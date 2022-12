La reventa de entradas sin freno a menos de un día para Argentina-Croacia

Cerca de 40 mil argentinos llegaron a Doha para alentar a la Selección en el partido que mañana disputará con Croacia para quedarse con un puesto en la final de Qatar 2022. Muchos lo hicieron en la últimas horas sin tener asegurada la entrada ni el alojamiento. Por eso, con el arribo de argentinos también aparecieron las reventas que arrancan en 800 dólar y llegan hasta los 4200 -el precio oficial ronda los 600- y también los que buscan colchones inflables para compartir habitación.

Los hinchas argentinos, con problemas para hospedarse en Doha

Dana fue una de las argentinas que se juntó en el Barwa, el barrio a dónde se para la mayoría de los argentinos, a protestar. Quería que la FIFA libere entradas a precio oficial. La movida, según contó, fue medio dispersa. Ella no está dispuesta a comprar a precio de reventa, reclama que se la vendan al oficial. Hasta el momento es una de las tantas argentinas que no tiene entrada para el partido en el que mañana la Selección argentina enfrente a Croacia. En cambio, sí pudo extender su estadía en Doha hasta el 15 de diciembre, a la espera de lo que pase en la definición de semifinales.

En cambio, Leonor fue una de las grandes afortunadas del día. Logró quedarse con una de las entradas que devolvieron los brasileños luego de la eliminación del sábado. Las FIFA las puso en una “reventa oficial” a 5% más del valor inicial. Así, ella y su hermana las compraron en la plataforma a 700 dólares, sólo 35 más que lo que habían costado en las ventas anteriores al comienzo de La Copa del Mundo.

Alan está en Doha con su papá y su hermano. Los tres pudieron comprar entradas para la semifinal de manera oficial pero contaron que en uno de sus grupos de Whatsap hay argentinos dispuestos a pagar 2000 dólares por cada entrada que en los canales oficiales de la FIFA costarían 600. El problema, claro, es que es resulta imposible conseguirlas.

Pero además de problemas con entradas y alojamiento, Qatar ofrece a algunos la posibilidad de hacer una diferencia. Lisandro compró entradas por la página Via Gogo. Llegó a la capital de Qatar con su esposa y con su hija. En Buenos Aires pagó 3000 mil dólares por una entrada de categoría 2 para el partido de mañana. El precio oficial de ese ticket es de 665 dólares. En Qatar pudo comprar otras tres entradas por 4200 y espera poder revender las que tiene de más.

La escasez de lugares donde alojarse fue la oportunidad que vio Andrés. En un grupo de WhatsApp ofrece una cama en una habitación disponible hasta el 20 de diciembre. El costo: 42 dólares la noche. Pero a pesar de que hay muchos argentinos que llegan a Doha sin saber a dónde van a dormir aún no había conseguido nadie que quiera compartir el cuarto.

Gonzalo también ofrecía su hospedaje. Del 13 al 18 de diciembre por 102 dólares la noche, el mismo precio que lo pagó. Extendió hasta ese día pensando que se iba a quedar hasta la final y finalmente se va a ir antes. Por el momento tampoco había conseguido nadie que quiera subalquilarle el cuarto.

Ante la falta de alojamiento, otros optaron por instalarse en Dubai, como Jorge quien llegó con un amigo a Doha para el partido con Australia y estuvo acá hasta el 10 de diciembre. Cuando se terminó su estadía y ante la negativa por parte de FIFA para extenderle su habitación por el mismo precio decidió irse a Dubai. Mañana viene con su amigo desde allá para ver a la Selección. Es un viaje de siete horas en un taxi que les va a costar alrededor de 450 dólares. Aún no tienen entradas pero confían en conseguir una reventa a no más de 100 o 200 dólares del costo oficial. Después volverán a Dubai porque dicen que ahí el alojamiento es mucho más económico.

Juan Ignacio llega mañana de Irlanda para ver el partido. Lo esperan acá dos amigos que preguntaron en un grupo de Whastap si alguien tenía un colchon inflable para poder alojarse tres en una habitación de dos. A diferencia de Dana, los amigos no tendrán problemas para estar mañana en la cancha. Ya habían comprado las entradas en la venta oficial previas al comienzo del Mundial.

Juan y Agustina llegaron hoy desde Miami a dónde viven. Son marido y mujer. Vinieron a Doha sin entradas y se hospedan en La Perla, una isla artificial en Doha. Están dispuestos a pagar entre 1000 y 1200 dólares por entrada. Dicen que en el hotel en el que se están alojando hay muchos brasileños que están revendiendo las suyas.

Además hoy arribo un vuelo de Aerolineas Argentinas que trajo más de 260 hinchas argentinos, algunos de los cuales tampoco tienen entradas y por el cual algunos pagaron el pasaje hasta 1 millón 800 mil pesos. Mañana llegarán otros dos vuelos especiales, llegando a casi mil hinchas más que vienen directo desde nuestro país a los que se le suman los que llegan desde Europa y Estados Unidos.

Desde la embajada informaron a elDiarioAR que la embajada no tiene ninguna participación en materia de entradas ya que es competencia exclusiva de FIFA.

A esta hora en los grupos de WhatsApp no para la oferta de entradas. Tampoco la demanda. Y no faltó una pelea entre los argentinos que vendían a valores que triplicaban el precio oficial contra los que aún no habían podido conseguir su entrada para el partido ante Croacia.

