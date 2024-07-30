Las tapas de los diarios del mundo, con la crisis en Venezuela como eje

Nicolás Maduro se declaró vencedor de las elecciones que se celebraron este domingo en Venezuela y las reacciones de los manifestantes oficialistas y opositores ganaron las calles del país caribeño. Además, los países del planeta se dividen entre los que confían en las actas oficiales, los que mantienen reservas y piden pruebas y los que denuncian que hubo fraude, en medio de múltiples frentes de conflictos diplomáticos abiertos.
Así reflejaron los diarios del mundo el día después de las elecciones en Venezuela.
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AVVENIRE
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