que coronó con una impecable actuación de La Perla que sufrió una pequeña censura.

La cantante catalana, que ya había visitado anteriormente el formato de Jimmy Fallon, se reencontró con el showman en NBC para presentar su álbum LUX, que está rompiendo récords a nivel nacional e internacional. De hecho, el propio presentador le leyó algunas de las reseñas que avalan su éxito, ante las que Rosalía reaccionó algo abrumada: “Es una locura”, dijo la invitada.

La artista contó a Fallon cómo fue el proceso de creación y composición de su nuevo disco tras su también exitoso Motomami: “Nunca antes había hecho un álbum inspirado en la música clásica y quería que fuera así. Me ha llevado tres años. Aunque mi principal instrumento es la voz, toco también algunos instrumentos. Empecé a tocar la guitarra con 9 años, y el piano a los 16”, explicó en un fluido inglés, combinado con algún término en español.

Rosalía enseña a cantar y tocar las palmas a Jimmy Fallon

Tal fue la soltura de Rosalía en el show norteamericano que se lanzó a enseñar a Jimmy Fallon algunos ejercicios de técnica vocal para cantar La Perla. El conductor de la NBC siguió todos sus pasos e incluso entonó algunos versos de la canción que, según los rumores, habla de Rauw Alejandro -ex de la cantante-.

Esto no fue lo único que la artista catalana enseñó a Fallon, ya que también le dio algunos consejos para tocar las palmas con ritmo. Además, desplegó un buen catálogo de palabras y frases en español con distintos tonos para que el presentador intentase adivinar su significado.

En primer lugar, Rosalía pronunció “tienes la peluca del revés” en tono seductor, y después le lanzó un “te quiero comer la boca” enfadada para despistarle. También dijo al conductor de The Tonight Show un “dame la mantequilla de cacahuete, quiero bailar”, dejándole en completo fuera de juego.

Durante su charla en NBC Rosalía también habló de su participación en la nueva temporada de Euphoria y admitió que tuvo que trabajar duramente para poder compaginar este papel con la composición de LUX: “Tuve que partirme la cabeza en dos para tratar de estar en ambas cosas. Fue un gran desafío, pero pude hacerlo”, contó.

Así fue la actuación de Rosalía con 'La Perla' en el show de Fallon

Para poner el broche a su conquista de la televisión estadounidense, Rosalía cantó en directo La Perla con una actuación memorable que está acaparando titulares este lunes. Y es que tras presentar Reliquia en la gala de Los 40 Music Awards, nuestra artista más global apostó por otro de sus nuevos temas para apuntar a todos los mercados.

De su interpretación, que fue impecable en lo vocal y que estuvo acompañada de una cuidada puesta en escena, llamó la atención la censura de la palabra “cabrón” en el verso “medalla olímpica de oro al más cabrón”, donde introdujeron un pitido.