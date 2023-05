FIFAGate: el exCEO de TyC Alejandro Burzaco fue condenado, pero no irá a prisión

Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, fue condenado este viernes en la ciudad estadounidense de Nueva York por el pago de sobornos en el escándalo conocido como FIFAGate, aunque no irá a prisión según determinó la jueza Pamela Chen, por haber colaborado con la investigación como “arrepentido”.

Burzaco testificó que dos exejecutivos de 21st Century Fox y una empresa de marketing deportivo conspiraron con él para sobornar a funcionarios del fútbol sudamericano y obtener lucrativos derechos de transmisión. Se declaró culpable en 2015 de asociación ilícita y otros cargos, como parte de una extensa investigación de corrupción en las más altas esferas del fútbol mundial, con la que el exCEO colaboró en los últimos ocho años.

De esta manera, la Justicia tuvo en cuenta sus aportes como testigo protegido, otorgándole el beneficio de no ir a la cárcel pese a la condena.

En enero de este año, Burzaco declaró por última vez ante un jurado en un tribunal federal de Brooklyn, donde sostuvo que él, Hernán López, Carlos Martínez y Full Play Group SA pagaron sobornos para asegurarse contratos por debajo del mercado, suprimiendo la competencia y cultivando relaciones con ejecutivos de élite.

Burzaco atestiguó que él, López y Martínez pagaron colectivamente hasta 32 millones de dólares en sobornos, mientras que el Grupo Full Play se comprometió a abonar hasta 90 millones de dólares. “Los sobornos cumplieron ese propósito extremadamente bien”, aseguró y añadió que los beneficios para Fox fueron “inmensos”.

Del caso derivó una investigación más amplia, que dio lugar a más de dos docenas de condenas desde que los fiscales federales estadounidenses dieron a conocer las acusaciones por primera vez en 2015. En 2017, las confesiones de Burzaco llevaron a ser hallados culpables de recibir sobornos a Juan Ángel Napout, ex jefe de la CONMEBOL, y al ex mandatario del fútbol brasileño José María Marín. El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burgato, también señalado por Burzaco, fue declarado inocente.

LC con información de agencia NA