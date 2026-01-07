La producción de autos en Argentina bajó en 2025, pero crecieron las ventas

Argentina produjo en 2025 un total de 490.876 automóviles, un 3,1% menos que en 2024, con mayores ventas en el mercado doméstico y una caída en las exportaciones, según datos sectoriales difundidos este martes.

En diciembre, la producción fue de 26.468 unidades, 30,3% menos respecto de noviembre y 30,4 % por debajo de diciembre de 2024.

De acuerdo con un informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), las exportaciones del sector sufrieron el año pasado una caída del 10,8%, hasta las 280.589 unidades. Las terminales exportaron 19.908 vehículos, 36,3% menos en su comparación con el mes anterior, y 25,3% menos respecto del volumen que se contabilizó en diciembre del 2024.

En tanto, las ventas de las terminales a las redes de comercialización dentro de Argentina ascendieron en 2025 a un total de 586.625 unidades, lo que supuso un crecimiento del 42,6% con respecto a 2024.

En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 51.355 vehículos en diciembre, 45,7% más respecto de noviembre, y 3,8% por sobre el volumen de diciembre del 2024.

El informe industrial muestra que el sector automotriz cerró el 2025 con 10 días hábiles de actividad en diciembre, ocho jornadas menos que en noviembre y tres menos en términos interanuales.

En ese período se produjeron 26.468 unidades, lo que se tradujo en una baja de 30,3% respecto del mes precedente y 30,4% menos respecto de diciembre de 2024.

“Balance mixto”

“El balance del 2025 es mixto. Por un lado, el sector mostró un desempeño muy superior al promedio de la industria manufacturera, con un crecimiento en ventas mayoristas (+42,6%) y minoristas (patentamientos) cercano al 50% interanual. El crecimiento de la economía, sumado a la normalización de la oferta y la mejora del acceso al crédito explican buena parte de esa recuperación que registró el mercado”, explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, en su análisis del cierre estadístico del 2025 del sector automotor.

Dijo que “ese dinamismo que se dio en lo comercial no se sostuvo en lo industrial como habíamos previsto en el inicio del año, principalmente por el proceso de cambio y transformación, que se dio en las líneas de producción para el lanzamiento de nuevos modelos y otros que se encuentran en proceso”.

En este contexto, Pérez Graziano planteó que el gran desafío está en la mejora continua de la competitividad.

“Teniendo en cuenta el perfil netamente exportador del sector, el gran desafío que tenemos por delante es la mejora de la competitividad exportadora. Para ello, es imprescindible continuar trabajando a nivel cadena de valor junto con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales para reducir la carga impositiva que se exporta en un vehículo, sobre todo considerando que varios países con los cuales competimos exportan sin impuestos”, destacó.

Señaló que “la industria automotriz tiene todo para volver a crecer en producción y exportaciones, generar más empleo y aportar más recaudación y divisas”.

Y agregó que “hoy lo más importante es la dirección que estamos tomando para que el crecimiento sea sustentable. La clave es la previsibilidad. El sector automotor sigue invirtiendo y hoy vemos proyectos concretos y nuevos lanzamientos. Si logramos consolidar esta agenda, el potencial del sector continuará por la senda del crecimiento”.