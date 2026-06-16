Fotos oficiales de la Selección Argentina para el Mundial 2026
- La Scaloneta defiende el título en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
Mundial 2026Fotos oficiales de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Los 26 jugadores que Lionel Scaloni eligió para representar a la Argentina en la Copa Mundial de Fútbol posaron para las fotos oficiales de la competencia.
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1- Musso
1- Musso
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2 -Senesi
2 -Senesi
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3 - Tagliafico
3 - Tagliafico
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4 - Montiel
4 - Montiel
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5 - Paredes
5 - Paredes
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6 - Lisandro Martínez
6 - Lisandro Martínez
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7 . De Paul
7 . De Paul
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8 - Barco
8 - Barco
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9 - Álvarez
9 - Álvarez
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10 - Messi
10 - Messi
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11 - Lo Celso
11 - Lo Celso
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12 - Rulli
12 - Rulli
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13 - Romero
13 - Romero
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14 - Palacios
14 - Palacios
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15 - González
15 - González
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16 - Almada
16 - Almada
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17 -Simeone
17 -Simeone
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18 - Paz
18 - Paz
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19 - Otamendi
19 - Otamendi
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20 - MacAllister
20 - MacAllister
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21 - López
21 - López
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22 - Lautaro Martínez
22 - Lautaro Martínez
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23 - Dibu Martínez
23 - Dibu Martínez
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24 -Fernández
24 -Fernández
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25 - Medina
25 - Medina
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26 - Molina
26 - Molina
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Lionel Scaloni
Lionel Scaloni
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Fotos oficiales de la Selección Argentina para el Mundial 2026
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