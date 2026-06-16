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Fotogalería

Fotos oficiales de la Selección Argentina para el Mundial 2026

  • La Scaloneta defiende el título en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Mundial 2026

Fotos oficiales de la Selección Argentina para el Mundial 2026
16 de junio de 2026 12:32 h

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Los 26 jugadores que Lionel Scaloni eligió para representar a la Argentina en la Copa Mundial de Fútbol posaron para las fotos oficiales de la competencia.

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1- Musso

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2 -Senesi

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2 -Senesi

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3 - Tagliafico

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3 - Tagliafico

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4 - Montiel

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4 - Montiel

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5 - Paredes

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5 - Paredes

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6 - Lisandro Martínez

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6 - Lisandro Martínez

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7 . De Paul

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7 . De Paul

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8 - Barco

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8 - Barco

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9 - Álvarez

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9 - Álvarez

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10 - Messi

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10 - Messi

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11 - Lo Celso

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11 - Lo Celso

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12 - Rulli

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12 - Rulli

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13 - Romero

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13 - Romero

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14 - Palacios

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14 - Palacios

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15 - González

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15 - González

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16 - Almada

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16 - Almada

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17 -Simeone

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17 -Simeone

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18 - Paz

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18 - Paz

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19 - Otamendi

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19 - Otamendi

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20 - MacAllister

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20 - MacAllister

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21 - López

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21 - López

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22 - Lautaro Martínez

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22 - Lautaro Martínez

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23 - Dibu Martínez

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23 - Dibu Martínez

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24 -Fernández

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24 -Fernández

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25 - Medina

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25 - Medina

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26 - Molina

26 / 28

26 - Molina

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Lionel Scaloni

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Lionel Scaloni

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Fotos oficiales de la Selección Argentina para el Mundial 2026

28 / 28

Fotos oficiales de la Selección Argentina para el Mundial 2026

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