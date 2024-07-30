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Las tapas de los diarios del mundo, con la crisis en Venezuela como eje

  • Muchos medios del mundo pusieron en el centro de sus noticias a Nicolás Maduro y los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales venezolanas. Así lo mostraron en sus portadas.

Mundo

Las tapas de los diarios del mundo, con la crisis en Venezuela como eje

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Nicolás Maduro se declaró vencedor de las elecciones que se celebraron este domingo en Venezuela y las reacciones de los manifestantes oficialistas y opositores ganaron las calles del país caribeño. Además, los países del planeta se dividen entre los que confían en las actas oficiales, los que mantienen reservas y piden pruebas y los que denuncian que hubo fraude, en medio de múltiples frentes de conflictos diplomáticos abiertos. 

Así reflejaron los diarios del mundo el día después de las elecciones en Venezuela.

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ABC

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ABC

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AVVENIRE

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AVVENIRE

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CLARIN

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CLARIN

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CORRIERE DELLA SERA

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CORRIERE DELLA SERA

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CRONICA

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CRONICA

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Correio Braziliense

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DIARIO DE NOTICIAS PORTUGAL

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DIARIO DE YUCATAN

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DIARIO LIBRE

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Die Tageszeitung

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EL COMERCIO

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EL CRONISTA

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EL DIA

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EL DIARIO EEUU

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EL ESPECTADOR

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EL HERALDO

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EL INFORMADOR

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EL MERCURIO

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EL MUNDO

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EL PAIS DE ESPAÑA

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EL PAIS DE URUGUAY

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EL PERIODICO

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EL PERIODIQUITO (VENEZUELA)

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EL SOL DE MEXICO

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EXPRESO

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EXPRESO

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FOLHA S. PAULO

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FOLHA S. PAULO

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Frankfurter Rundschau

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HURRIYET

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LA DIARIA

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LA ESTRELLA DE PANAMA

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LA NACION DE PARAGUAY

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LA NACION

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LA OPINION DE TENERIFE

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LA OPINION EEUU

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LA PROVINCIA

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LA RAZON DE PERU

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LA REPUBBLICA

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LA REPUBBLICA

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LA REPUBLICA

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LA TERCERA

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LA VOZ

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LE MONDE

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NEW YORK TIMES

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Neue Zurcher Zeitung

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O ESTADO DE S. PAULO

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PUBLICO PORTUGAL

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Rheinische Post

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TROW DE PAISES BAJOS

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VANGUARDIA

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WASHINGTON POST

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